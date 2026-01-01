OpenClaw er en selvhostet personlig AI-assistentplatform, der forbinder til de beskedkanaler, du allerede bruger — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage og Microsoft Teams — via en enkelt gateway, der kører på din egen infrastruktur. I modsætning til skybaserede assistenter holder OpenClaw alle samtaler, kontekst og data under din kontrol, samtidig med at den altid er tilgængelig på tværs af alle platforme.

Gateway-arkitekturen understøtter flere AI-modeludbydere, herunder Anthropic Claude og OpenAI, så du vælger den model, der passer til hver opgave. Stemmekapaciteter, browserautomatisering og en udvidelig færdighedsplatform betyder, at OpenClaw kan håndtere alt fra hurtige beskedsvar til komplekse automatiserede arbejdsgange.