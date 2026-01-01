Agentmail

E-mail bygget til AI-agenter. Stop med at administrere indbakker – lad agenterne håndtere det.

Send, modtag og reager automatisk.
Kom i gang

30 dages garanteret returret

E-mail bygget til AI-agenter. Stop med at administrere indbakker – lad agenterne håndtere det.

AI-agenter arbejder øjeblikkeligt. Traditionel e-mail gør det ikke.

Agentisk mail
Traditionel e-mail

Udløsere

Øjeblikkelige webhook-tilbagekald
Polling eller sart IDLE

Interaktionskontrol

Indbyggede tillad/bloker-lister
Byg dine egne filtre

Automatisering

Ren REST API
Lavniveau SMTP og IMAP

Indbakkesikkerhed

Isoleret indbakke pr. agent
Delt indbakke, reel risiko

Integrationer

Agentiske værktøjer med ét klik
Manuel opsætning pr. værktøj

Stakforbindelse

MCP-server
Snart
Ingen MCP-support

Adgangskontrol

Domæne- og e-mail-niveauregler
Ingen indbyggede regler på agentniveau

Gør e-mail til automatiseret handling

Automatiseret opsøgning

Send personlig opsøgende kontakt, kvalificer svar, og overfør varme kundeemner til dit CRM automatisk.

Kundeservicehåndtering

Analyser indgående supportmails, og send dem til den rette person øjeblikkeligt.

Booking og planlægning

Håndter mødeforespørgsler, bekræft bookinger, og send påmindelser automatisk via e-mail.

Indbakkeautomatisering

Sorter, besvar, deleger og arkiver e-mails automatisk.

Kontoverifikation

Fang bekræftelseskoder og bekræftelsesmails for at holde agentarbejdsgange i gang.

Få Agentic Mail med Business Premium-pakke

30 dages garanteret returret

Opsig når som helst

Døgnsupport

48 måneder
Premium virksomhedsmail
Få 48 måneder for 671,52 kr (normalpris 2.015,52 kr). Fornyes ved 27,99 kr/md.
41,99  kr
SPAR 67%
13,99  kr /md.
Premium virksomhedsmail
41,99  kr
SPAR 67%
13,99  kr /md.
Få 48 måneder for 671,52 kr (normalpris 2.015,52 kr). Fornyes ved 27,99 kr/md.
Agentmail
NYHED
50 GB lagerplads pr. postkasse
50 regler for videresendelse
Se alle funktioner
Inkluderet i din pakke
Agentmail
NYHED
50 GB lagerplads pr. postkasse
50 regler for videresendelse
30 e-mailaliasser
3 000 e-mails/dag pr. postkasse
Få ekstra lagerplads når som helst
Gratis domæne i 1 år
AI-hjælp til din indbakke – Kodee
Kraftfuld AI-drevet e-mailsøgning
Smarte AI-drevne e-mailsvar
Hurtige AI-resumeéer af e-mails
AI-skrivning, når du har brug for inspiration
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Slut dig til millioner af glade kunder

Hostinger er langt den mest omfattende tjeneste og overkommelig til domæner, WordPress-hosting og e-mailtjenester.

Jules Huldin

Jules Huldin

Når jeg bruger en e-mailudbyder, ønsker jeg, at hele oplevelsen skal være fuldstændig problemfri, uden afbrydelser, nem at forny osv. Og denne oplevelse får jeg med Hostinger.

Claudine Mayer

Claudine Mayer

Den bedste, billigste og stærkeste hosting-, domæne- og e-mailvirksomhed.

Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Ofte stillede spørgsmål

Find svar på ofte stillede spørgsmål om Hostingers e-mail til AI-agenter.

Hvad er agentisk e-mail, og hvordan adskiller det sig fra almindelig e-mail?

Agentisk e-mail er e-mailinfrastruktur designet specifikt til AI-agenter og automatiseringsarbejdsgange. Traditionelle e-mailtjenester er bygget til mennesker – passive indbakker, hvor beskeder venter på at blive læst. Agentic Mail behandler e-mail som et aktivt, programmerbart lag – webhook-først, API-drevet og bygget til at håndtere programmatisk afsendelse og modtagelse uden platformsbegrænsninger, hastighedsbegrænsninger eller risikoen for at blive markeret for AI-drevet aktivitet.

Hvem er Hostinger Agentic Mail for?

Hostingers agentiske e-mail er bygget til udviklere og automatiseringsbyggere, der har brug for et pålideligt e-mail-lag til deres AI-agenter og arbejdsgange. Hvis du bygger med OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier eller lignende værktøjer, og du er stødt på en mur med traditionelle e-mailudbydere, der blokerer din automatisering – så er dette noget for dig.

Det er også for agenterne selv. Uanset om din agent har brug for en dedikeret adresse til kold opsøgende salg, kundesupport, bookingforløb eller dokumentbehandling, giver agent-mail den en ægte, programmerbar indbakke at arbejde ud fra.

Hvordan fungerer webhooks med agentmail?

Hver gang en e-mail ankommer, udløser Agentic Mail en webhook øjeblikkeligt. Ingen polling, ingen forsinkelse. Din agent eller dit automatiseringsværktøj modtager triggeren og kan handle på den med det samme, hvad enten det er at parse beskeden, udløse et workflow i n8n eller sende den videre til en LangChain-agent.

Hvilke automatiseringsværktøjer og agentframeworks understøtter Agentic Mail?

Hostingers agentmail fungerer med OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier og andre automatiseringsplatforme. Forudbyggede færdigheder er tilgængelige for de mest almindelige stacks, så du kan oprette forbindelse på få minutter. Fuld API-adgang og en MCP-server kommer også snart til dybere, tilpassede integrationer.

Kan jeg styre, hvilke afsendere mine agenter interagerer med?

Ja. Tilladelses- og blokeringslister lader dig definere præcis hvilke domæner eller e-mailadresser der kan nå din agents indbakke, på både domæne- og individuelt e-mailniveau. Dette holder dine arbejdsgange fokuserede og beskyttede mod uønsket støj eller misbrug.

Er Agentic Mail et separat produkt, jeg skal købe?

Nej, Agentic Mail er indbygget i Hostinger E-mailhosting. Du får adgang til alle Agentic-funktioner som en del af Premium virksomhedsmail, intet separat abonnement er nødvendigt.

Er der en fuld API tilgængelig til programmatisk e-mailkontrol?

Fuld API-adgang er en kommende funktion. Når den er live, vil den give dig fuld programmatisk kontrol over afsendelse, modtagelse og administration af din agents indbakke – ingen brugerflade påkrævet. I mellemtiden dækker webhooks og forudbyggede færdigheder de mest almindelige automatiseringsbrugsscenarier lige nu.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.