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Hermes Agent

Hermes Agent

Selvforbedrende AI-agent med indbygget læringsloop og multiplatformmeddelelser

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n8n

n8n

Arbejdsgangsautomatiseringsplatform med visuel knudebaseret grænseflade

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OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med understøttelse af flerkanalsmeddelelser (tidligere Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip er en AI/ML-orkestreringsplatform til autonome teams

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2FAuth

2FAuth

Selvhostet tofaktorgodkendelseskodemanager til web og mobil

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9router

9router

AI API-routingproxy med tokenoptimering til 40+ LLM-udbydere

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Ackee

Ackee

Ackee er et selvhostet Node.js analyseværktøj til privatlivsfokuseret hjemmesidesporing

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Activepieces

Activepieces

Open source no-code arbejdsgangsautomatisering med 200+ app-integrationer

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Actual Budget

Actual Budget

Privatlivsfokuseret personlig økonomi-app med konvolutbudgettering

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Adminer

Adminer

Fuldt udstyret databaseadministrationsgrænseflade, der understøtter 11+ databasesystemer

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AdventureLog

AdventureLog

Selvhostet rejsetracker og rejseplanlægger med interaktive kort

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AFFiNE

AFFiNE

Alt-i-en arbejdsområde, der kombinerer dokumenter, whiteboards og databaser med AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Open source LLMOps-platform til prompts, evaluering og LLM-observerbarhed

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agentmemory

agentmemory

Vedvarende hukommelse til AI-kodningsagenter med hybrid BM25 vektor- og grafsøgning

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Stream personlige musikbiblioteker via en Subsonic-kompatibel API-server

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AirTrail

AirTrail

Personlig flyvedagbog med interaktivt kort, statistikker og flerbrugerunderstøttelse

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AiToEarn

AiToEarn

Open-source AI-agent til indholdsmarkedsføring til multiplatform udgivelse og monetarisering

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Open source alarmstyringsplatform til konsolidering af overvågningsalarmer

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Alexandrie

Alexandrie

Selvhostet vidensbase med udvidet Markdown og tilladelser pr. dokument

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AList

AList

Selvhostet filliste og WebDAV-server med understøttelse af 30+ lagringsbagsystemer

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AllTube

AllTube

Webgrænseflade til download af videoer fra YouTube og andre sider

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Ampache

Ampache

Ampache er en webbaseret lyd- og videostreamingapplikation og mediehåndtering

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Letvægts selvhostet wiki med Git-understøttede sider og Markdown-redigering

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload er en sikker anonym filudvekslingsapplikation uden databasekrav

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AnythingLLM

AnythingLLM

Alt-i-én AI-applikation til RAG, agenter og chatbots med enhver LLM-udbyder

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Apache Answer

Apache Answer

Open source Q og A-platform til teamvidendeling og fællesskabsopbygning

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open source DORA-målinger og udviklingsteam-analyseplatform

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Klientløs webbaseret fjernskrivebordsgateway til RDP, VNC, SSH og Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Enterprise open source-søgeplatform bygget på Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset er en moderne platform for dataudforskning og visualisering til BI.

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy er et AI-drevet open source-arbejdsområde og Notion-alternativ

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Apprise API

Apprise API

Letvægts REST API til afsendelse af pushnotifikationer til 120+ tjenester

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Appsmith

Appsmith

Open source-low-code platform til at bygge interne værktøjer og applikationer

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Aptabase

Aptabase

Privatlivsfokuseret SDK-analyser til mobil-, desktop- og web-apps

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ArangoDB

ArangoDB

Indbygget multimodeldatabase til grafer, dokumenter og nøgleværdidata

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ArcadeDB

ArcadeDB

Multimodeldatabase til grafdata, dokumentdata, nøgle-værdi-data og tidsseriedata

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ArchiveBox

ArchiveBox

Selvhostet internetarkiveringsløsning til bevaring af websider og medier

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Letvægts selvhostet kommentarsystem med Go-backend og indlejrbart JS-widget

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AstrBot

AstrBot

AstrBot er et open source multiplatform AI-chatbot-rammeværk

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Selvhostet lydbog- og podcastserver med flerbrugerunderstøttelse

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Authentik

Authentik

Open source-identitetsudbyder fokuseret på fleksibilitet og alsidighed

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Authorizer

Authorizer

Open source selvhostet autentificeringsserver med socialt login, MFA og RBAC

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Autobase

Autobase

Open source selvhostet Database-as-a-Service-platform til PostgreSQL-automatisering

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autobrr

autobrr

Moderne downloadautomatiseringsværktøj til torrents og usenet med realtids IRC-overvågning

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Automatisch

Automatisch

Open source Zapier-alternativ til at forbinde apps og automatisere arbejdsgange

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Baby Buddy

Baby Buddy

Babyovervågningsapp, der hjælper forældre med at overvåge daglige aktiviteter og sundhed

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Backrest

Backrest

Webbrugerflade til restic-sikkerhedskopier med planlægning, kryptering og gendannelse på filniveau

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Baikal

Baikal

Selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til kalendere og kontakter

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Bar Assistant

Bar Assistant

Selvhostet cocktailopskriftsstyring og hjemmebarinventarsporing

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Baserow

Baserow

Open source no-code-database og Airtable-alternativ til teams

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Bazarr

Bazarr

Automatiseret undertekststyring og download-ledsager til Sonarr og Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk selvhostet vanetracker fokuseret på daglige indtjekninger og stimer

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BentoPDF

BentoPDF

Privatlivsfokuseret browserbaseret PDF-værktøjssæt til at flette, opdele, konvertere og redigere PDF'er

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Beszel

Beszel

Letvægts serverovervågningsplatform med Docker-statistikker og alarmer

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Beszel Agent

Beszel Agent

Letvægts overvågningsagent til Beszel serverovervågningssystem

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bewCloud

bewCloud

Letvægts selvhostet cloudlagring med filsynkronisering og CalDAV/CardDAV-understøttelse

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Bigcapital

Bigcapital

Selvhostet finansiel regnskabsplatform med intelligent rapportering og flervalutaunderstøttelse

