Hostinger E-handel

Sælg overalt. Administrer det hele ét sted.

Forbind dine produkter, ordrer, lagerbeholdning og salgskanaler i ét simpelt dashboard

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30 dages garanteret returret

Sælg overalt. Administrer det hele ét sted.

Begynd at sælge på under 3 minutter

Navngiv din virksomhed

Navngiv din virksomhed

Vælg dit butiksnavn, og opret din e-handelsvirksomhed på få minutter.
Forvandl produktbilleder til produktlister

Forvandl produktbilleder til produktlister

Upload et produktbillede, og AI hjælper med at skrive beskrivelsen, foreslå en pris og få dit produkt klar til at sælge hurtigere.
Forbind alle de måder, du sælger på

Forbind alle de måder, du sælger på

Modtag betalinger via din hjemmeside, sociale medier og hurtige links, uden at skifte mellem værktøjer.
Udvid til nye måder at sælge på

Udvid til nye måder at sælge på

Udvid dine muligheder for at nå kunder, efterhånden som din virksomhed vokser, samtidig med at produkter, ordrer og drift holdes forbundet.
Kom i gang

Én platform til enhver produkttype

Digitale produkter
For Horizons

Sælg hvor kunder handler

Opret din webshop med Horizons eller Hjemmesidebygger, eller del et hurtigt link og begynd at sælge med det samme.

Sælg hvor kunder handler

Administrer det fra ét dashboard

Kør det fra ét dashboard. Administrer flere e-handelsvirksomheder, og tilføj flere salgsmuligheder, efterhånden som du vokser.

Administrer det fra ét dashboard

Betal 0% transaktionsgebyrer

Accepter 100+ betalingsmetoder, og behold, hvad du tjener. Hostinger tager ikke en del af dit salg.

Betal 0% transaktionsgebyrer

Leveres øjeblikkeligt

Send digitale produkter til kunder automatisk efter køb.

Leveres øjeblikkeligt
Sælg hvor dine kunder handler

Sælg hvor dine kunder handler

Sælg via hurtige links

Opret hurtige links til dine produkter, og del dem i direkte beskeder, e-mails, chat-apps eller opslag på sociale medier.

Sælg på din hjemmeside

Opret en brandet onlinebutik med Horizons eller Hjemmesidebygger, hvor kunder kan opdage dine produkter og købe direkte.
Kommer snart

Sælg på sociale medier

Opret forbindelse til TikTok Shops, Meta og andre sociale platforme, efterhånden som integrationer bliver tilgængelige.

Tilpassede salgskanaler

Opret tilpassede butikker, tilslut dine foretrukne værktøjer, og udvid din forretning med en åben e-handelsplatform.

Uanset hvor du starter fra, er der en plan for det

30 dages garanteret returret

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Døgnsupport

26% rabat
Starter
Til sælgere på sociale medier, der har brug for en hurtig og billig måde at begynde at modtage ordrer på.
26,99 kr.
19,99 kr. /md.
Vælg pakke
Få 12 måneder for 239,88 kr. (normalpris 323,88 kr.). Fornyes ved 19,99 kr./md.
Sælg op til 5 produkter

Starter-fordele

Sælg fysiske og digitale produkter
Accepter 100+ sikre betalingsmetoder
Betal 0% Hostinger transaktionsgebyrer
Generer produktbeskrivelser og foreslåede priser ud fra billeder med AI
Opret kasselinks med Hostinger.store
Få chatbot-support fra Kodee
Mest populære
50% rabat
Growth
For sælgere, der opbygger en brandet forretning på tværs af flere butikker og hjemmesider.
104,99 kr.
52,99 kr. /md.
Vælg pakke
Få 12 måneder for 635,88 kr. (normalpris 1.259,88 kr.). Fornyes ved 78,99 kr./md.
Sælg op til 300 produkter
Administrer op til 3 virksomheder
Forbind op til 3 salgskanaler pr. virksomhed

Alt i Starter, plus

Sælg abonnementer med Horizons webshops
Sælg brugerdefineret merchandise med print on demand
Gratis domæne i 1 år
Personlig Business Email
Premium-hosting
300+ mobiloptimerede skabeloner
AI Oprettelse af Onlinebutik
Kundekonti og ordrehistorik
Centraliseret lager på tværs af butikker
Kodee AI – administrer din butik via chat
33% rabat
Scale
For sælgere, der driver flere brands og butikker, med avancerede forbindelsesbehov.
195,99 kr.
130,99 kr. /md.
Vælg pakke
Få 12 måneder for 1.571,88 kr. (normalpris 2.351,88 kr.). Fornyes ved 162,99 kr./md.
Sælg ubegrænset produkter
Administrer ubegrænset forretning
Forbind ubegrænsede salgskanaler

Alt i Growth, plus:

API-forbindelser
KOMMER SNART
Skalerbar hosting
Prioriteret flersproget support døgnet rundt
26% rabat
Starter
Til sælgere på sociale medier, der har brug for en hurtig og billig måde at begynde at modtage ordrer på.
26,99 kr.
19,99 kr. /md.
Vælg pakke
Få 12 måneder for 239,88 kr. (normalpris 323,88 kr.). Fornyes ved 19,99 kr./md.
Sælg op til 5 produkter

Starter-fordele

Sælg fysiske og digitale produkter
Accepter 100+ sikre betalingsmetoder
Betal 0% Hostinger transaktionsgebyrer
Generer produktbeskrivelser og foreslåede priser ud fra billeder med AI
Opret kasselinks med Hostinger.store
Få chatbot-support fra Kodee
Mest populære
50% rabat
Growth
For sælgere, der opbygger en brandet forretning på tværs af flere butikker og hjemmesider.
104,99 kr.
52,99 kr. /md.
Vælg pakke
Få 12 måneder for 635,88 kr. (normalpris 1.259,88 kr.). Fornyes ved 78,99 kr./md.
Sælg op til 300 produkter
Administrer op til 3 virksomheder
Forbind op til 3 salgskanaler pr. virksomhed

Alt i Starter, plus

Sælg abonnementer med Horizons webshops
Sælg brugerdefineret merchandise med print on demand
Gratis domæne i 1 år
Personlig Business Email
Premium-hosting
300+ mobiloptimerede skabeloner
AI Oprettelse af Onlinebutik
Kundekonti og ordrehistorik
Centraliseret lager på tværs af butikker
Kodee AI – administrer din butik via chat
33% rabat
Scale
For sælgere, der driver flere brands og butikker, med avancerede forbindelsesbehov.
195,99 kr.
130,99 kr. /md.
Vælg pakke
Få 12 måneder for 1.571,88 kr. (normalpris 2.351,88 kr.). Fornyes ved 162,99 kr./md.
Sælg ubegrænset produkter
Administrer ubegrænset forretning
Forbind ubegrænsede salgskanaler

Alt i Growth, plus:

API-forbindelser
KOMMER SNART
Skalerbar hosting
Prioriteret flersproget support døgnet rundt
Se alle funktioner
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Arbejd hurtigere med AI-drevne e-handelsværktøjer

Frigør tid med AI-værktøjer, der hjælper dig med at skrive, optimere, opdatere og forbedre din butik, mens du sælger.

Få hjælp og handle på sekunder

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Få hjælp og handle på sekunder
Bliv fundet online

Ét dashboard til at vækste din forretning

Bliv fundet online

Brug indbyggede SEO-værktøjer til at hjælpe kunder med at finde dine produkter.

Vid hvad der sælger

Spor salg, ordrer og gennemsnitlig ordreværdi ét sted.

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Brug e-mailmarkedsføring og Meta Pixel til at få kunderne tilbage, genoprette forladte indkøbskurve og opbygge målgrupper til fremtidige kampagner.
Kom i gang

Haralabos Lukatos

Review provider

Denne virksomhed har gode brugervenlige funktioner i hjemmesidens redigeringstilstand. Desuden er trinene enkle og stressfri, når man tilføjer en onlinebutik.

Mitul

Review provider

Serverne er utroligt hurtige - min e-handelsside indlæses konsekvent på 1,8 sekunder. Deres hPanel er intuitivt og gør administration af sider enkel, selv for begyndere.

Andrea King

Review provider

Hostinger er en alsidig webdesignplatform. Den er nem at bruge, og du kan bruge AI til at designe individuelle dele af dit sidelayout. Jeg vil helt klart anbefale Hostinger til at designe et e-handelswebsted eller et portfoliowebsite.

Sælg overalt, med alt forbundet.

Begynd at sælge

Ofte stillede spørgsmål om Hostinger e-handel

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om, hvordan du kan starte eller skalere din e-handelsvirksomhed med Hostinger

Hvad er Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce er en alt-i-en ecommerce-fokuseret platform til virksomhedsstyring, der giver dig kontrol over hele din online forretning fra et enkelt dashboard.

I modsætning til traditionelle platforme, der starter med en hjemmeside, starter Hostinger Ecommerce med din virksomhed – du opsætter dine produkter, betalinger og drift først og vælger derefter, hvor og hvordan du vil sælge – din egen hjemmeside, sociale medier, markedspladser eller via et simpelt delbart link. Hostinger Ecommerce er ikke bundet til en enkelt webshop, så din virksomhed kan vokse, uanset hvor dine kunder befinder sig.

Hvem er Hostinger e-handelsløsning for?

Hostinger Ecommerce er bygget til sælgere på alle stadier – fra dit allerførste salg til at administrere en multikanalsvirksomhed.

