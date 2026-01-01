Colanode er et alt-i-én open source samarbejdsplatform bygget op omkring en local-first-arkitektur. Den kombinerer teamchat i realtid, rich text-sider og wikier, tilpasselige databaser med tabel-, kanban- og kalendervisninger samt filhåndtering — og dækker det samme som Slack og Notion i et enkelt værktøj, du fuldt ud kontrollerer.

Hver ændring gemmes først i en lokal SQLite-database og synkroniseres med serveren i baggrunden, så appen forbliver responsiv på ustabile forbindelser og fortsætter med at fungere offline. Samtidige redigeringer på sider og databaseposter flettes med CRDT'er drevet af Yjs, hvilket eliminerer konflikter, når teammedlemmer redigerer samtidigt. Selv-hosting holder hver besked, dokument og fil på infrastruktur, du ejer, uden gebyrer pr. bruger.