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Black Candy

Black Candy

Selvhostet musikstreamingserver med webafspiller og mobilapps

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI-drevet notetagning og mikrobloggingplatform med Markdown-understøttelse og opgavestyring

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Personlig Dataserver til det decentraliserede sociale netværk Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Selvhostet AI-kodningsassistent til full-stack app-generering i browseren

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Bookshelf

Bookshelf

E-bog- og lydbogssamlingsstyring, en fællesskabsgenoplivning af Readarr

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BookStack

BookStack

Struktureret selvhostet wiki til teams med bøger, kapitler, sider og søgning

Vælg
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Gør enhver offentlig Telegram-kanal til en SEO-venlig mikroblog med RSS

Vælg
Browserless

Browserless

Headless Chrome-browser som en tjeneste til webscraping og automatisering

Vælg
Budge

Budge

Budgetteringsapp til personlig økonomi til sporing af udgifter og økonomisk planlægning

Vælg
Budibase

Budibase

Low-code platform til at bygge forretningsapps og arbejdsgange på få minutter

Vælg
BugSink

BugSink

Selvhostet fejlsporingsplatform til applikationsovervågning

Vælg
Buildbot

Buildbot

Selvhostet CI/CD-rammeværk til automatiserede builds og implementeringer

Vælg
Bytebase

Bytebase

Open source databaseskemaændringsstyrings- og DevOpsplatform

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ByteChef

ByteChef

Open source low-code API-integration og workflow-automatiseringsplatform

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ByteStash

ByteStash

Selvhostet kodestykkehåndtering med syntaksfremhævning og søgning

Vælg
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web er en webapplikation til at gennemse, læse og administrere dit e-bogsbibliotek

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Cap

Cap

Privatlivsfokuseret proof-of-work CAPTCHA-alternativ med nul sporing

Vælg
Casdoor

Casdoor

Open source IAM-platform med understøttelse af SSO, OAuth 2.0, OIDC og SAML

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Castopod

Castopod

Open source-podcast-hostingplatform med analyser og sociale funktioner

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo er en skalerbar realtidsmeddelelsesserver til at bygge liveapplikationer

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changedetection.io

changedetection.io

Værktøj til registrering og overvågning af hjemmesideændringer med visuel udvælgelse og notifikationer

Vælg
ChartDB

ChartDB

Open source databasediagrameditor med AI DDL eksport og skemavisualisering

Vælg
Chatpad AI

Chatpad AI

Privatlivsfokuseret ChatGPT webgrænseflade med lokal datalagring og samtalestyring

Vælg
Checkcle

Checkcle

Fuld-stack oppetid og infrastrukturovervågning med offentlige statussider

Vælg
Checkmate

Checkmate

Open source-applikation til serverovervågning og sporing af oppetid

Vælg
Checkmk

Checkmk

Infrastruktur- og applikationsovervågning med automatisk registrering og alarmering

Vælg
Chibisafe

Chibisafe

Selvhostet filhvælving til upload og deling af filer med delbare links

Vælg
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open source-platform til onboarding af medarbejdere med Slack-bot og workflow-automatisering

Vælg
Chroma

Chroma

Open source-embedding-database til AI-applikationer og semantisk søgning

Vælg
ClassicPress

ClassicPress

WordPress-forgrening uden Gutenberg-blokredigering, fokuseret på stabilitet

Vælg
ClickHouse

ClickHouse

Kolonnebaseret OLAP-database til realtidsanalyse med millisekunds forespørgselsforsinkelse

Vælg
CloudBeaver

CloudBeaver

Webbaseret databaseadministrationsværktøj til omfattende dataadministration

Vælg
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon til sikker fjernadgang uden at åbne porte

Vælg
Cloudreve

Cloudreve

Selvhostet cloudlagringsplatform med filhåndtering og delingsfunktioner

Vælg
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Letvægts headless CMS-platform til indholdsstyring og API'er

Vælg
Code-Server

Code-Server

VS Code kører i browseren til fjernudvikling fra enhver enhed

Vælg
Coder

Coder

Open source-platform til klargøring af selvhostede cloud-udviklingsmiljøer

Vælg
CodiMD

CodiMD

Realtids markdown-editor til samarbejde, dokumentation og notetagning

Vælg
Collabora Online

Collabora Online

Selvhostet browserbaseret kontorpakke til samarbejdsbaseret dokumentredigering

Vælg
CommaFeed

CommaFeed

Selvhostet Google Reader-inspireret RSS-læser med tastaturgenveje og mobilapps

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ConvertX

ConvertX

Selvhostet online filkonverter, der understøtter 1000+ formater

Vælg
Convex

Convex

Open source reaktiv databaseplatform til moderne applikationsudvikling

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COPS

COPS

Letvægts PHP OPDS- og HTML-server, der eksponerer en Calibre e-bogssamling til mobile læsere og browsere

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CoreControl

CoreControl

Selvhostet dashboard til administration af servere, oppetid og netværksinfrastruktur

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Countly

Countly

Privatlivsfokuseret produktanalyse til mobile, web- og desktopapplikationer

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Crawl4AI

Crawl4AI

Open source-webcrawler til AI-applikationer med LLM-klart output

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT-platform, der samler 27 globale realtidsdatakilder i et samlet dashboard

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

End-to-end-krypteret samarbejdende kontorpakke med nul-viden-lagring

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CyberChef

CyberChef

Webbaseret værktøj til kryptering, kodning, komprimering og dataanalyseoperationer

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Dagu

Dagu

DAG-baseret workflow-planlægger med web-brugerflade til styring af cron-opgaver og opgave-pipelines

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Damselfly

Damselfly

Selvhostet fotomanager med ansigtsgenkendelse og objektgenkendelse

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dashdot

dashdot

Minimalistisk serverdashboard med realtids CPU-, RAM-, lagerplads- og netværksstatistik

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Dashy

Dashy

Et personligt dashboard, der kan hostes selv, med widgets, temaer og statuskontrol

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Databag

Databag

Selvhostet fødereret beskedtjeneste med end-to-end-kryptering og emnebaserede tråde

