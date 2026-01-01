FalkorDB es un motor de base de datos de grafos de código abierto, construido sobre Redis, diseñado para consultas de grafos de alto rendimiento utilizando el lenguaje de consulta OpenCypher. Almacena datos de grafos de forma nativa en memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos a través de relaciones de entidades complejas, convirtiéndolo en una excelente opción para pipelines de GraphRAG, motores de recomendación, detección de fraude, grafos de identidad y análisis de topología de red.

FalkorDB incluye una interfaz de usuario (UI) integrada basada en navegador en el puerto 3000, que te permite explorar grafos, ejecutar consultas Cypher y visualizar relaciones de nodos y aristas sin necesidad de herramientas adicionales. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tus datos de grafos completamente bajo tu control, sin límites de consulta, sin precios por nodo y con acceso directo para ajustar la configuración de rendimiento.