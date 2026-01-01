Implementer Hermes Agent med enkeltklikinstallation.
Selvforbedrende AI-agent med et browserbaseret administrationspanel, beskeder på tværs af platforme og understøttelse af mere end 200 LLM-modeller.
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Hvad du kan bygge med Hermes Agent
Hermes Agent er en selvforbedrende AI-agent bygget af Nous Research, der skaber færdigheder ud fra erfaring og forfiner dem under brug. I modsætning til statiske AI-assistenter opbygger den en vedvarende hukommelse, der bliver mere værdifuld over tid. Den forbinder samtidigt til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-mail i gateway-tilstand, med understøttelse af OpenRouter, OpenAI, Anthropic og brugerdefinerede LLM-endepunkter.
Selv-hosting af Hermes Agent på din VPS holder alle API-nøgler, samtalelogg og forretningskontekst på din egen infrastruktur, med dedikerede ressourcer til webbrowser, kodeudførelse og multi-agent-workflows, der kører uden ekstern begrænsning.
Vigtige funktioner i Hermes Agent
Browserbaseret adminpanel
Administrer konfiguration, API-nøgler, sessioner og færdigheder fra et komplet webdashboard sideløbende med browserterminalen.
Selvforbedrende læringssystem
Agenten skaber og forfiner færdigheder fra hver interaktion, med en Skills Hub-funktion til deling af genanvendelige funktioner på tværs af implementeringer.
Beskeder på tværs af platforme
Opret forbindelse til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-mail samtidig uden at administrere separate bots.
200+ LLM-modeller
Send forespørgsler via OpenRouter, eller opret direkte forbindelse til Anthropic, OpenAI og brugerdefinerede endpoints for maksimal fleksibilitet.
Indbygget opgaveplanlægger
Automatiser tilbagevendende opgaver med den indbyggede cron-scheduler og kør parallelle arbejdsstrømme med understøttelse af underagenter.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hermes Agent
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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