Hostinger E-handel

Hostinger Ecommerce er en alt-i-en ecommerce-fokuseret platform til virksomhedsstyring, der giver dig kontrol over hele din online forretning fra et enkelt dashboard.

I modsætning til traditionelle platforme, der starter med en hjemmeside, starter Hostinger Ecommerce med din virksomhed – du opsætter dine produkter, betalinger og drift først og vælger derefter, hvor og hvordan du vil sælge – din egen hjemmeside, sociale medier, markedspladser eller via et simpelt delbart link. Hostinger Ecommerce er ikke bundet til en enkelt webshop, så din virksomhed kan vokse, uanset hvor dine kunder befinder sig.