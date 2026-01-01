Implementá FalkorDB con instalación en 1 clic.
Base de datos de grafos de alto rendimiento diseñada para GraphRAG, grafos de conocimiento y consultas Cypher en tiempo real a escala.
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Lo que podés crear con FalkorDB
FalkorDB es un motor de base de datos de grafos de código abierto, construido sobre Redis, diseñado para consultas de grafos de alto rendimiento utilizando el lenguaje de consulta OpenCypher. Almacena datos de grafos de forma nativa en memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos a través de relaciones de entidades complejas, convirtiéndolo en una excelente opción para pipelines de GraphRAG, motores de recomendación, detección de fraude, grafos de identidad y análisis de topología de red.
FalkorDB incluye una interfaz de usuario (UI) integrada basada en navegador en el puerto 3000, que te permite explorar grafos, ejecutar consultas Cypher y visualizar relaciones de nodos y aristas sin necesidad de herramientas adicionales. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tus datos de grafos completamente bajo tu control, sin límites de consulta, sin precios por nodo y con acceso directo para ajustar la configuración de rendimiento.
Funciones principales de FalkorDB
Lenguaje de Consulta OpenCypher
Escribí consultas de grafos expresivas usando OpenCypher, el lenguaje declarativo estándar de la industria para recorrer nodos, aristas y patrones.
UI Web Integrada
Explorá grafos, ejecutá consultas Cypher y visualizá relaciones directamente en el navegador sin instalar ninguna herramienta cliente adicional.
Rendimiento en memoria
Los datos de grafos se almacenan de forma nativa en la memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos incluso a través de relaciones profundamente conectadas y de múltiples saltos.
GraphRAG Listo
Optimizado para pipelines de generación aumentada por recuperación que requieren un recorrido preciso y de baja latencia de grafos de conocimiento en tiempo de inferencia.
Compatible con Protocolo Redis
Utiliza el protocolo Redis para que cualquier biblioteca cliente de Redis pueda conectarse a FalkorDB sin drivers adicionales ni SDKs personalizados.
Autenticación con contraseña
Asegurá el acceso con autenticación por contraseña a nivel de Redis, manteniendo tus datos de grafo protegidos de conexiones no autorizadas.
¿Por qué ejecutar FalkorDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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