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Databasus

Databasus

Databasus er et værktøj til databasebackup for PostgreSQL, MySQL og MongoDB

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Dataline

Dataline

AI-drevet SQL-chatgrænseflade til at udforske og visualisere enhver database

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Dawarich

Dawarich

Selvhostet lokationshistorik-tracker med heatmaps og rejsestatistik

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite er et visuelt værktøj til at oprette, designe og redigere SQLite databasefiler

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denoland nøgleværdidatabase til Deno Deploy

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Dify

Dify

Open source-platform til at bygge LLM-applikationer med RAG, agenter og arbejdsgange

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Directus

Directus

Headless CMS, der indkapsler databaser med dynamisk API og administrationsapp

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Dittofeed

Dittofeed

Open source-kundeengagementplatform til automatiseret multikanalbeskeder

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Diun

Diun

Docker Image Update Notifier til at modtage notifikationer, når billeder opdateres

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docassemble

docassemble

Open source ekspertsystem til vejledte interviews og automatiseret dokumentgenerering

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Docker Registry

Docker Registry

Privat Dockerregister til lagring og distribution af containerbilleder

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Dockge

Dockge

Dockge er en smart, nem at bruge og reaktiv selvhostet Docker Compose-stakhåndtering

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Docmost

Docmost

Samarbejdswiki og dokumentationsplatform med redigering i realtid

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Docspell

Docspell

Selvhostet dokumentorganisator med OCR, NLP-udtræk og fuldtekstsøgning

Vælg
Documenso

Documenso

Open source-platform til digital signering af dokumenter

Vælg
DocuSeal

DocuSeal

Open source dokumentsigneringsplatform med e-signaturfunktioner

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Dograh

Dograh

Open source no-code-platform til at bygge AI-stemmeagenter på få minutter

Vælg
DokuWiki

DokuWiki

Letvægts filbaseret wikiplatform til dokumentation og vidensbaser

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Dolibarr

Dolibarr

Open source ERP/CRM-platform til styring af virksomhedsdrift

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Domain Locker

Domain Locker

Samlet platform til administration og overvågning af domænenavnsporteføljer

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Download Spotify-musik fra YouTube med albumcover, tekster og metadata

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Dozzle

Dozzle

Letvægts web-brugerflade til visning af Docker-containerlogfiler i realtid

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Dragonfly

Dragonfly

Højtydende Redis-kompatibel hukommelsesbaseret datalager til moderne hardware

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draw.io

draw.io

Gratis open source diagramværktøj til rutediagrammer, UML og netværksdiagrammer

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drawDB

drawDB

Browserbaseret databasediagrameditor med SQL-eksport og -import

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Gratis selvhostet Drizzle Studio på steroider til databaseadministration

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Drupal

Drupal

Open source CMS til opbygning og administration af dynamiske hjemmesider

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DuckDNS

DuckDNS

Gratis dynamisk DNS-tjeneste til at knytte IP-adresser til domæner

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DumbDo

DumbDo

DumbDo er en dumt simpel, selvhostet huskeliste, der bare virker

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Duplicati

Duplicati

Krypteret backupløsning til cloudlagring og fjernservere

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Gratis aftalebookingssystem til virksomheder og fagfolk

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Letvægts MQTT-broker til IoT og beskedapplikationer

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EdgeDB

EdgeDB

Næstegenerations grafrelationel database bygget på PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Distribueret søge- og analyse-engine bygget på Apache Lucene

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Element

Element

Sikker Matrix-klient med end-to-end-kryptering og beskeder på tværs af platforme

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EmailEngine

EmailEngine

Selvhostet e-mail API-proxy, der forbinder IMAP og SMTP til REST-slutpunkter

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Statistik- og analyseværktøj til Emby og Jellyfin medieservere

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Enclosed

Enclosed

Minimalistisk webapplikation til afsendelse af private og sikre krypterede noter

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ErsatzTV

ErsatzTV

Selvhostet IPTV-server, der bygger livekanaler fra dit mediebibliotek

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Erugo

Erugo

Selvhostet fildelingsplatform med adgangskodebeskyttelse og udløbskontrol

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ESPHome

ESPHome

System til styring af ESP8266/ESP32 mikrocontrollere med YAML

Vælg
EspoCRM

EspoCRM

Gratis open source CRM til styring af kontakter, aftaler og kunderelationer

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Etherpad

Etherpad

Realtids samarbejdsdokumenteditor med live redigering og versionshistorik

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EverShop

EverShop

Moderne open-source e-handelsplatform baseret på Node.js, React, GraphQL og PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Open source WhatsApp API til chatbots, automatisering og beskedintegrationer

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Evolution Go

Evolution Go

Højtydende WhatsApp API-gateway skrevet i Go til automatisering af beskeder

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuel whiteboard til at skitsere håndtegnede diagrammer og fælles brainstorming

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Expensave

Expensave

Personlig og familieudgiftssporingsapplikation

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Letvægts selvhostet personlig udgiftssporer med dashboard og CSV-import

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Explo

Explo

Omdanner ListenBrainz-anbefalinger til afspilningslister i dit musikbibliotek

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Letvægts personlig økonomitracker med mobil PWA og kvitteringsscanning

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Faraday

Faraday

Open source sårbarhedsstyringsplatform til sikkerhedsteams

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Fasten Health

Fasten Health

Selvhostet håndteringssystem for personlige og familiemæssige elektroniske patientjournaler

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Fider

Fider

Open source feedbackplatform til indsamling og administration af brugerfeedback

Vælg
File Browser

File Browser

Webbaseret filhåndtering til at gennemse, uploade og administrere filer på din server

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File Drop

File Drop

Decentraliseret peer-to-peer fildeling ved hjælp af IPFS-teknologi

Vælg
FileFlows

FileFlows

Automatisk mediefilprocessor, der reducerer filstørrelser med op til 90%

Vælg
FileGator

FileGator

Selvhostet flerbrugers filhåndtering med rollebaserede tilladelser og ingen database

