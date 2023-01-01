Selvhostet tofaktorgodkendelseskodemanager til web og mobilVælg
AI API-routingproxy med tokenoptimering til 40+ LLM-udbydereVælg
Ackee er et selvhostet Node.js analyseværktøj til privatlivsfokuseret hjemmesidesporingVælg
Open source no-code arbejdsgangsautomatisering med 200+ app-integrationerVælg
Privatlivsfokuseret personlig økonomi-app med konvolutbudgetteringVælg
Fuldt udstyret databaseadministrationsgrænseflade, der understøtter 11+ databasesystemerVælg
Selvhostet rejsetracker og rejseplanlægger med interaktive kortVælg
Alt-i-en arbejdsområde, der kombinerer dokumenter, whiteboards og databaser med AIVælg
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryVælg
Open source LLMOps-platform til prompts, evaluering og LLM-observerbarhedVælg
Vedvarende hukommelse til AI-kodningsagenter med hybrid BM25 vektor- og grafsøgningVælg
Stream personlige musikbiblioteker via en Subsonic-kompatibel API-serverVælg
Personlig flyvedagbog med interaktivt kort, statistikker og flerbrugerunderstøttelseVælg
Open-source AI-agent til indholdsmarkedsføring til multiplatform udgivelse og monetariseringVælg
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersVælg
Open source alarmstyringsplatform til konsolidering af overvågningsalarmerVælg
Selvhostet vidensbase med udvidet Markdown og tilladelser pr. dokumentVælg
Selvhostet filliste og WebDAV-server med understøttelse af 30+ lagringsbagsystemerVælg
Webgrænseflade til download af videoer fra YouTube og andre siderVælg
Ampache er en webbaseret lyd- og videostreamingapplikation og mediehåndteringVælg
Letvægts selvhostet wiki med Git-understøttede sider og Markdown-redigeringVælg
AnonUpload er en sikker anonym filudvekslingsapplikation uden databasekravVælg
Alt-i-én AI-applikation til RAG, agenter og chatbots med enhver LLM-udbyderVælg
Open source Q og A-platform til teamvidendeling og fællesskabsopbygningVælg
Open source DORA-målinger og udviklingsteam-analyseplatformVælg
Klientløs webbaseret fjernskrivebordsgateway til RDP, VNC, SSH og TelnetVælg
Enterprise open source-søgeplatform bygget på Apache LuceneVælg
Apache Superset er en moderne platform for dataudforskning og visualisering til BI.Vælg
AppFlowy er et AI-drevet open source-arbejdsområde og Notion-alternativVælg
Letvægts REST API til afsendelse af pushnotifikationer til 120+ tjenesterVælg
Open source-low-code platform til at bygge interne værktøjer og applikationerVælg
Privatlivsfokuseret SDK-analyser til mobil-, desktop- og web-appsVælg
Indbygget multimodeldatabase til grafer, dokumenter og nøgleværdidataVælg
Multimodeldatabase til grafdata, dokumentdata, nøgle-værdi-data og tidsseriedataVælg
Selvhostet internetarkiveringsløsning til bevaring af websider og medierVælg
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsVælg
Letvægts selvhostet kommentarsystem med Go-backend og indlejrbart JS-widgetVælg
AstrBot er et open source multiplatform AI-chatbot-rammeværkVælg
Selvhostet lydbog- og podcastserver med flerbrugerunderstøttelseVælg
Open source-identitetsudbyder fokuseret på fleksibilitet og alsidighedVælg
Open source selvhostet autentificeringsserver med socialt login, MFA og RBACVælg
Open source selvhostet Database-as-a-Service-platform til PostgreSQL-automatiseringVælg
Moderne downloadautomatiseringsværktøj til torrents og usenet med realtids IRC-overvågningVælg
Open source Zapier-alternativ til at forbinde apps og automatisere arbejdsgangeVælg
Babyovervågningsapp, der hjælper forældre med at overvåge daglige aktiviteter og sundhedVælg
Webbrugerflade til restic-sikkerhedskopier med planlægning, kryptering og gendannelse på filniveauVælg
Selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til kalendere og kontakterVælg
Selvhostet cocktailopskriftsstyring og hjemmebarinventarsporingVælg
Open source no-code-database og Airtable-alternativ til teamsVælg
Automatiseret undertekststyring og download-ledsager til Sonarr og RadarrVælg
Minimalistisk selvhostet vanetracker fokuseret på daglige indtjekninger og stimerVælg
Privatlivsfokuseret browserbaseret PDF-værktøjssæt til at flette, opdele, konvertere og redigere PDF'erVælg
Letvægts serverovervågningsplatform med Docker-statistikker og alarmerVælg
Letvægts overvågningsagent til Beszel serverovervågningssystemVælg
Letvægts selvhostet cloudlagring med filsynkronisering og CalDAV/CardDAV-understøttelseVælg
