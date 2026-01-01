Implementá Morphic con instalación en un clic.
Motor de búsqueda de IA de código abierto que ofrece respuestas generativas y citadas en lugar de listas de enlaces.
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Lo que podés crear con Morphic
Morphic es un motor de búsqueda de código abierto impulsado por IA que combina grandes modelos de lenguaje con búsqueda web en tiempo real para producir respuestas estructuradas y con fuentes citadas. En lugar de una lista clasificada de enlaces, Morphic lee y sintetiza el contenido web para que los usuarios obtengan una respuesta directa con referencias que pueden verificar. Es compatible con modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Ollama locales, lo que te permite elegir el backend de IA que se adapte a tus necesidades.
Alojar Morphic por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda y el historial de conversaciones en tu propio servidor. Esta implementación incluye SearXNG como backend de búsqueda, por lo que no se requiere una suscripción a una API de búsqueda externa, solo una clave de proveedor de IA y tu VPS.
Funciones principales de Morphic
Respuestas generativas citadas
Morphic sintetiza información de múltiples fuentes y presenta una respuesta estructurada con citas en línea, para que los usuarios puedan leer y verificar cada afirmación.
Soporte de IA multiproveedor
Alterná entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, o una instancia local de Ollama sin cambiar la interfaz — solo actualizá tu clave de API.
Historial de chat persistente
Cada conversación de búsqueda se guarda en PostgreSQL, para que los usuarios puedan volver a hilos anteriores, continuar con preguntas de seguimiento y compartir resultados a través de un enlace.
Búsqueda privada incluida
SearXNG está incluido como el backend de búsqueda web, lo que significa que no se necesita una suscripción a la API de búsqueda y las consultas nunca llegan a proveedores de búsqueda comerciales.
Preguntas de seguimiento
Morphic es compatible con conversaciones de múltiples turnos dentro de un hilo de búsqueda, lo que permite a los usuarios refinar, expandir o redirigir cualquier respuesta sin empezar de nuevo.
¿Por qué ejecutar Morphic en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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