Vælg
Filestash

Filestash

Selvhostet filhåndtering til FTP, SFTP, S3, WebDAV og 20+ lagrings-backends

Vælg
Firefly

Firefly

Enkel WireGuard VPN-server med webadministrationsgrænseflade

Vælg
Firefly III

Firefly III

Professionel selvhostet personlig økonomi- og budgetstyring

Vælg
Firefox

Firefox

Selvhostet Firefoxbrowser tilgængelig via webgrænseflade

Vælg
Flagsmith

Flagsmith

Open source funktionsflag og fjernkonfigurationsservice med A/B-test

Vælg
Flame

Flame

Selvhostet startside og applikationsdashboard til dit homelab

Vælg
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxyserver til at omgå Cloudflare-beskyttelse til webscraping

Vælg
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Vælg
flatnotes

flatnotes

Databasefri Markdown-notatapp med wikilinks og fuldtekstsøgning

Vælg
Fleet

Fleet

Open source enhedsstyring og slutpunktssikkerhedsplatform drevet af osquery

Vælg
FlexGet

FlexGet

YAML-drevet automatiseringsværktøj til download af medier fra RSS, torrents og Usenet

Vælg
Flipt

Flipt

Selvhostet funktionsflagadministrationsplatform med Git-integration

Vælg
Flowise

Flowise

Open source lowcodeværktøj til opbygning af LLM-orkestreringsflows og AI-agenter

Vælg
Focalboard

Focalboard

Open source projektstyringsværktøj med Kanbantavler, tabeller og kalendervisninger

Vælg
Forgejo

Forgejo

Selvhostet letvægts Git-tjeneste med webgrænseflade og samarbejdsfunktioner

Vælg
Form.io

Form.io

Open source formularbygger og datastyringsplatform med REST API

Vælg
Formbricks

Formbricks

Open-source undersøgelsesplatform til feedback i appen, via link, på hjemmesider og via e-mail

Vælg
FossFLOW

FossFLOW

Browserbaseret isometrisk diagramværktøj til infrastrukturvisualisering

Vælg
Foundry VTT

Foundry VTT

Selvhostet virtuelt spillebord til online RPG-kampagner med kort og terninger

Vælg
FreeCAD

FreeCAD

Browserbaseret parametrisk 3D CAD-modelleringsværktøj til ingeniørarbejde og design

Vælg
FreeScout

FreeScout

Letvægts open source helpdesk og delt indbakkesystem

Vælg
FreshRSS

FreshRSS

Selvhostet RSS-feedaggregator til at administrere og læse dine feeds

Vælg
Gatus

Gatus

Udviklerorienteret statusside med multiprotokol oppetidsovervågning og alarmering

Vælg
Gerrit

Gerrit

Webbaseret kodegennemgangssystem i virksomhedsklasse bygget oven på Git

Vælg
Ghost

Ghost

Ghost er en kraftfuld platform for professionel udgivelse

Vælg
Ghostfolio

Ghostfolio

Open-source formueforvaltningssoftware til sporing af investeringsporteføljer

Vælg
GIMP

GIMP

Browser-tilgængeligt professionelt billedredigeringsværktøj og grafisk designværktøj

Vælg
Gitea

Gitea

Gitea er en letvægts open source Git-hostingplatform

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GitIngest

GitIngest

Git til LLM-venlig tekstkonverter til AI-drevet kodeanalyse

Vælg
GitLab

GitLab

GitLab er en komplet DevOps-platform til Git-repositorystyring og CI/CD

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Glance

Glance

Selvhostet kontrolpanel, der samler alle dine feeds ét sted

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Glances

Glances

Glances er et tværplatform systemovervågningsværktøj med webgrænseflade

Vælg
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibel fejlsporing og ydeevneovervågningsplatform

Vælg
GLPI

GLPI

Open source IT-aktivstyring og helpdesk-software til IT-drift

Vælg
GoatCounter

GoatCounter

Privatlivsfokuseret webanalyse uden cookies eller sporing af personlige data

Vælg
GoCD

GoCD

Kontinuerlig leveringsserver med værdistrømskortlægning og pipelinemodellering

Vælg
Gogs

Gogs

Gogs er en selvhostet Git-tjeneste til problemfri projektstyring

Vælg
Gokapi

Gokapi

Selvhostet fildelingsserver med udløbende links og S3-understøttelse

Vælg
Gonic

Gonic

Letvægts selvhostet Subsonic musikstreamingserver skrevet i Go

Vælg
Gotenberg

Gotenberg

Docker-drevet tilstandsløs API til problemfri PDF-konvertering og -generering

Vælg
Gotify

Gotify

Selvhostet pushnotifikationsserver med en simpel REST API

Vælg
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API og webgrænseflade til flerenheds beskedautomatisering

Vælg
Grafana

Grafana

Open source-observerbarhedsplatform til visualisering og overvågning af metrics

Vælg
Gramps Web

Gramps Web

Selvhostet slægtsforskningsplatform til opbygning og deling af stamtræer

Vælg
Grav

Grav

Moderne flat-file CMS, der kræver ingen database, kun filer og mapper.

Vælg
Grimmory

Grimmory

Selvhostet bogopsamlingsstyring med indbygget læser og enhedssynkronisering

Vælg
Grimoire

Grimoire

Selvhostet bogmærkestyring med automatisk metadataudtræk og fuldtekstsøgning

Vælg
Grist

Grist

Open source-regnearksdatabasehybrid til at bygge dataapplikationer

Vælg
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Vælg
GrowthBook

GrowthBook

Open source-featureflagging- og A/B-testningsplatform

Vælg
Habitica

Habitica

Gamificeret opgavestyring, der forvandler produktivitet til et RPG-eventyr

Vælg
Halo

Halo

Moderne open source CMS med pluginmarkedsplads og blokbaseret editor

Vælg
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Vælg
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open source GraphQL-motor med øjeblikkelige API'er over enhver database

Vælg
Headscale

Headscale

Selvhostet Tailscale-kompatibel kontrolserver til WireGuard mesh-netværk

Vælg
Healthchecks

Healthchecks

Open source cron job- og baggrundsopgaveovervågning med øjeblikkelige advarsler

Vælg
HedgeDoc

HedgeDoc

Realtids samarbejds-markdown-editor til teamdokumentation

Vælg
Heimdall

Heimdall

Applikationsdashboard til organisering og adgang til dine webtjenester

Vælg
Hermes Agent

Hermes Agent

Selvforbedrende AI-agent med indbygget læringsloop og multiplatformmeddelelser

Vælg
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Selvhostet Hermes AI-agent og webchat-brugerflade samlet i én Docker-implementering