Selvhostet finansiel regnskabsplatform med intelligent rapportering og flervalutaunderstøttelseVælg
Selvhostet musikstreamingserver med webafspiller og mobilappsVælg
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteVælg
AI-drevet notetagning og mikrobloggingplatform med Markdown-understøttelse og opgavestyringVælg
Personlig Dataserver til det decentraliserede sociale netværk BlueskyVælg
Selvhostet AI-kodningsassistent til full-stack app-generering i browserenVælg
E-bog- og lydbogssamlingsstyring, en fællesskabsgenoplivning af ReadarrVælg
Struktureret selvhostet wiki til teams med bøger, kapitler, sider og søgningVælg
Gør enhver offentlig Telegram-kanal til en SEO-venlig mikroblog med RSSVælg
Headless Chrome-browser som en tjeneste til webscraping og automatiseringVælg
Budgetteringsapp til personlig økonomi til sporing af udgifter og økonomisk planlægningVælg
Low-code platform til at bygge forretningsapps og arbejdsgange på få minutterVælg
Selvhostet fejlsporingsplatform til applikationsovervågningVælg
Selvhostet CI/CD-rammeværk til automatiserede builds og implementeringerVælg
Open source databaseskemaændringsstyrings- og DevOpsplatformVælg
Open source low-code API-integration og workflow-automatiseringsplatformVælg
Selvhostet kodestykkehåndtering med syntaksfremhævning og søgningVælg
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsVælg
Calibre-Web er en webapplikation til at gennemse, læse og administrere dit e-bogsbibliotekVælg
Privatlivsfokuseret proof-of-work CAPTCHA-alternativ med nul sporingVælg
Open source IAM-platform med understøttelse af SSO, OAuth 2.0, OIDC og SAMLVælg
Open source-podcast-hostingplatform med analyser og sociale funktionerVælg
Centrifugo er en skalerbar realtidsmeddelelsesserver til at bygge liveapplikationerVælg
Værktøj til registrering og overvågning af hjemmesideændringer med visuel udvælgelse og notifikationerVælg
Open source databasediagrameditor med AI DDL eksport og skemavisualiseringVælg
Privatlivsfokuseret ChatGPT webgrænseflade med lokal datalagring og samtalestyringVælg
Fuld-stack oppetid og infrastrukturovervågning med offentlige statussiderVælg
Open source-applikation til serverovervågning og sporing af oppetidVælg
Infrastruktur- og applikationsovervågning med automatisk registrering og alarmeringVælg
Selvhostet filhvælving til upload og deling af filer med delbare linksVælg
Open source-platform til onboarding af medarbejdere med Slack-bot og workflow-automatiseringVælg
Open source-embedding-database til AI-applikationer og semantisk søgningVælg
WordPress-forgrening uden Gutenberg-blokredigering, fokuseret på stabilitetVælg
Kolonnebaseret OLAP-database til realtidsanalyse med millisekunds forespørgselsforsinkelseVælg
Webbaseret databaseadministrationsværktøj til omfattende dataadministrationVælg
Cloudflare Tunnel daemon til sikker fjernadgang uden at åbne porteVælg
Selvhostet cloudlagringsplatform med filhåndtering og delingsfunktionerVælg
Letvægts headless CMS-platform til indholdsstyring og API'erVælg
VS Code kører i browseren til fjernudvikling fra enhver enhedVælg
Open source-platform til klargøring af selvhostede cloud-udviklingsmiljøerVælg
Realtids markdown-editor til samarbejde, dokumentation og notetagningVælg
Selvhostet browserbaseret kontorpakke til samarbejdsbaseret dokumentredigeringVælg
Selvhostet Google Reader-inspireret RSS-læser med tastaturgenveje og mobilappsVælg
Selvhostet online filkonverter, der understøtter 1000+ formaterVælg
Open source reaktiv databaseplatform til moderne applikationsudviklingVælg
Letvægts PHP OPDS- og HTML-server, der eksponerer en Calibre e-bogssamling til mobile læsere og browsereVælg
Selvhostet dashboard til administration af servere, oppetid og netværksinfrastrukturVælg
Privatlivsfokuseret produktanalyse til mobile, web- og desktopapplikationerVælg
Open source-webcrawler til AI-applikationer med LLM-klart outputVælg
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceVælg
OSINT-platform, der samler 27 globale realtidsdatakilder i et samlet dashboardVælg
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteVælg
End-to-end-krypteret samarbejdende kontorpakke med nul-viden-lagringVælg
Webbaseret værktøj til kryptering, kodning, komprimering og dataanalyseoperationerVælg
DAG-baseret workflow-planlægger med web-brugerflade til styring af cron-opgaver og opgave-pipelinesVælg
Selvhostet fotomanager med ansigtsgenkendelse og objektgenkendelseVælg
