Udrul Paperclip med enkeltklikinstallation.
Open source AI-orkestreringsplatform til at opbygge autonome agentorganisationer med definerede roller, målhierarkier og budgetkontroller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Paperclip
Paperclip er en selvhostet orkestreringsplatform, der lader dig bygge og administrere autonome AI-drevne organisationer. I stedet for at jonglere med individuelle chatbots giver Paperclip dine AI-agenter definerede roller, rapporteringslinjer og målhierarkier, så de arbejder sammen mod fælles forretningsmål. Du sætter månedlige budgetter per agent, opretholder uforanderlige revisionsspor for hver beslutning og bevarer altid mulighed for at tilsidesætte beslutninger på bestyrelsesniveau.
Ved at køre Paperclip på din egen VPS forbliver følsomme forretningsdata, agenthukommelse og API-legitimationsoplysninger udelukkende på din infrastruktur. Du medbringer dine egne API-nøgler til Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor eller enhver brugerdefineret agent-runtime – uden mellemliggende mark-up på modelomkostninger og uden behov for et eksternt SaaS-abonnement.
Vigtige funktioner i Paperclip
Hierarkiske Organisationsdiagrammer
Definer agentroller, titler og rapporteringslinjer, der afspejler en reel virksomhedsstruktur, hvilket muliggør koordineret autonom drift på tværs af afdelinger.
Målkaskadesystem
Spor opgaver fra virksomhedens mission ned gennem teammål til individuelle agentopgaver, sikrer, at hver enkelt agents handling er i overensstemmelse med forretningsmål på topniveau.
Budgetstyring pr. agent
Indstil månedlige API-forbrugsgrænser pr. agent med automatisk standsning ved 100% og bløde advarsler ved 80%, hvilket forhindrer løbske omkostninger uden manuel overvågning.
Uforanderligt revisionsspor
Hver agenthandling og værktøjskald registreres i et manipulationssikkert billetsystem, hvilket giver dig fuld gennemsigtighed og ansvarlighed for autonome beslutninger.
Medbring din egen agent
Understøtter Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex og ethvert brugerdefineret script med en heartbeat-grænseflade, så du kan vælge den bedste model til hver rolle uden binding.
Multivirksomhedsisolation
Kør separate AI-organisationer for flere virksomheder fra en enkelt udrulning, med komplet dataisolering mellem hver virksomhed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Paperclip
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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