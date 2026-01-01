Hostinger E-handel
Sælg overalt. Administrer det hele ét sted.
Forbind dine produkter, ordrer, lagerbeholdning og salgskanaler i ét simpelt dashboard
30 dages garanteret returret
Historier fra virksomheder som din
Begynd at sælge på under 3 minutter
Navngiv din virksomhed
Forvandl produktbilleder til produktlister
Forbind alle de måder, du sælger på
Udvid til nye måder at sælge på
Én platform til enhver produkttype
Sælg hvor kunder handler
Opret din webshop med Horizons eller Hjemmesidebygger, eller del et hurtigt link og begynd at sælge med det samme.
Administrer det fra ét dashboard
Kør det fra ét dashboard. Administrer flere e-handelsvirksomheder, og tilføj flere salgsmuligheder, efterhånden som du vokser.
Betal 0% transaktionsgebyrer
Accepter 100+ betalingsmetoder, og behold, hvad du tjener. Hostinger tager ikke en del af dit salg.
Leveres øjeblikkeligt
Send digitale produkter til kunder automatisk efter køb.
Sælg hvor dine kunder handler
Sælg via hurtige links
Sælg på din hjemmeside
Sælg på sociale medier
Tilpassede salgskanaler
Uanset hvor du starter fra, er der en plan for det
30 dages garanteret returret
Opsig når som helst
Døgnsupport
Starter-fordele
Alt i Starter, plus
Alt i Growth, plus:
Starter-fordele
Alt i Starter, plus
Alt i Growth, plus:
Arbejd hurtigere med AI-drevne e-handelsværktøjer
Få hjælp og handle på sekunder
Kodee er din 24/7 AI-assistent. Bed den om at opdatere priser, afholde et lynudsalg, rette SEO og hjælpe med daglige forretningsopgaver på få sekunder, ingen tekniske færdigheder nødvendige.
Ét dashboard til at vækste din forretning
Bliv fundet online
Vid hvad der sælger
Få kunderne tilbage
Haralabos Lukatos
Denne virksomhed har gode brugervenlige funktioner i hjemmesidens redigeringstilstand. Desuden er trinene enkle og stressfri, når man tilføjer en onlinebutik.
Mitul
Serverne er utroligt hurtige - min e-handelsside indlæses konsekvent på 1,8 sekunder. Deres hPanel er intuitivt og gør administration af sider enkel, selv for begyndere.
Sælg overalt, med alt forbundet.
Ofte stillede spørgsmål om Hostinger e-handel
Hvad er Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce er en alt-i-en ecommerce-fokuseret platform til virksomhedsstyring, der giver dig kontrol over hele din online forretning fra et enkelt dashboard.
I modsætning til traditionelle platforme, der starter med en hjemmeside, starter Hostinger Ecommerce med din virksomhed – du opsætter dine produkter, betalinger og drift først og vælger derefter, hvor og hvordan du vil sælge – din egen hjemmeside, sociale medier, markedspladser eller via et simpelt delbart link. Hostinger Ecommerce er ikke bundet til en enkelt webshop, så din virksomhed kan vokse, uanset hvor dine kunder befinder sig.
Hvem er Hostinger e-handelsløsning for?
Hostinger Ecommerce er bygget til sælgere på alle stadier – fra dit allerførste salg til at administrere en multikanalsvirksomhed.
- Førstegangssælgere. Vil du sælge online uden den tekniske hovedpine eller dyre tilføjelser? Du er i gang på få minutter, uden tidligere erfaring.
- Sociale sælgere. Hvis du i øjeblikket sælger via Instagram DMs, WhatsApp eller TikTok, giver Hostinger Ecommerce dig en ordentlig butiksopsætning — enkel, hurtig og uden kompleksitet.
- Multikanalssælgere. Sælger du allerede flere steder og er træt af at jonglere med separate værktøjer? Hostinger Ecommerce samler dine produkter, lagerbeholdning og ordrer i ét dashboard.
Ingen tekniske færdigheder påkrævet. Navngiv din virksomhed, tilføj dit første produkt, opsæt betalinger, og vælg, hvordan du vil sælge – hvad enten det er din egen hjemmeside, en eksisterende butik eller blot et delbart link. Værktøjerne er der til at håndtere det tunge arbejde, så du kan fokusere på at vækste din virksomhed.