Minimalistisk serverdashboard med realtids CPU-, RAM-, lagerplads- og netværksstatistikVælg
Et personligt dashboard, der kan hostes selv, med widgets, temaer og statuskontrolVælg
Selvhostet fødereret beskedtjeneste med end-to-end-kryptering og emnebaserede trådeVælg
Databasus er et værktøj til databasebackup for PostgreSQL, MySQL og MongoDBVælg
AI-drevet SQL-chatgrænseflade til at udforske og visualisere enhver databaseVælg
Selvhostet lokationshistorik-tracker med heatmaps og rejsestatistikVælg
DB Browser for SQLite er et visuelt værktøj til at oprette, designe og redigere SQLite databasefilerVælg
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportVælg
Denoland nøgleværdidatabase til Deno DeployVælg
Open source-platform til at bygge LLM-applikationer med RAG, agenter og arbejdsgangeVælg
Headless CMS, der indkapsler databaser med dynamisk API og administrationsappVælg
Open source-kundeengagementplatform til automatiseret multikanalbeskederVælg
Docker Image Update Notifier til at modtage notifikationer, når billeder opdateresVælg
Open source ekspertsystem til vejledte interviews og automatiseret dokumentgenereringVælg
Privat Dockerregister til lagring og distribution af containerbillederVælg
Dockge er en smart, nem at bruge og reaktiv selvhostet Docker Compose-stakhåndteringVælg
Samarbejdswiki og dokumentationsplatform med redigering i realtidVælg
Selvhostet dokumentorganisator med OCR, NLP-udtræk og fuldtekstsøgningVælg
Open source-platform til digital signering af dokumenterVælg
Open source dokumentsigneringsplatform med e-signaturfunktionerVælg
Open source no-code-platform til at bygge AI-stemmeagenter på få minutterVælg
Letvægts filbaseret wikiplatform til dokumentation og vidensbaserVælg
Open source ERP/CRM-platform til styring af virksomhedsdriftVælg
Samlet platform til administration og overvågning af domænenavnsporteføljerVælg
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesVælg
Download Spotify-musik fra YouTube med albumcover, tekster og metadataVælg
Letvægts web-brugerflade til visning af Docker-containerlogfiler i realtidVælg
Højtydende Redis-kompatibel hukommelsesbaseret datalager til moderne hardwareVælg
Gratis open source diagramværktøj til rutediagrammer, UML og netværksdiagrammerVælg
Browserbaseret databasediagrameditor med SQL-eksport og -importVælg
Gratis selvhostet Drizzle Studio på steroider til databaseadministrationVælg
Open source CMS til opbygning og administration af dynamiske hjemmesiderVælg
Gratis dynamisk DNS-tjeneste til at knytte IP-adresser til domænerVælg
DumbDo er en dumt simpel, selvhostet huskeliste, der bare virkerVælg
Krypteret backupløsning til cloudlagring og fjernservereVælg
Gratis aftalebookingssystem til virksomheder og fagfolkVælg
Letvægts MQTT-broker til IoT og beskedapplikationerVælg
Næstegenerations grafrelationel database bygget på PostgreSQLVælg
Distribueret søge- og analyse-engine bygget på Apache LuceneVælg
Sikker Matrix-klient med end-to-end-kryptering og beskeder på tværs af platformeVælg
Selvhostet e-mail API-proxy, der forbinder IMAP og SMTP til REST-slutpunkterVælg
Personal media server with automatic streaming and device conversionVælg
Statistik- og analyseværktøj til Emby og Jellyfin medieservereVælg
Minimalistisk webapplikation til afsendelse af private og sikre krypterede noterVælg
Selvhostet IPTV-server, der bygger livekanaler fra dit mediebibliotekVælg
Selvhostet fildelingsplatform med adgangskodebeskyttelse og udløbskontrolVælg
System til styring af ESP8266/ESP32 mikrocontrollere med YAMLVælg
Gratis open source CRM til styring af kontakter, aftaler og kunderelationerVælg
Realtids samarbejdsdokumenteditor med live redigering og versionshistorikVælg
Moderne open-source e-handelsplatform baseret på Node.js, React, GraphQL og PostgreSQLVælg
Open source WhatsApp API til chatbots, automatisering og beskedintegrationerVælg
Højtydende WhatsApp API-gateway skrevet i Go til automatisering af beskederVælg
Virtuel whiteboard til at skitsere håndtegnede diagrammer og fælles brainstormingVælg
Personlig og familieudgiftssporingsapplikationVælg
Letvægts selvhostet personlig udgiftssporer med dashboard og CSV-importVælg
Omdanner ListenBrainz-anbefalinger til afspilningslister i dit musikbibliotekVælg
Letvægts personlig økonomitracker med mobil PWA og kvitteringsscanningVælg
Open source sårbarhedsstyringsplatform til sikkerhedsteamsVælg
