Paperclip er en selvhostet orkestreringsplatform, der lader dig bygge og administrere autonome AI-drevne organisationer. I stedet for at jonglere med individuelle chatbots giver Paperclip dine AI-agenter definerede roller, rapporteringslinjer og målhierarkier, så de arbejder sammen mod fælles forretningsmål. Du sætter månedlige budgetter per agent, opretholder uforanderlige revisionsspor for hver beslutning og bevarer altid mulighed for at tilsidesætte beslutninger på bestyrelsesniveau.

Ved at køre Paperclip på din egen VPS forbliver følsomme forretningsdata, agenthukommelse og API-legitimationsoplysninger udelukkende på din infrastruktur. Du medbringer dine egne API-nøgler til Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor eller enhver brugerdefineret agent-runtime – uden mellemliggende mark-up på modelomkostninger og uden behov for et eksternt SaaS-abonnement.