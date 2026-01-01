Op til 70% rabat på Agent Zero

Deploy Agent Zero in one click installation.

Open-source AI agent framework that executes code, browses the web, and creates tools autonomously using your chosen LLM.

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40,99  kr. /md.
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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

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Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
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Offentlig API
Datacentre i hele verden
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Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Agent Zero

Agent Zero is an open-source, general-purpose AI agent framework that goes beyond chat interfaces to give an LLM access to a full computer environment. Agents can execute terminal commands, write and run code, browse the web, manage files, and dynamically create new tools to accomplish tasks—all without predefined workflows or fixed capabilities.

The framework supports multiple LLM providers including OpenAI, Anthropic, Google, and local models via Ollama, so you choose the model that fits your budget and requirements. Multi-agent cooperation allows complex tasks to be delegated to specialized subordinate agents, while a FAISS-powered persistent memory system lets agents learn from past interactions. This deployment includes a built-in SearXNG search engine, SSH server for code execution, and persistent storage for agent data.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Agent Zero

Full computer environment

Agents execute terminal commands, write files, install packages, and run code directly in a secure container—enabling tasks that go far beyond what chat-only AI tools can accomplish.

Multi-agent cooperation

Complex tasks are broken into subtasks and delegated to specialized subordinate agents, allowing parallel workstreams and more reliable completion of long, multi-step jobs.

Persistent memory

FAISS vector storage lets agents remember and retrieve context from past conversations and tasks, so knowledge accumulates over time rather than starting fresh each session.

Multi-provider LLM support

Connect to OpenAI, Anthropic, Google, Groq, OpenRouter, or local Ollama models, giving you full control over cost, latency, and data privacy for each use case.

Built-in web search

An integrated SearXNG meta-search engine gives agents web research capabilities without depending on external paid search APIs or leaking queries to commercial providers.

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