Selvhostet håndteringssystem for personlige og familiemæssige elektroniske patientjournalerVælg
Open source feedbackplatform til indsamling og administration af brugerfeedbackVælg
Webbaseret filhåndtering til at gennemse, uploade og administrere filer på din serverVælg
Decentraliseret peer-to-peer fildeling ved hjælp af IPFS-teknologiVælg
Automatisk mediefilprocessor, der reducerer filstørrelser med op til 90%Vælg
Selvhostet flerbrugers filhåndtering med rollebaserede tilladelser og ingen databaseVælg
Selvhostet filhåndtering til FTP, SFTP, S3, WebDAV og 20+ lagrings-backendsVælg
Enkel WireGuard VPN-server med webadministrationsgrænsefladeVælg
Professionel selvhostet personlig økonomi- og budgetstyringVælg
Selvhostet Firefoxbrowser tilgængelig via webgrænsefladeVælg
Open source funktionsflag og fjernkonfigurationsservice med A/B-testVælg
Selvhostet startside og applikationsdashboard til dit homelabVælg
Proxyserver til at omgå Cloudflare-beskyttelse til webscrapingVælg
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesVælg
Databasefri Markdown-notatapp med wikilinks og fuldtekstsøgningVælg
Open source enhedsstyring og slutpunktssikkerhedsplatform drevet af osqueryVælg
YAML-drevet automatiseringsværktøj til download af medier fra RSS, torrents og UsenetVælg
Selvhostet funktionsflagadministrationsplatform med Git-integrationVælg
Open source lowcodeværktøj til opbygning af LLM-orkestreringsflows og AI-agenterVælg
Open source projektstyringsværktøj med Kanbantavler, tabeller og kalendervisningerVælg
Selvhostet letvægts Git-tjeneste med webgrænseflade og samarbejdsfunktionerVælg
Open source formularbygger og datastyringsplatform med REST APIVælg
Open-source undersøgelsesplatform til feedback i appen, via link, på hjemmesider og via e-mailVælg
Browserbaseret isometrisk diagramværktøj til infrastrukturvisualiseringVælg
Selvhostet virtuelt spillebord til online RPG-kampagner med kort og terningerVælg
Browserbaseret parametrisk 3D CAD-modelleringsværktøj til ingeniørarbejde og designVælg
Letvægts open source helpdesk og delt indbakkesystemVælg
Selvhostet RSS-feedaggregator til at administrere og læse dine feedsVælg
Udviklerorienteret statusside med multiprotokol oppetidsovervågning og alarmeringVælg
Webbaseret kodegennemgangssystem i virksomhedsklasse bygget oven på GitVælg
Ghost er en kraftfuld platform for professionel udgivelseVælg
Open-source formueforvaltningssoftware til sporing af investeringsporteføljerVælg
Browser-tilgængeligt professionelt billedredigeringsværktøj og grafisk designværktøjVælg
Gitea er en letvægts open source Git-hostingplatformVælg
Git til LLM-venlig tekstkonverter til AI-drevet kodeanalyseVælg
GitLab er en komplet DevOps-platform til Git-repositorystyring og CI/CDVælg
Selvhostet kontrolpanel, der samler alle dine feeds ét stedVælg
Glances er et tværplatform systemovervågningsværktøj med webgrænsefladeVælg
Sentry-kompatibel fejlsporing og ydeevneovervågningsplatformVælg
Open source IT-aktivstyring og helpdesk-software til IT-driftVælg
Privatlivsfokuseret webanalyse uden cookies eller sporing af personlige dataVælg
Kontinuerlig leveringsserver med værdistrømskortlægning og pipelinemodelleringVælg
Gogs er en selvhostet Git-tjeneste til problemfri projektstyringVælg
Selvhostet fildelingsserver med udløbende links og S3-understøttelseVælg
Letvægts selvhostet Subsonic musikstreamingserver skrevet i GoVælg
Docker-drevet tilstandsløs API til problemfri PDF-konvertering og -genereringVælg
Selvhostet pushnotifikationsserver med en simpel REST APIVælg
WhatsApp REST API og webgrænseflade til flerenheds beskedautomatiseringVælg
Open source-observerbarhedsplatform til visualisering og overvågning af metricsVælg
Selvhostet slægtsforskningsplatform til opbygning og deling af stamtræerVælg
Moderne flat-file CMS, der kræver ingen database, kun filer og mapper.Vælg
Selvhostet bogopsamlingsstyring med indbygget læser og enhedssynkroniseringVælg
Selvhostet bogmærkestyring med automatisk metadataudtræk og fuldtekstsøgningVælg
Open source-regnearksdatabasehybrid til at bygge dataapplikationerVælg
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryVælg
Open source-featureflagging- og A/B-testningsplatformVælg
Gamificeret opgavestyring, der forvandler produktivitet til et RPG-eventyrVælg
Moderne open source CMS med pluginmarkedsplads og blokbaseret editorVælg
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsVælg
Open source GraphQL-motor med øjeblikkelige API'er over enhver databaseVælg