Vælg
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open source webbrugerflade-kommandocenter til Hermes AI-agenten

Vælg
HeyForm

HeyForm

Open source samtalebaseret formularbygger med betinget logik og analyse

Vælg
Hi.Events

Hi.Events

Open source selvhostet eventhåndterings- og billetplatform

Vælg
Homarr

Homarr

Moderne selvhostet dashboard til at organisere og overvåge alle dine tjenester

Vælg
Home Assistant

Home Assistant

Open source hjemmeautomatiseringsplatform til styring af smarte enheder

Vælg
Homebox

Homebox

Lager- og organiseringssystem udviklet til hjemmebrugere

Vælg
Homebridge

Homebridge

HomeKit-bro til ikke-Apple smarthome-enheder ved hjælp af plugins

Vælg
Homepage

Homepage

Moderne, tilpasselig applikationsdashboard med Docker-integration

Vælg
Homer

Homer

Simpelt selvhostet statisk dashboard til at organisere alle dine servertjenester

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Selvhostet plantehåndteringssystem til sporing af pasningsrutiner og haveorganisering

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Huginn

Huginn

Selvhostet automatiseringsplatform til opbygning af overvågningsagenter

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Hugo

Hugo

Lynhurtig statisk hjemmesidegenerator bygget med Go

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HumHub

HumHub

Open source virksomhedssocialt netværk og intranetplatform til teams

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imgproxy

imgproxy

Hurtig dynamisk billedbehandlingsserver til skalering, beskæring og formatkonvertering

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Immich

Immich

Immich er en højtydende, selvhostet foto- og videohåndteringsløsning

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Infisical

Infisical

Open source-hemmelighedsmanager til synkronisering af miljøvariabler og API-nøgler på tværs af teams og infrastruktur

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Samlet tidsserieplatform med Flux-forespørgsler og integreret web-brugerflade

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Inkscape

Inkscape

Browserbaseret vektorgrafikeditor til illustrationer og SVG-design

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InsForge

InsForge

Open source backendplatform med autentificering, database og lagring til AI-agenter

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InvenTree

InvenTree

Open source-komponentlager og BOM-styring til ingeniørteams

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Invidious

Invidious

Privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube uden annoncer eller sporing

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Invio

Invio

Minimalistisk selvhostet faktureringssystem til freelancere og små teams

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open source faktureringsplatform til freelancere og små virksomheder

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open source faktureringsplatform med tilbud, udgifter og betalingsportal

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Isso

Isso

Letvægts, selvhostet Disqus-alternativ til blogs og statiske hjemmesider

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Open source PSA-platform for MSP'er med IT-dokumentation, billettering og fakturering

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iTop

iTop

Open source ITSM-platform og CMDB til IT-service og infrastrukturstyring

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Jackett

Jackett

Torrent-tracker-proxy, der oversætter forespørgsler til Sonarr, Radarr og andre automatiseringsværktøjer

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Jaeger

Jaeger

Jaeger er et open source distribueret sporingssystem til overvågning af mikroservices

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Jellyfin

Jellyfin

Gratis og open source medieserver til organisering og streaming af dit mediebibliotek

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Jellyseerr

Jellyseerr

Medieanmodningsstyringsværktøj til Jellyfin, Emby og Plex med godkendelsesworkflow

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Jenkins

Jenkins

Jenkins er en open source-automatiseringsserver til CI/CD-pipelines

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Selvhostet videokonferenceplatform med skærmdeling og optagelse

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Jitsu

Jitsu

Open source kundedataplatform og begivenhedsstreamingpipeline til ingeniører

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JobOps

JobOps

Selvhostet jobsøgningspipeline, der gennemsøger jobportaler og tilpasser CV'er

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Joomla

Joomla

Open source-CMS til opbygning af dynamiske hjemmesider og webapplikationer

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Joplin Server

Joplin Server

Selvhostet synkroniseringsserver til Joplin-notatapplikation

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Jotty

Jotty

Letvægts notat- og tjekliste-app med Markdown og Kanban-tavler

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jsreport

jsreport

Selvhostet rapportserver til PDF, Excel og DOCX fra HTML-skabeloner

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JumpServer

JumpServer

Centraliseret privileged access gateway til SSH, RDP og databasesessioner

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktivt webmiljø til live kode, dataanalyse og visualiseringer

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab er et webbaseret interaktivt udviklingsmiljø til notebooks og kode

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Open source Kanbantavle og projektstyringsværktøj, et Trello-alternativ

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Open source-projektstyring med Kanban-tavler og GitHub-integration

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Kapowarr

Kapowarr

Selvhostet tegneseriemanager til automatisk download og organisering

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Karakeep

Karakeep

Karakeep er en selvhostet bogmærkemanager med AI-drevet tagging og søgning

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Kavita

Kavita

Selvhostet digitalt bibliotek til tegneserier, manga og e-bøger

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Keila

Keila

Selvhostet nyhedsbrevsplatform med træk-og-slip redaktør og SMTP-levering

Vælg
Kener

Kener

Open source statusside og overvågningsplatform for oppetid med hændelseshåndtering

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Kestra

Kestra

Open source-workfloworkestreringsplatform til datapiplines og automatisering

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Keycloak

Keycloak

Open source identitets- og adgangsstyring med SSO, OAuth2 og SAML

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Khoj

Khoj

Open source AI-assistent til at chatte med dine dokumenter og nettet

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Kibana

Kibana

Open source-visualiserings-UI til Elasticsearch med dashboards og søgning

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Kill Bill

Kill Bill

Open source-abonnementsfakturering og betalingsplatform til SaaS og markedspladser

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Kimai

Kimai

Selvhostet tidsregistrering for freelancere, bureauer og teams

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KitchenOwl

KitchenOwl

Selvhostet delt indkøbsliste, opskriftsadministrator og måltidsplanlægger

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Koillection

Koillection

Selvhostet samlingsstyring til katalogisering af bøger, spil, vinyl og meget mere

