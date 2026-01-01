Op til 70% rabat på 9router

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AI API-routeringsproxy, der reducerer tokenomkostninger og distribuerer anmodninger på tværs af 40+ LLM-udbydere automatisk.

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40,99  kr. /md.
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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med 9router

9router er en selvhostet AI API-proxy, der sidder mellem dine AI-kodningsværktøjer og enhver LLM-udbyder. Den eksponerer et OpenAI-kompatibelt endepunkt, så værktøjer som Claude Code, Cursor, Cline og Copilot kan oprette forbindelse uden omkonfigurering. RTK Token Saver komprimerer store værktøjsoutput – git-diffs, grep-resultater, mappestrukturer – før de når modellen, hvilket reducerer input-tokens med 20-40% pr. anmodning. Automatisk fallback-routing kaskader gennem abonnements-, budget- og gratis-tier-udbydere i prioriteret rækkefølge, når kvoter er nået.

Selvhosting af 9router på din VPS holder alle udbyderlegitimationsoplysninger og routingregler under din kontrol. Du administrerer konti via et web-dashboard, indstiller token-budgetter pr. model og fordeler anmodninger på tværs af flere konti med round-robin-planlægning – hvilket reducerer omkostningerne uden at røre dine AI-værktøjskonfigurationer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i 9router

RTK-tokenkomprimering

Komprimerer resultater fra værktøjer som git-diffs og mappestrukturer, før de sendes til modellen, hvilket reducerer antallet af input-tokens med 20–40% pr. forespørgsel.

Multiudbyder-routing

Dirigerer forespørgsler på tværs af mere end 40 LLM-udbydere med automatisk fallback fra betalte til gratis niveauer, når abonnementskvoterne er opbrugt.

Round-robin-planlægning

Fordeler anmodninger på tværs af flere konti pr. udbyder for at maksimere kvotebrugen, før månedlige grænser nulstilles.

OpenAI-kompatibel API

Et direkte erstatnings-endpoint på /v1, så ethvert værktøj, der understøtter OpenAI-protokollen, kan forbindes uden omkonfiguration.

Caveman-tilstand

Indsætter instruktioner om korte og præcise svar i udgående prompter for at reducere modellens svarlængde med op til 65%.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre 9router

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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