Selvhostet Tailscale-kompatibel kontrolserver til WireGuard mesh-netværkVælg
Open source cron job- og baggrundsopgaveovervågning med øjeblikkelige advarslerVælg
Realtids samarbejds-markdown-editor til teamdokumentationVælg
Applikationsdashboard til organisering og adgang til dine webtjenesterVælg
Selvforbedrende AI-agent med indbygget læringsloop og multiplatformmeddelelserVælg
Selvhostet Hermes AI-agent og webchat-brugerflade samlet i én Docker-implementeringVælg
Open source webbrugerflade-kommandocenter til Hermes AI-agentenVælg
Open source samtalebaseret formularbygger med betinget logik og analyseVælg
Open source selvhostet eventhåndterings- og billetplatformVælg
Moderne selvhostet dashboard til at organisere og overvåge alle dine tjenesterVælg
Open source hjemmeautomatiseringsplatform til styring af smarte enhederVælg
Lager- og organiseringssystem udviklet til hjemmebrugereVælg
HomeKit-bro til ikke-Apple smarthome-enheder ved hjælp af pluginsVælg
Moderne, tilpasselig applikationsdashboard med Docker-integrationVælg
Simpelt selvhostet statisk dashboard til at organisere alle dine servertjenesterVælg
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsVælg
Open-source API development and testing platform for developers and teamsVælg
Selvhostet plantehåndteringssystem til sporing af pasningsrutiner og haveorganiseringVælg
Selvhostet automatiseringsplatform til opbygning af overvågningsagenterVælg
Lynhurtig statisk hjemmesidegenerator bygget med GoVælg
Open source virksomhedssocialt netværk og intranetplatform til teamsVælg
Hurtig dynamisk billedbehandlingsserver til skalering, beskæring og formatkonverteringVælg
Immich er en højtydende, selvhostet foto- og videohåndteringsløsningVælg
Open source-hemmelighedsmanager til synkronisering af miljøvariabler og API-nøgler på tværs af teams og infrastrukturVælg
Samlet tidsserieplatform med Flux-forespørgsler og integreret web-brugerfladeVælg
Browserbaseret vektorgrafikeditor til illustrationer og SVG-designVælg
Open source backendplatform med autentificering, database og lagring til AI-agenterVælg
Open source-komponentlager og BOM-styring til ingeniørteamsVælg
Privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube uden annoncer eller sporingVælg
Minimalistisk selvhostet faktureringssystem til freelancere og små teamsVælg
Open source faktureringsplatform til freelancere og små virksomhederVælg
Open source faktureringsplatform med tilbud, udgifter og betalingsportalVælg
Letvægts, selvhostet Disqus-alternativ til blogs og statiske hjemmesiderVælg
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsVælg
Open source PSA-platform for MSP'er med IT-dokumentation, billettering og faktureringVælg
Open source ITSM-platform og CMDB til IT-service og infrastrukturstyringVælg
Torrent-tracker-proxy, der oversætter forespørgsler til Sonarr, Radarr og andre automatiseringsværktøjerVælg
Jaeger er et open source distribueret sporingssystem til overvågning af mikroservicesVælg
Gratis og open source medieserver til organisering og streaming af dit mediebibliotekVælg
Medieanmodningsstyringsværktøj til Jellyfin, Emby og Plex med godkendelsesworkflowVælg
Jenkins er en open source-automatiseringsserver til CI/CD-pipelinesVælg
Selvhostet videokonferenceplatform med skærmdeling og optagelseVælg
Open source kundedataplatform og begivenhedsstreamingpipeline til ingeniørerVælg
Selvhostet jobsøgningspipeline, der gennemsøger jobportaler og tilpasser CV'erVælg
Open source-CMS til opbygning af dynamiske hjemmesider og webapplikationerVælg
Selvhostet synkroniseringsserver til Joplin-notatapplikationVælg
Letvægts notat- og tjekliste-app med Markdown og Kanban-tavlerVælg
Selvhostet rapportserver til PDF, Excel og DOCX fra HTML-skabelonerVælg
Centraliseret privileged access gateway til SSH, RDP og databasesessionerVælg
Interaktivt webmiljø til live kode, dataanalyse og visualiseringerVælg
JupyterLab er et webbaseret interaktivt udviklingsmiljø til notebooks og kodeVælg
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsVælg
Open source Kanbantavle og projektstyringsværktøj, et Trello-alternativVælg
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareVælg
Open source-projektstyring med Kanban-tavler og GitHub-integrationVælg
Selvhostet tegneseriemanager til automatisk download og organiseringVælg
Karakeep er en selvhostet bogmærkemanager med AI-drevet tagging og søgningVælg