Vælg
Komari

Komari

Letvægts selvhostet serverovervågningsdashboard med realtidsmålinger

Vælg
Komga

Komga

Selvhostet medieserver til tegneserier, manga, magasiner og e-bøger med OPDS og synkroniseringsunderstøttelse

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Kong

Kong

Cloud-native API-gateway bygget til hybrid- og multi-cloud-miljøer

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Kotaemon

Kotaemon

Open source chatbot til spørgsmål og svar om dokumenter med understøttelse af flere LLM'er og OCR

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Kroki

Kroki

Samlet diagram-as-code API, der gengiver 30+ diagramtyper over HTTP

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Kutt

Kutt

Moderne selvhostet URL-forkorter med brugerdefinerede domæner, analyse og REST API

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Label Studio

Label Studio

Open source-datamærknings- og annoteringsplatform til maskinlæringsprojekter

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Lago

Lago

Open source-måling og forbrugsbaseret faktureringsplatform

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Langflow

Langflow

Langflow er en visuel AI-workflowbygger til at bygge LLM-applikationer

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Langfuse

Langfuse

Open source LLM-udviklingsplatform til observerbarhed og evaluering

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LanguageTool

LanguageTool

Open-source grammatik-, stil- og stavekontrol til 25+ sprog

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Selvhostet automatisering til downloads af e-bøger og lydbøger med forfattersporing

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Leantime

Leantime

Open source projektstyringssystem designet til ikke-projektledere

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Lemmy

Lemmy

Fødereret linkaggregator og diskussionsplatform for selvhostede fora

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LibreChat

LibreChat

LibreChat er en AI-chatgrænseflade med RAG-understøttelse til brug med LLM'er fra flere udbydere.

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LibreDesk

LibreDesk

Open source helpdesk med omnichannel-billetstyring, live chat og SLA-styring

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LibrePhotos

LibrePhotos

Selvhostet fotostyring med ansigtsgenkendelse og AI-drevet søgning

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LibreSpeed

LibreSpeed

Selvhostet HTML5 internethastighedstestserver med indbygget resultatdatabase

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LibreTranslate

LibreTranslate

Gratis og open source maskinoversættelses-API, der er fuldstændig selvhostet

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Lidarr

Lidarr

Automatiseret musiksamlingsadministrator og -organisator til Usenet og torrents

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Lightdash

Lightdash

Open source BI-platform bygget omkring dbt til dataudforskning og dashboards

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LimeSurvey

LimeSurvey

Professionel online spørgeskemaplatform til oprettelse og administration af spørgeskemaer

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Linkding

Linkding

Linkding er en minimal, hurtig, selvhostet bogmærkemanager

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LinkStack

LinkStack

Selvhostet Linktree-alternativ til brandede link-i-bio-sider

Vælg
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden er en selvhostet bogmærkestyring med fuldsidearkivering

Vælg
Listmonk

Listmonk

Højtydende selvhostet nyhedsbrev- og maillisteadministrator

Vælg
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM er en AI-gateway til at kalde 100+ LLM'er ved hjælp af OpenAI-format

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Livebook

Livebook

Open-source Elixir notesbøger til data science, ML og realtidssamarbejde

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LLDAP

LLDAP

Letvægts autentificeringsserver, der leverer en forenklet LDAP-backend til selvhostede apps

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LMS

LMS

Letvægts selvhostet musikstreamingserver med Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Moderne open source AI-chatrammeværk, der understøtter flere LLM-udbydere

Vælg
Local Deep Research

Local Deep Research

Selvhostet AI-assistent til dybdegående research drevet af cloud LLM-udbydere

Vælg
LocalAI

LocalAI

Selvhostet OpenAI-kompatibel API-server til lokal AI-modelinferens

Vælg
Locust

Locust

Python-baseret distribueret belastningstestværktøj med en realtids webbrugerflade

Vælg
Logseq

Logseq

Selvhostet privatlivsfokuseret vidensbase og blokbaseret outliner

Vælg
Logto

Logto

Logto er en omfattende identitets- og autentificeringsplatform med OAuth- og OIDC-understøttelse

Vælg
LubeLogger

LubeLogger

Omfattende system til køretøjsvedligeholdelse og brændstofstyring

Vælg
Lychee

Lychee

Selvhostet fotostyringsplatform med albumorganisering, EXIF-visning og detaljerede delingskontroller

Vælg
Mage AI

Mage AI

Mage AI er et datapipelineværktøj til opbygning og styring af ETL-arbejdsgange

Vælg
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Selvhostet e-mailarkivering med IMAP-synkronisering, fuldtekstsøgning og eksport

Vælg
Mailpit

Mailpit

Open source SMTP e-mail testværktøj med en browserbaseret indbakke til udviklere

Vælg
Maloja

Maloja

Selvhostet musikscrobble-database med personlige lytteoversigter

Vælg
Manticore Search

Manticore Search

Open source søgemaskine med fuldtekstsøgning og vektorsøgning via MySQL-protokol

Vælg
MariaDB

MariaDB

Open source relationel databaseserver og MySQL direkte erstatning

Vælg
Marimo

Marimo

Open source reaktiv Python-notesbog med SQL-understøttelse og reproducerbar udførelse

Vælg
Marreta

Marreta

Selvhostet artikelproxy til ren, reklamefri læsning med intelligent caching

Vælg
Mastodon

Mastodon

Selvhostet fødereret mikrobloggingserver baseret på ActivityPub-standarden

Vælg
Mathesar

Mathesar

Regnearkslignende webgrænseflade til at udforske og redigere PostgreSQL-databaser

Vælg
Matomo

Matomo

Førende open source webanalyseplatform med fuld dataejerskab og privatliv

Vælg
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open source Matrix hjemmeserver til decentraliseret, krypteret kommunikation

Vælg
Mattermost

Mattermost

Open source-teamsamarbejdsplatform med meddelelser, fildeling og integrationer

Vælg
Mautic

Mautic

Open source marketingautomatisering til e-mailkampagner, leadscoring og kunderejser

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MaxKB

MaxKB

MaxKB er en open source-platform til at bygge virksomhedsstandard AI-vidensbaseagenter.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open source-dokumenthåndtering med OCR, fuldtekstsøgning og arbejdsgange

Vælg
Maybe

Maybe

Open source-applikation til personlig økonomi og formueforvaltning

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Mazanoke

Mazanoke

Browserbaseret billedoptimering med formatkonvertering og EXIF-fjernelse

Vælg
Mealie

Mealie

Mealie er en selvhostet opskriftshåndtering med madplanlægning og indkøbslister.

