9router er en selvhostet AI API-proxy, der sidder mellem dine AI-kodningsværktøjer og enhver LLM-udbyder. Den eksponerer et OpenAI-kompatibelt endepunkt, så værktøjer som Claude Code, Cursor, Cline og Copilot kan oprette forbindelse uden omkonfigurering. RTK Token Saver komprimerer store værktøjsoutput – git-diffs, grep-resultater, mappestrukturer – før de når modellen, hvilket reducerer input-tokens med 20-40% pr. anmodning. Automatisk fallback-routing kaskader gennem abonnements-, budget- og gratis-tier-udbydere i prioriteret rækkefølge, når kvoter er nået.

Selvhosting af 9router på din VPS holder alle udbyderlegitimationsoplysninger og routingregler under din kontrol. Du administrerer konti via et web-dashboard, indstiller token-budgetter pr. model og fordeler anmodninger på tværs af flere konti med round-robin-planlægning – hvilket reducerer omkostningerne uden at røre dine AI-værktøjskonfigurationer.