Selvhostet digitalt bibliotek til tegneserier, manga og e-bøgerVælg
Selvhostet nyhedsbrevsplatform med træk-og-slip redaktør og SMTP-leveringVælg
Open source statusside og overvågningsplatform for oppetid med hændelseshåndteringVælg
Open source-workfloworkestreringsplatform til datapiplines og automatiseringVælg
Open source identitets- og adgangsstyring med SSO, OAuth2 og SAMLVælg
Open source AI-assistent til at chatte med dine dokumenter og nettetVælg
Open source-visualiserings-UI til Elasticsearch med dashboards og søgningVælg
Open source-abonnementsfakturering og betalingsplatform til SaaS og markedspladserVælg
Selvhostet tidsregistrering for freelancere, bureauer og teamsVælg
Selvhostet delt indkøbsliste, opskriftsadministrator og måltidsplanlæggerVælg
Selvhostet samlingsstyring til katalogisering af bøger, spil, vinyl og meget mereVælg
Letvægts selvhostet serverovervågningsdashboard med realtidsmålingerVælg
Selvhostet medieserver til tegneserier, manga, magasiner og e-bøger med OPDS og synkroniseringsunderstøttelseVælg
Cloud-native API-gateway bygget til hybrid- og multi-cloud-miljøerVælg
Open source chatbot til spørgsmål og svar om dokumenter med understøttelse af flere LLM'er og OCRVælg
Samlet diagram-as-code API, der gengiver 30+ diagramtyper over HTTPVælg
Moderne selvhostet URL-forkorter med brugerdefinerede domæner, analyse og REST APIVælg
Open source-datamærknings- og annoteringsplatform til maskinlæringsprojekterVælg
Open source-måling og forbrugsbaseret faktureringsplatformVælg
Langflow er en visuel AI-workflowbygger til at bygge LLM-applikationerVælg
Open source LLM-udviklingsplatform til observerbarhed og evalueringVælg
Open-source grammatik-, stil- og stavekontrol til 25+ sprogVælg
Selvhostet automatisering til downloads af e-bøger og lydbøger med forfattersporingVælg
Open source projektstyringssystem designet til ikke-projektledereVælg
Fødereret linkaggregator og diskussionsplatform for selvhostede foraVælg
LibreChat er en AI-chatgrænseflade med RAG-understøttelse til brug med LLM'er fra flere udbydere.Vælg
Open source helpdesk med omnichannel-billetstyring, live chat og SLA-styringVælg
Selvhostet fotostyring med ansigtsgenkendelse og AI-drevet søgningVælg
Selvhostet HTML5 internethastighedstestserver med indbygget resultatdatabaseVælg
Gratis og open source maskinoversættelses-API, der er fuldstændig selvhostetVælg
Automatiseret musiksamlingsadministrator og -organisator til Usenet og torrentsVælg
Open source BI-platform bygget omkring dbt til dataudforskning og dashboardsVælg
Professionel online spørgeskemaplatform til oprettelse og administration af spørgeskemaerVælg
Linkding er en minimal, hurtig, selvhostet bogmærkemanagerVælg
Selvhostet Linktree-alternativ til brandede link-i-bio-siderVælg
Linkwarden er en selvhostet bogmærkestyring med fuldsidearkiveringVælg
Højtydende selvhostet nyhedsbrev- og maillisteadministratorVælg
LiteLLM er en AI-gateway til at kalde 100+ LLM'er ved hjælp af OpenAI-formatVælg
Open-source Elixir notesbøger til data science, ML og realtidssamarbejdeVælg
Letvægts autentificeringsserver, der leverer en forenklet LDAP-backend til selvhostede appsVælg
Letvægts selvhostet musikstreamingserver med Subsonic APIVælg
Moderne open source AI-chatrammeværk, der understøtter flere LLM-udbydereVælg
Selvhostet AI-assistent til dybdegående research drevet af cloud LLM-udbydereVælg
Selvhostet OpenAI-kompatibel API-server til lokal AI-modelinferensVælg
Python-baseret distribueret belastningstestværktøj med en realtids webbrugerfladeVælg
Selvhostet privatlivsfokuseret vidensbase og blokbaseret outlinerVælg
Logto er en omfattende identitets- og autentificeringsplatform med OAuth- og OIDC-understøttelseVælg
Omfattende system til køretøjsvedligeholdelse og brændstofstyringVælg
Selvhostet fotostyringsplatform med albumorganisering, EXIF-visning og detaljerede delingskontrollerVælg
Mage AI er et datapipelineværktøj til opbygning og styring af ETL-arbejdsgangeVælg
Selvhostet e-mailarkivering med IMAP-synkronisering, fuldtekstsøgning og eksportVælg
Open source SMTP e-mail testværktøj med en browserbaseret indbakke til udviklereVælg
Selvhostet musikscrobble-database med personlige lytteoversigterVælg
Open source søgemaskine med fuldtekstsøgning og vektorsøgning via MySQL-protokolVælg
Open source relationel databaseserver og MySQL direkte erstatningVælg
Open source reaktiv Python-notesbog med SQL-understøttelse og reproducerbar udførelseVælg