  • Førstegangssælgere. Vil du sælge online uden den tekniske hovedpine eller dyre tilføjelser? Du er i gang på få minutter, uden tidligere erfaring.
  • Sociale sælgere. Hvis du i øjeblikket sælger via Instagram DMs, WhatsApp eller TikTok, giver Hostinger Ecommerce dig en ordentlig butiksopsætning — enkel, hurtig og uden kompleksitet.
  • Multikanalssælgere. Sælger du allerede flere steder og er træt af at jonglere med separate værktøjer? Hostinger Ecommerce samler dine produkter, lagerbeholdning og ordrer i ét dashboard.

Ingen tekniske færdigheder påkrævet. Navngiv din virksomhed, tilføj dit første produkt, opsæt betalinger, og vælg, hvordan du vil sælge – hvad enten det er din egen hjemmeside, en eksisterende butik eller blot et delbart link. Værktøjerne er der til at håndtere det tunge arbejde, så du kan fokusere på at vækste din virksomhed.

Skal jeg have en hjemmeside for at begynde at sælge?

Nej – og det er det, der gør Hostinger Ecommerce anderledes. Du kan begynde at sælge med det samme ved at generere et hurtigt produktlink – en simpel, delbar URL, der fører kunderne direkte til dit produkt, uden at have brug for en hjemmeside. Del det på WhatsApp, Instagram eller enhver anden kanal, du allerede bruger. Når du er klar til at tilføje en hjemmeside eller tilslutte yderligere salgskanaler, er den mulighed altid tilgængelig.

Hvordan kan jeg lave en ecommerce-hjemmeside med Hostinger?

Du har tre måder at bygge din webshop på – vælg den, der passer dig bedst, ingen kodning nødvendig.

  • Træk-og-slip webshop-hjemmesidebygger. Beskriv blot din virksomhed til AI, og få en færdiglavet hjemmeside på få sekunder – tilpas den derefter, så den bliver din egen, ved at trække og slippe elementer på plads.
  • Vibe-kode din webshop med Horizons. Chat din webshop til live. Beskriv din vision, forfin den i en samtale – AI bygger alt for dig.
  • Webshop-hjemmesideskabeloner. Foretrækker du en flyvende start? Vælg fra et bibliotek af færdiglavede webshop-skabeloner – vælg en, der passer til dit brand, og tilpas den, så den bliver helt din egen.

Kan jeg bruge Hostinger Ecommerce, hvis jeg allerede har en hjemmeside?

Ja. Forestil dig Hostinger E-handel som køkkenet, der driver din restaurant – det håndterer dine produkter, lagerbeholdning og ordrer bag kulisserne, mens din hjemmeside blot er en af de spisestuer, kunderne træder ind i. Forbind din eksisterende hjemmeside – uanset om den er bygget med Hostinger Hjemmesidebygger, Horizons vibe coding builder, WordPress eller en anden platform – og alt kører fra samme sted. Du kan også tilføje flere salgskanaler ved siden af din eksisterende side uden at starte fra bunden.

Kan jeg administrere flere salgskanaler?

Ja. Det er en af de største fordele ved Hostinger Ecommerce. Uanset om du sælger på din hjemmeside, TikTok, Instagram eller en markedsplads som Etsy eller Amazon, giver det dig centraliseret lagerstyring til alle dine butikker – hvilket betyder, at dine produkter, lagerbeholdning og ordrer alle administreres fra ét enkelt dashboard. Slut med at skifte mellem værktøjer eller at bekymre dig om, at lagerbeholdningen kommer ud af synkronisering.

Hvad kan jeg sælge med Hostinger Ecommerce?

Stort set alt. Fysiske produkter, digitale downloads (som e-bøger, musik eller skabeloner), tjenester, der kræver booking, print-on-demand merchandise og abonnementsbaserede tilbud. Uanset din forretningsmodel er der en plan, der er skræddersyet til den.

Er du ikke sikker på, hvad du skal sælge endnu? Vi har samlet en liste over populære produktidéer for at hjælpe dig med at finde din niche.

Er der transaktionsgebyrer?

Ingen. Du beholder 100 % af, hvad du tjener. Hostinger Ecommerce opkræver ingen platformstransaktionsgebyrer, så uanset om du behandler dit første salg eller dit tusinde, går hver dollar direkte til dig.

Hvilke betalingsmetoder kan mine kunder bruge?

Du kan acceptere 100+ betalingsmetoder globalt, herunder Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay og Google Pay), PayPal, RazorPay og Alipay – alt sammen med en sikker, integreret checkout-oplevelse.

Hvordan virker fragten?

For fysiske produkter kan du forbinde Shippo for at automatisere hele ordrehåndteringsprocessen – udskriv etiketter på få sekunder, tilbyd sporing i realtid, og send med over 40 fragtfirmaer, herunder DHL, FedEx og UPS. For print-on-demand-produkter håndterer Printful produktion og forsendelse automatisk, når en ordre er afgivet.

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