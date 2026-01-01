Tidlig adgang

Få din virksomhed til at vokse med AI-agenter

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
Start for free

No credit card required

Vores AI-agenter

AI-værktøjer giver dig en tom chatboks. Du forventes selv at finde ud af, hvad du skal spørge om, hvordan du skal spørge, og hvad du skal gøre bagefter.

Vores agenter har indbyggede skills. Hver af dem er en specialist, der ved, hvad der skal gøres, og hvordan de kan hjælpe. Et team af 7 AI-agenter, der hjælper dig med at vækste din virksomhed fra dag ét.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tre trin. Det er det hele.

01

Vælg din udfordring

Behov for bedre SEO? En indholdsplan? Juridiske sider? Vælg den agent, der passer.
02

Chat med din agent

Fortæl dem om din virksomhed. De stiller de rigtige spørgsmål og går derefter i gang.
03

Få reelle resultater

Strategier, blogindlæg, audits, e-mailkampagner. Klar til at kopiere, indsætte og bruge.
Kom i gang

Bygget til virksomhedsejere, ikke ingeniører

Lavet til din Hostinger-side

Dine agenter er bygget til at arbejde med de værktøjer, du allerede bruger: din hjemmeside, dit domæne, din virksomhed.

Ingen tekniske færdigheder nødvendige

Hvis du kan føre en samtale, kan du bruge Agents. Du behøver ikke huske prompter eller lave nogen opsætning

Specialister, ikke generalister

Hver agent er trænet til ét job. Du får eksperthjælp, ikke en generisk assistent, der forsøger at gøre alt.

Dine data forbliver dine

Samtaler er private. Vi træner ikke på dine data eller deler dem med tredjeparter.

Slut dig til millioner af glade kunder

Hostinger er stedet, hvor du finder alt, hvad du ønsker, da det tilbyder alle værktøjer, der kan bidrage til virksomhedens succes.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Jeg har brugt Hostinger et stykke tid nu, og min oplevelse har været rigtig god. Opsætningsprocessen var supernem, selv for en, der ikke er særlig teknisk.

Dm Rawat

Dm Rawat

Praktisk, pålidelig og velholdt, med et fantastisk supportteam klar til at hjælpe når som helst live. Kan klart anbefales.

Amir Benslama

Amir Benslama

Dit AI-agentteam er klar. Er du?

Start nu
Dit AI-agentteam er klar. Er du?

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Hostinger Agents?

Hostinger Agents er en AI-drevet app, der giver dig et team af specialiserede agenter — hver især bygget til et specifikt forretningsområde såsom strategi, tekstforfatning, SEO, marketing, jura, kundekommunikation og salg. I stedet for én generisk chatbot får du fokuserede eksperter, du kan tale med når som helst, på et almindeligt sprog. Ingen tekniske færdigheder påkrævet.

Hvem er Hostinger Agents for?

Den er udviklet til selvstændige, side-hustlers og små virksomhedsejere, der klarer det hele selv. Hvis du nogensinde har ønsket dig en strateg, tekstforfatter, marketingekspert eller juridisk rådgiver lige ved hånden – så er det præcis det, Hostinger Agents giver dig.

Hvordan adskiller det sig fra ChatGPT?

I modsætning til generelle AI-chatbots er hver Hostinger Agent forhåndstrænet med dyb ekspertise inden for et specifikt forretningsområde. Du behøver ikke formulere den perfekte prompt – vælg blot en agent og en funktion, så guider den dig frem til et brugbart resultat.

Hvad er Skills, og hvordan fungerer de?

Skills er forudbyggede opgaveskabeloner i hver agent. I stedet for selv at finde ud af, hvad du skal spørge om, vælger du en skill, og agenten guider dig gennem et konkret resultat – som at skrive et blogindlæg, lave søgeordsanalyse eller generere en privatlivspolitik. Skills er hurtigere, mere strukturerede og giver bedre resultater end at starte fra en tom samtale.

Skal jeg starte forfra, hver gang jeg åbner appen?

Nej. Hver agent fører én løbende samtale med dig – ingen sessioner, der udløber, og ingen historik, du skal administrere. Du kan lukke appen og vende tilbage senere, og agenten fortsætter præcis, hvor du slap. Du behøver ikke forklare din forretningskontekst igen hver gang.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.