Selvhostet artikelproxy til ren, reklamefri læsning med intelligent cachingVælg
Selvhostet fødereret mikrobloggingserver baseret på ActivityPub-standardenVælg
Regnearkslignende webgrænseflade til at udforske og redigere PostgreSQL-databaserVælg
Førende open source webanalyseplatform med fuld dataejerskab og privatlivVælg
Open source Matrix hjemmeserver til decentraliseret, krypteret kommunikationVælg
Open source-teamsamarbejdsplatform med meddelelser, fildeling og integrationerVælg
Open source marketingautomatisering til e-mailkampagner, leadscoring og kunderejserVælg
MaxKB er en open source-platform til at bygge virksomhedsstandard AI-vidensbaseagenter.Vælg
Open source-dokumenthåndtering med OCR, fuldtekstsøgning og arbejdsgangeVælg
Open source-applikation til personlig økonomi og formueforvaltningVælg
Browserbaseret billedoptimering med formatkonvertering og EXIF-fjernelseVælg
Mealie er en selvhostet opskriftshåndtering med madplanlægning og indkøbslister.Vælg
Automatisk videobiblioteksstyring til tv-serier med Plex- og Jellyfin-understøttelseVælg
Lynhurtig søgemaskine til moderne applikationerVælg
In-memory grafdatabase til realtidsanalyse af forbundne dataVælg
Memos er en letvægts, privatlivsfokuseret notetagningapplikationVælg
Selvhostet fjernovervågnings- og administrationsplatform til desktops, servere og IoT-enhederVælg
Open source business intelligence-platform til datavisualisering og analyseVælg
Browser-tilgængelig MetaTrader 5 handelsplatform til 24/7 forex- og CFD-handelVælg
MeTube er en webbaseret videodownloader til YouTube og andre platformeVælg
Letvægts selvhostet pastebin, fildeler og URL-forkorter i RustVælg
Open source-vektordatabase bygget til AI-applikationer og lighedssøgningVælg
MindsDB er en AI-platform til at bygge maskinlæringsmodeller fra virksomhedsdataVælg
Selvhostet QR-kodegenerator med brugerdefinerede stilarter og masseeksportVælg
Minimalistisk og principfast RSS-feedlæser med en ren webgrænsefladeVælg
AI-forudsigelsesmotor drevet af multiagent sværmintelligenssimuleringVælg
Selvhostet P2P videokonferencer med ubegrænsede rum og skærmdelingVælg
Webbaseret MongoDB admin-brugerflade til at gennemse, redigere og administrere databaserVælg
Dokumentorienteret NoSQL-database med JSON-lignende dokumentlagringVælg
Personligt relationsstyringssystem til at dokumentere dit livVælg
Stemningsfuld lydlandskabsmixer med produktivitetsværktøjer til dyb koncentration og afslapningVælg
Open source læringsstyringssystem, der bruges af over 489 millioner brugere verden overVælg
Open source AI-søgemaskine med generative svar og kildehenvisningerVælg
Letvægts selvhostet musikstreamingserver med native iOS- og Android-appsVælg
Selvhostet automatiseret tegneseriedownloader og biblioteksadministratorVælg
Hurtig, pålidelig open source relationel database til web- og app-arbejdsbelastningerVælg
Arbejdsgangsautomatiseringsplatform med visuel knudebaseret grænsefladeVælg
Open-source OAuth og API-integrationsplatform for 300+ tjenesterVælg
Cloud-native meddelelsessystem med pub/sub, request-reply og JetStreamVælg
Navidrome er en selvhostet musikserver med web- og mobilstreamingVælg
Selvhostet virtuel browser til samarbejdsbaseret webbrowsing og streamingVælg
Verdens førende open source grafdatabase til forbundne dataVælg
Sikker WireGuard-baseret mesh VPN-klient med SSO og granulære adgangskontrollerVælg
Open source netværksinfrastrukturmodellering til IPAM, DCIM og dokumentationVælg
Realtids infrastrukturovervågningsagent med 800+ integrationerVælg
Ny API er en LLM-gateway og et AI-aktivstyringssystem for flere udbydereVælg
Nextcloud er en kraftfuld selvhostet produktivitetsplatformVælg
Browserbaseret serveradministration til SSH-, VNC- og RDP-forbindelserVælg
Universel artefaktlagermanager for Maven, npm, Docker og PyPIVælg
NocoBase er en udvidelig no-code/low-code platform til at bygge applikationerVælg
Open source Airtable-alternativ, der omdanner databaser til smarte regnearkVælg
Lavkode visuelt værktøj til at forbinde IoT-enheder, API'er og onlinetjenesterVælg
NodeBB er en moderne diskussionsplatform i realtid til opbygning af fællesskabsforaVælg
Selvhostet opskriftsstyring med import fra sociale medier og husholdningssynkroniseringVælg
Selvhostet markdown-vidensbase med grafvisning og AI-integrationVælg
Selvhostet e-mailmarkedsføring og transaktionel e-mailplatformVælg
Open source-notifikationsinfrastruktur til e-mail, SMS og push-leveringVælg