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Medusa

Medusa

Automatisk videobiblioteksstyring til tv-serier med Plex- og Jellyfin-understøttelse

Vælg
Meilisearch

Meilisearch

Lynhurtig søgemaskine til moderne applikationer

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Memgraph

Memgraph

In-memory grafdatabase til realtidsanalyse af forbundne data

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Memos

Memos

Memos er en letvægts, privatlivsfokuseret notetagningapplikation

Vælg
MeshCentral

MeshCentral

Selvhostet fjernovervågnings- og administrationsplatform til desktops, servere og IoT-enheder

Vælg
Metabase

Metabase

Open source business intelligence-platform til datavisualisering og analyse

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Browser-tilgængelig MetaTrader 5 handelsplatform til 24/7 forex- og CFD-handel

Vælg
MeTube

MeTube

MeTube er en webbaseret videodownloader til YouTube og andre platforme

Vælg
MicroBin

MicroBin

Letvægts selvhostet pastebin, fildeler og URL-forkorter i Rust

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Milvus

Milvus

Open source-vektordatabase bygget til AI-applikationer og lighedssøgning

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MindsDB

MindsDB

MindsDB er en AI-platform til at bygge maskinlæringsmodeller fra virksomhedsdata

Vælg
Mini QR

Mini QR

Selvhostet QR-kodegenerator med brugerdefinerede stilarter og masseeksport

Vælg
Miniflux

Miniflux

Minimalistisk og principfast RSS-feedlæser med en ren webgrænseflade

Vælg
MiroFish

MiroFish

AI-forudsigelsesmotor drevet af multiagent sværmintelligenssimulering

Vælg
MiroTalk

MiroTalk

Selvhostet P2P videokonferencer med ubegrænsede rum og skærmdeling

Vælg
Mongo Express

Mongo Express

Webbaseret MongoDB admin-brugerflade til at gennemse, redigere og administrere databaser

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentorienteret NoSQL-database med JSON-lignende dokumentlagring

Vælg
Monica

Monica

Personligt relationsstyringssystem til at dokumentere dit liv

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Moodist

Moodist

Stemningsfuld lydlandskabsmixer med produktivitetsværktøjer til dyb koncentration og afslapning

Vælg
Moodle

Moodle

Open source læringsstyringssystem, der bruges af over 489 millioner brugere verden over

Vælg
Morphic

Morphic

Open source AI-søgemaskine med generative svar og kildehenvisninger

Vælg
mStream

mStream

Letvægts selvhostet musikstreamingserver med native iOS- og Android-apps

Vælg
Mylar3

Mylar3

Selvhostet automatiseret tegneseriedownloader og biblioteksadministrator

Vælg
MySQL

MySQL

Hurtig, pålidelig open source relationel database til web- og app-arbejdsbelastninger

Vælg
n8n

n8n

Arbejdsgangsautomatiseringsplatform med visuel knudebaseret grænseflade

Vælg
Nango

Nango

Open-source OAuth og API-integrationsplatform for 300+ tjenester

Vælg
NATS

NATS

Cloud-native meddelelsessystem med pub/sub, request-reply og JetStream

Vælg
Navidrome

Navidrome

Navidrome er en selvhostet musikserver med web- og mobilstreaming

Vælg
Neko

Neko

Selvhostet virtuel browser til samarbejdsbaseret webbrowsing og streaming

Vælg
Neo4j

Neo4j

Verdens førende open source grafdatabase til forbundne data

Vælg
NetBird Client

NetBird Client

Sikker WireGuard-baseret mesh VPN-klient med SSO og granulære adgangskontroller

Vælg
NetBox

NetBox

Open source netværksinfrastrukturmodellering til IPAM, DCIM og dokumentation

Vælg
Netdata

Netdata

Realtids infrastrukturovervågningsagent med 800+ integrationer

Vælg
New API

New API

Ny API er en LLM-gateway og et AI-aktivstyringssystem for flere udbydere

Vælg
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud er en kraftfuld selvhostet produktivitetsplatform

Vælg
Nexterm

Nexterm

Browserbaseret serveradministration til SSH-, VNC- og RDP-forbindelser

Vælg
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universel artefaktlagermanager for Maven, npm, Docker og PyPI

Vælg
NocoBase

NocoBase

NocoBase er en udvidelig no-code/low-code platform til at bygge applikationer

Vælg
NocoDB

NocoDB

Open source Airtable-alternativ, der omdanner databaser til smarte regneark

Vælg
Node-RED

Node-RED

Lavkode visuelt værktøj til at forbinde IoT-enheder, API'er og onlinetjenester

Vælg
NodeBB

NodeBB

NodeBB er en moderne diskussionsplatform i realtid til opbygning af fællesskabsfora

Vælg
Norish

Norish

Selvhostet opskriftsstyring med import fra sociale medier og husholdningssynkronisering

Vælg
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Selvhostet markdown-vidensbase med grafvisning og AI-integration

Vælg
Notifuse

Notifuse

Selvhostet e-mailmarkedsføring og transaktionel e-mailplatform

Vælg
Novu

Novu

Open source-notifikationsinfrastruktur til e-mail, SMS og push-levering

Vælg
ntfy

ntfy

Selvhostet pushnotifikationsserver til afsendelse af advarsler via simple HTTP-anmodninger

Vælg
NZBGet

NZBGet

Effektiv C++ Usenet binær downloader med PAR2 reparation og webbrugerflade

Vælg
NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet metasøgeaggregator, der forener indekserere bag én Newznab API

