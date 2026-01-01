Udrul Colanode med etklikinstallation
Lokalt-først open source-alternativ til Slack og Notion, der kombinerer chat, sider og databaser i ét arbejdsområde.
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Hvad du kan bygge med Colanode
Colanode er et alt-i-én open source samarbejdsplatform bygget op omkring en local-first-arkitektur. Den kombinerer teamchat i realtid, rich text-sider og wikier, tilpasselige databaser med tabel-, kanban- og kalendervisninger samt filhåndtering — og dækker det samme som Slack og Notion i et enkelt værktøj, du fuldt ud kontrollerer.
Hver ændring gemmes først i en lokal SQLite-database og synkroniseres med serveren i baggrunden, så appen forbliver responsiv på ustabile forbindelser og fortsætter med at fungere offline. Samtidige redigeringer på sider og databaseposter flettes med CRDT'er drevet af Yjs, hvilket eliminerer konflikter, når teammedlemmer redigerer samtidigt. Selv-hosting holder hver besked, dokument og fil på infrastruktur, du ejer, uden gebyrer pr. bruger.
Vigtige funktioner i Colanode
Lokal-førstsynkronisering
Ændringer skrives først til en lokal SQLite-database og synkroniseres i baggrunden, så appen forbliver hurtig offline og genopretter automatisk, når serveren genopretter forbindelsen.
Realtids teamchat
Vedvarende kanaler og direkte beskeder holder teamsamtalerne organiseret sammen med dine dokumenter og projektdata i det samme arbejdsområde.
Formaterede tekstsider
En blokbaseret editor til dokumenter, wikier og noter — lignende Notion — med indlejringer, kodeblokke og indlejrede sidehierarkier til struktureret viden.
Brugerdefinerede databaser
Strukturer information med brugerdefinerede felter og skift mellem tabel-, kanban- og kalendervisninger, hvilket erstatter behovet for en separat projekttracker eller et regnearksværktøj.
Konfliktfri redigering
CRDT'er drevet af Yjs lader flere personer redigere den samme side eller post samtidig uden at overskrive ændringer eller kræve manuel konfliktløsning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Colanode
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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