Selvhostet pushnotifikationsserver til afsendelse af advarsler via simple HTTP-anmodningerVælg
Effektiv C++ Usenet binær downloader med PAR2 reparation og webbrugerfladeVælg
Usenet metasøgeaggregator, der forener indekserere bag én Newznab APIVælg
Laravel-baseret PHP CMS til at bygge fleksible hjemmesider og webapplikationerVælg
Open source ERP- og CRM-platform til forretningsstyring og e-handelVælg
Selvhostet AI-arbejdsområde med chat, agenter, dybdegående research og vedvarende hukommelseVælg
Selvhostet webbrugergrænseflade til sikker udførelse af foruddefinerede shellkommandoerVælg
Kør store sprogmodeller lokalt med en simpel API til AI-applikationerVælg
Selvhostet anmodningssystem til Plex, Emby og Jellyfin med automatisk opfyldelseVælg
OmniTools er et alt-i-et webværktøjssæt med 80+ værktøjer til hverdagsopgaverVælg
OneDev er en selvhostet Git-server med indbygget CI/CD og projektstyringVælg
Del selvdestruerende hemmeligheder via engangsvisningslinksVælg
Selvhostet online kontorpakke med MS Office-kompatibel samarbejdsredigeringVælg
Open source AI-chat og virksomhedssøgeplatform, der fungerer med alle LLM'erVælg
Open source akademisk tidsskriftsstyring og open access publiceringsplatformVælg
AI-native notesbogapp til skrivning, research og organisering af viden i ét arbejdsområdeVælg
Selvhostet AI-chatinterface, der understøtter flere LLM-udbydere med RAG-funktionerVælg
Open source-hemmelighedsstyringsværktøj til lagring og adgang til følsomme legitimationsoplysningerVælg
Personlig AI-assistent med understøttelse af flerkanalsmeddelelser (tidligere Moltbot/Clawdbot)Vælg
Open source filsynkronisering og samarbejde med indbygget identitetsstyringVælg
Open source elektroniske sundhedsjournaler og praksisstyring til klinikkerVælg
Selvhostet pastebin drevet af Git, open source-alternativ til GitHub GistVælg
Open source autonom AI-agent til softwareudviklingsopgaverVælg
Selvhostet personlig AI-kerne med hukommelse, agenter og 118+ app-integrationerVælg
Cloud-native observerbarhedsplatform til logs, metrics, traces og dashboardsVælg
Privatlivsfokuseret produkanalyser med realtids-dashboards og sessiongenafspilningVælg
Open source projektstyring med Gantt-diagrammer, Agile boards, tidsregistreringVælg
Open source søge- og analysemaskine, community-fork af ElasticsearchVælg
Gratis og open source DocuSign-alternativ til juridisk bindende dokumentunderskrivelseVælg
Selvhostet HTML5 netværkshastighedstest uden Flash eller JavaVælg
OpenViking er en open source-kontekstdatabase bygget til AI-agenterVælg
Fuldgyldig VPN-server med webbaseret administration og klientadministrationVælg
Open source-formularbygger med betingelseslogik, indlejringer og svarhåndteringVælg
Open source HR-platform til medarbejder-, fraværs- og rekrutteringsstyringVælg
Outline er en moderne teamwiki og vidensbase med realtidssamarbejdeVælg
Open source samarbejdsorienteret LaTeX-editor til videnskabelig og akademisk skrivningVælg
Medieanmodningsstyrings- og opdagelsesværktøj til Plex med godkendelsesworkflowVælg
Selvhostet livestreaming- og chatserver med RTMP- og Fediverse-understøttelseVælg
Selvhostet filsynkronisering, deling og samarbejdsplatform til teamsVælg
Letvægts Rust-baseret selvhostet cloudlagring med Nextcloud-klientunderstøttelseVælg
PairDrop er et webbaseret filoverførselsværktøj til øjeblikkelige overførsler mellem enhederVælg
Personlig økonomitracker med dobbelt bogholderi og investeringssporingVælg
Userspace WireGuard tunnelklient til sikker fjernadgang via PangolinVælg
Paperclip er en AI/ML-orkestreringsplatform til autonome teamsVælg
Dokumenthåndteringssystem der omdanner fysiske dokumenter til søgbare digitale arkiverVælg
Open source dokumenthåndteringssystem til scanning, OCR og organisering af PDF'erVælg
Minimalistisk open source dokumenthåndterings- og arkiveringsplatformVælg
Open source observability-datalake til logs, metrics og tracesVælg
Open source-teamadgangskodemanager med end-to-end OpenPGP-kryptering og delingVælg
Selvhostet hemmelighedsdeling med engangslinks, der udløber, til adgangskoder og filerVælg
Pastefy er en selvhostet pastebin til sikker deling af kodeuddragVælg
Selvhostet Linux-patchstyring og flådeovervågningsplatformVælg
Open source-fakturerings- og abonnementsstyringsplatform til hostingselskaberVælg
Selvhostet PDF-manager med synkronisering på tværs af enheder og browserbaseret annoteringVælg