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October CMS

October CMS

Laravel-baseret PHP CMS til at bygge fleksible hjemmesider og webapplikationer

Vælg
Odoo

Odoo

Open source ERP- og CRM-platform til forretningsstyring og e-handel

Vælg
Odysseus

Odysseus

Selvhostet AI-arbejdsområde med chat, agenter, dybdegående research og vedvarende hukommelse

Vælg
OliveTin

OliveTin

Selvhostet webbrugergrænseflade til sikker udførelse af foruddefinerede shellkommandoer

Vælg
Ollama

Ollama

Kør store sprogmodeller lokalt med en simpel API til AI-applikationer

Vælg
Ombi

Ombi

Selvhostet anmodningssystem til Plex, Emby og Jellyfin med automatisk opfyldelse

Vælg
OmniTools

OmniTools

OmniTools er et alt-i-et webværktøjssæt med 80+ værktøjer til hverdagsopgaver

Vælg
OneDev

OneDev

OneDev er en selvhostet Git-server med indbygget CI/CD og projektstyring

Vælg
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Del selvdestruerende hemmeligheder via engangsvisningslinks

Vælg
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Selvhostet online kontorpakke med MS Office-kompatibel samarbejdsredigering

Vælg
Onyx

Onyx

Open source AI-chat og virksomhedssøgeplatform, der fungerer med alle LLM'er

Vælg
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open source akademisk tidsskriftsstyring og open access publiceringsplatform

Vælg
Open Notebook

Open Notebook

AI-native notesbogapp til skrivning, research og organisering af viden i ét arbejdsområde

Vælg
Open WebUI

Open WebUI

Selvhostet AI-chatinterface, der understøtter flere LLM-udbydere med RAG-funktioner

Vælg
OpenBao

OpenBao

Open source-hemmelighedsstyringsværktøj til lagring og adgang til følsomme legitimationsoplysninger

Vælg
OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med understøttelse af flerkanalsmeddelelser (tidligere Moltbot/Clawdbot)

Vælg
OpenCloud

OpenCloud

Open source filsynkronisering og samarbejde med indbygget identitetsstyring

Vælg
OpenEMR

OpenEMR

Open source elektroniske sundhedsjournaler og praksisstyring til klinikker

Vælg
Opengist

Opengist

Selvhostet pastebin drevet af Git, open source-alternativ til GitHub Gist

Vælg
OpenHands

OpenHands

Open source autonom AI-agent til softwareudviklingsopgaver

Vælg
OpenHuman

OpenHuman

Selvhostet personlig AI-kerne med hukommelse, agenter og 118+ app-integrationer

Vælg
OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native observerbarhedsplatform til logs, metrics, traces og dashboards

Vælg
OpenPanel

OpenPanel

Privatlivsfokuseret produkanalyser med realtids-dashboards og sessiongenafspilning

Vælg
OpenProject

OpenProject

Open source projektstyring med Gantt-diagrammer, Agile boards, tidsregistrering

Vælg
OpenSearch

OpenSearch

Open source søge- og analysemaskine, community-fork af Elasticsearch

Vælg
OpenSign

OpenSign

Gratis og open source DocuSign-alternativ til juridisk bindende dokumentunderskrivelse

Vælg
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Selvhostet HTML5 netværkshastighedstest uden Flash eller Java

Vælg
OpenViking

OpenViking

OpenViking er en open source-kontekstdatabase bygget til AI-agenter

Vælg
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Fuldgyldig VPN-server med webbaseret administration og klientadministration

Vælg
OpnForm

OpnForm

Open source-formularbygger med betingelseslogik, indlejringer og svarhåndtering

Vælg
OrangeHRM

OrangeHRM

Open source HR-platform til medarbejder-, fraværs- og rekrutteringsstyring

Vælg
Outline

Outline

Outline er en moderne teamwiki og vidensbase med realtidssamarbejde

Vælg
Overleaf

Overleaf

Open source samarbejdsorienteret LaTeX-editor til videnskabelig og akademisk skrivning

Vælg
Overseerr

Overseerr

Medieanmodningsstyrings- og opdagelsesværktøj til Plex med godkendelsesworkflow

Vælg
Owncast

Owncast

Selvhostet livestreaming- og chatserver med RTMP- og Fediverse-understøttelse

Vælg
ownCloud

ownCloud

Selvhostet filsynkronisering, deling og samarbejdsplatform til teams

Vælg
OxiCloud

OxiCloud

Letvægts Rust-baseret selvhostet cloudlagring med Nextcloud-klientunderstøttelse

Vælg
PairDrop

PairDrop

PairDrop er et webbaseret filoverførselsværktøj til øjeblikkelige overførsler mellem enheder

Vælg
Paisa

Paisa

Personlig økonomitracker med dobbelt bogholderi og investeringssporing

Vælg
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace WireGuard tunnelklient til sikker fjernadgang via Pangolin

Vælg
Paperclip

Paperclip

Paperclip er en AI/ML-orkestreringsplatform til autonome teams

Vælg
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumenthåndteringssystem der omdanner fysiske dokumenter til søgbare digitale arkiver

Vælg
Papermerge

Papermerge

Open source dokumenthåndteringssystem til scanning, OCR og organisering af PDF'er

Vælg
Papra

Papra

Minimalistisk open source dokumenthåndterings- og arkiveringsplatform

Vælg
Parseable

Parseable

Open source observability-datalake til logs, metrics og traces

Vælg
Passbolt

Passbolt

Open source-teamadgangskodemanager med end-to-end OpenPGP-kryptering og deling

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Password Pusher

Password Pusher

Selvhostet hemmelighedsdeling med engangslinks, der udløber, til adgangskoder og filer

Vælg
Pastefy

Pastefy

Pastefy er en selvhostet pastebin til sikker deling af kodeuddrag

Vælg
PatchMon

PatchMon

Selvhostet Linux-patchstyring og flådeovervågningsplatform

Vælg
Paymenter

Paymenter

Open source-fakturerings- og abonnementsstyringsplatform til hostingselskaber

Vælg
PdfDing

PdfDing

Selvhostet PDF-manager med synkronisering på tværs af enheder og browserbaseret annotering

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