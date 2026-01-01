Implementer OpenClaw med ét-klik-installation
Personlig AI-assistent, der kører på din egen VPS med samlet kontrol på tværs af WhatsApp, Telegram, Slack, Discord og mere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenClaw
OpenClaw er en selvhostet personlig AI-assistentplatform, der forbinder til de beskedkanaler, du allerede bruger — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage og Microsoft Teams — via en enkelt gateway, der kører på din egen infrastruktur. I modsætning til skybaserede assistenter holder OpenClaw alle samtaler, kontekst og data under din kontrol, samtidig med at den altid er tilgængelig på tværs af alle platforme.
Gateway-arkitekturen understøtter flere AI-modeludbydere, herunder Anthropic Claude og OpenAI, så du vælger den model, der passer til hver opgave. Stemmekapaciteter, browserautomatisering og en udvidelig færdighedsplatform betyder, at OpenClaw kan håndtere alt fra hurtige beskedsvar til komplekse automatiserede arbejdsgange.
Vigtige funktioner i OpenClaw
Multikanalbeskeder
Én assistent tilgængelig på tværs af WhatsApp, Telegram, Slack, Discord og 10+ andre platforme fra én enkelt gateway.
Flere AI-udbydere
Skift mellem Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini og andre modeller afhængigt af den aktuelle opgave.
Stemmekontrol og Browserkontrol
Altid tændt taletilstand og dedikeret Chrome-automatisering muliggør stemmeinteraktioner og webbaseret opgaveudførelse.
Interaktivt Canvas
Agentdrevne visuelle arbejdsområder lader assistenten gengive rige interaktive grænseflader ud over almindelige tekstsvar.
Udvidelig færdighedsplatform
Tilføj bundtede, administrerede eller tilpassede arbejdsområdefærdigheder for at udvide, hvad din assistent kan gøre, uden at genopbygge fra bunden.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenClaw
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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