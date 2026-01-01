Hermes Agent er en selvforbedrende AI-agent bygget af Nous Research, der skaber færdigheder ud fra erfaring og forfiner dem under brug. I modsætning til statiske AI-assistenter opbygger den en vedvarende hukommelse, der bliver mere værdifuld over tid. Den forbinder samtidigt til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-mail i gateway-tilstand, med understøttelse af OpenRouter, OpenAI, Anthropic og brugerdefinerede LLM-endepunkter.

Selv-hosting af Hermes Agent på din VPS holder alle API-nøgler, samtalelogg og forretningskontekst på din egen infrastruktur, med dedikerede ressourcer til webbrowser, kodeudførelse og multi-agent-workflows, der kører uden ekstern begrænsning.