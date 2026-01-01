Installer 9router med ét klik.
AI API-routeringsproxy, der reducerer tokenomkostninger og distribuerer anmodninger på tværs af 40+ LLM-udbydere automatisk.
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Hvad du kan bygge med 9router
9router er en selvhostet AI API-proxy, der sidder mellem dine AI-kodningsværktøjer og enhver LLM-udbyder. Den eksponerer et OpenAI-kompatibelt endepunkt, så værktøjer som Claude Code, Cursor, Cline og Copilot kan oprette forbindelse uden omkonfigurering. RTK Token Saver komprimerer store værktøjsoutput – git-diffs, grep-resultater, mappestrukturer – før de når modellen, hvilket reducerer input-tokens med 20-40% pr. anmodning. Automatisk fallback-routing kaskader gennem abonnements-, budget- og gratis-tier-udbydere i prioriteret rækkefølge, når kvoter er nået.
Selvhosting af 9router på din VPS holder alle udbyderlegitimationsoplysninger og routingregler under din kontrol. Du administrerer konti via et web-dashboard, indstiller token-budgetter pr. model og fordeler anmodninger på tværs af flere konti med round-robin-planlægning – hvilket reducerer omkostningerne uden at røre dine AI-værktøjskonfigurationer.
Vigtige funktioner i 9router
RTK-tokenkomprimering
Komprimerer resultater fra værktøjer som git-diffs og mappestrukturer, før de sendes til modellen, hvilket reducerer antallet af input-tokens med 20–40% pr. forespørgsel.
Multiudbyder-routing
Dirigerer forespørgsler på tværs af mere end 40 LLM-udbydere med automatisk fallback fra betalte til gratis niveauer, når abonnementskvoterne er opbrugt.
Round-robin-planlægning
Fordeler anmodninger på tværs af flere konti pr. udbyder for at maksimere kvotebrugen, før månedlige grænser nulstilles.
OpenAI-kompatibel API
Et direkte erstatnings-endpoint på /v1, så ethvert værktøj, der understøtter OpenAI-protokollen, kan forbindes uden omkonfiguration.
Caveman-tilstand
Indsætter instruktioner om korte og præcise svar i udgående prompter for at reducere modellens svarlængde med op til 65%.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre 9router
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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