Skal jeg have en hjemmeside for at begynde at sælge?
Nej – og det er det, der gør Hostinger Ecommerce anderledes. Du kan begynde at sælge med det samme ved at generere et hurtigt produktlink – en simpel, delbar URL, der fører kunderne direkte til dit produkt, uden at have brug for en hjemmeside. Del det på WhatsApp, Instagram eller enhver anden kanal, du allerede bruger. Når du er klar til at tilføje en hjemmeside eller tilslutte yderligere salgskanaler, er den mulighed altid tilgængelig.
Hvordan kan jeg lave en ecommerce-hjemmeside med Hostinger?
Du har tre måder at bygge din webshop på – vælg den, der passer dig bedst, ingen kodning nødvendig.
- Træk-og-slip webshop-hjemmesidebygger. Beskriv blot din virksomhed til AI, og få en færdiglavet hjemmeside på få sekunder – tilpas den derefter, så den bliver din egen, ved at trække og slippe elementer på plads.
- Vibe-kode din webshop med Horizons. Chat din webshop til live. Beskriv din vision, forfin den i en samtale – AI bygger alt for dig.
- Webshop-hjemmesideskabeloner. Foretrækker du en flyvende start? Vælg fra et bibliotek af færdiglavede webshop-skabeloner – vælg en, der passer til dit brand, og tilpas den, så den bliver helt din egen.
Kan jeg bruge Hostinger Ecommerce, hvis jeg allerede har en hjemmeside?
Ja. Forestil dig Hostinger E-handel som køkkenet, der driver din restaurant – det håndterer dine produkter, lagerbeholdning og ordrer bag kulisserne, mens din hjemmeside blot er en af de spisestuer, kunderne træder ind i. Forbind din eksisterende hjemmeside – uanset om den er bygget med Hostinger Hjemmesidebygger, Horizons vibe coding builder, WordPress eller en anden platform – og alt kører fra samme sted. Du kan også tilføje flere salgskanaler ved siden af din eksisterende side uden at starte fra bunden.
Kan jeg administrere flere salgskanaler?
Ja. Det er en af de største fordele ved Hostinger Ecommerce. Uanset om du sælger på din hjemmeside, TikTok, Instagram eller en markedsplads som Etsy eller Amazon, giver det dig centraliseret lagerstyring til alle dine butikker – hvilket betyder, at dine produkter, lagerbeholdning og ordrer alle administreres fra ét enkelt dashboard. Slut med at skifte mellem værktøjer eller at bekymre dig om, at lagerbeholdningen kommer ud af synkronisering.
Hvad kan jeg sælge med Hostinger Ecommerce?
Stort set alt. Fysiske produkter, digitale downloads (som e-bøger, musik eller skabeloner), tjenester, der kræver booking, print-on-demand merchandise og abonnementsbaserede tilbud. Uanset din forretningsmodel er der en plan, der er skræddersyet til den.
Er du ikke sikker på, hvad du skal sælge endnu? Vi har samlet en liste over populære produktidéer for at hjælpe dig med at finde din niche.
Er der transaktionsgebyrer?
Ingen. Du beholder 100 % af, hvad du tjener. Hostinger Ecommerce opkræver ingen platformstransaktionsgebyrer, så uanset om du behandler dit første salg eller dit tusinde, går hver dollar direkte til dig.
Hvilke betalingsmetoder kan mine kunder bruge?
Du kan acceptere 100+ betalingsmetoder globalt, herunder Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay og Google Pay), PayPal, RazorPay og Alipay – alt sammen med en sikker, integreret checkout-oplevelse.
Hvordan virker fragten?
For fysiske produkter kan du forbinde Shippo for at automatisere hele ordrehåndteringsprocessen – udskriv etiketter på få sekunder, tilbyd sporing i realtid, og send med over 40 fragtfirmaer, herunder DHL, FedEx og UPS. For print-on-demand-produkter håndterer Printful produktion og forsendelse automatisk, når en ordre er afgivet.