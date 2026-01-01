Hermes Agent

Automatiser daglige opgaver med Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30 dages garanteret returret

Indbygget sikkerhed

Beskyt din agent med indbygget isolation, sikkerhedsopdateringer og beskyttelsesforanstaltninger fra dag ét.

Problemfri vedligeholdelse

Vi håndterer opdateringer, sikkerhedskopier og kompatibilitetstjek, så din agent forbliver klar til brug.

Telegram-klar

Chat med din agent med det samme via Telegram, som allerede er forbundet.

Brugervenlig visuel brugergrænseflade

Administrer Hermes Agent via en visuel brugerflade, uden behov for kodning.

Vælg din Hermes Agent-pakke

10.000+ Hermes-agenter er allerede lanceret
71% rabat
AI-automatiseringsapps
141,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 81,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.

Administreret til dig

Start din valgte applikation uden opsætning, vedligeholdelse eller infrastrukturadministration.

Inkluderet i din pakke

Klar med det samme
Ingen vedligeholdelse nødvendig
Visuel brugerflade inkluderet
CLI-adgang inkluderet
Indbygget Telegram-parring
AI-kreditter inkluderet
Brug din ChatGPT
Websøgning inkluderet
Forudkonfigureret agentbaseret e-mail
Sikkerheden administreres for dig
71% rabat
AI-automatiseringsapps
141,99kr.
40,99kr./md.
Kom i gang
Fornyes til 81,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.

Administreret til dig

Start din valgte applikation uden opsætning, vedligeholdelse eller infrastrukturadministration.

Inkluderet i din pakke

Klar med det samme
Ingen vedligeholdelse nødvendig
Visuel brugerflade inkluderet
CLI-adgang inkluderet
Indbygget Telegram-parring
AI-kreditter inkluderet
Brug din ChatGPT
Websøgning inkluderet
Forudkonfigureret agentbaseret e-mail
Sikkerheden administreres for dig

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad Hermes Agent kan gøre for dig

Personlig assistent

Personlig assistent

Hold styr på opgaver, påmindelser og chats. Din agent lærer og husker det hele.

Kodningsassistent

Kodningsassistent

Skriv kode og fejlret hurtigere med en agent, der kan lære din kodebase at kende.

Researcher

Researcher

Opsummér emner og sammenlign muligheder med kontekst, der bevares på tværs af sessioner.

Salgsassistent

Salgsassistent

Indsaml leads og kvalificér potentielle kunder på din egen infrastruktur.

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Hvorfor starte med Managed Hermes på Hostinger?

Hvorfor starte med Managed Hermes på Hostinger?

Opsætning med 1 klik

Start din autonome agent med det samme – helt uden kodning. Vores færdige løsning tager dig fra oprettelse til automatisering med ét klik.
Slip for besværet med API'er. Administrér og genopfyld AI-kreditter direkte fra dit kontrolpanel – uden tredjepartsregistreringer, komplicerede nøgler eller manuel opsætning efter installationen.
Beskyt dine data med isolering i låste containere og en tilpasset sikkerhedsgateway, der hjælper med at reducere eksterne risici og forhindre uautoriserede ændringer fra første dag.
Begynd at sende beskeder til din agent med det samme, med Telegram integreret fra dag ét og uden behov for webhooks eller API-opsætning.
Administrer og interager med Hermes Agent via en visuel brugerflade, uden behov for kodning.
Bevar den fleksibilitet, du har brug for som udvikler. Brug kommandolinjen (CLI) til at køre egne scripts eller få mere avanceret adgang til din administrerede platform.
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Vælg, hvordan Hermes Agent skal køres

Vælg administreret for nemmere opsætning og ingen vedligeholdelse, eller vælg VPS for fuld kontrol og tilpasning.
Administreret Hermes-agent
Hermes Agent på VPS

Opsætning

Opsætning med ét klik
Forudinstalleret skabelon, klar til lancering

AI-kreditter

Indbygget og klar til brug
Indbygget og klar til brug

Beskedplatforme

Indbygget Telegram-parring
Tilslut ved hjælp af terminalen

Kontrol

Webgrænseflade, fuld terminaladgang
Fuld root-adgang, total serverkontrol

Sikkerhed

SSL, opdatering og firewall — administreret af os
Firewall- og DDoS-beskyttelse (selvstyret)
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Nøglefunktioner i Hermes Agent

Nøglefunktioner i Hermes Agent

Selvforbedrende læringscyklus

Skaber og forfiner færdigheder fra hver interaktion og opbygger en kompetencebase, der forbedres over tid.
Bevarer færdigheder, sessionshistorik og hukommelse ved genstarter og opgraderinger, så viden følger med på tværs af implementeringer.
Opret forbindelse til Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal og e-mail på samme tid, uden at administrere separate bots.
Brug OpenRouter, eller opret direkte forbindelse til Anthropic, OpenAI og brugerdefinerede slutpunkter for fleksibel modeladgang.
Automatisér tilbagevendende opgaver med den indbyggede cron-planlægger, og kør parallelle arbejdsprocesser med understøttelse af underagenter.

Start Hermes Agent i dag

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

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Ofte stillede spørgsmål om Hermes Agent Hostinger

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om vores administrerede Hermes Agent.

Slet ikke. Managed Hermes er designet til dem, der aldrig har rørt en server. 1-kliks implementeringen håndterer alt – fra servermiljø til AI-konfiguration. Bare klik på implementering, og din assistent er live på få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer og ingen tekniske problemer.

Dine kreditter er præintegrerede, så du nemt kan komme i gang – der kræves ingen tredjepartskonti eller komplekse API-nøgler. Du skal blot fylde op direkte fra dit dashboard, og så kan du begynde at automatisere med det samme. Valget er dog dit: Du kan bruge disse indbyggede kreditter for maksimal enkelhed eller manuelt forbinde dine egne eksterne konti fra udbydere som OpenAI eller Anthropic via API, hvis du foretrækker det.

Absolut. Hver Hermes Agent kører i et isoleret miljø, hvor dine data og samtaler holdes fuldstændig private. Vi sikrer hver container for at forhindre uautoriseret adgang og leverer som standard en brugerdefineret sikkerhedsgateway. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget.

En VPS giver dig root-adgang, men gør dig ansvarlig for opsætning, sikkerhed og opdateringer. Administreret Hermes fjerner denne kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, opdateringerne og sikkerhedskopieringerne, så du kan fokusere på at bruge din AI og ikke på at administrere en server. Hvis du har brug for total tilpasning af miljøet, er en VPS et bedre valg; for alle andre er administreret vejen frem.

Hermes er en selvforbedrende AI-agent, der fungerer døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. I modsætning til statiske værktøjer har den en selvlærende løkke og vedvarende hukommelse, hvilket betyder, at den lærer af erfaring og forfiner sine færdigheder, mens du bruger den. Du kan forbinde den til apps som Telegram for at automatisere opgaver, håndtere leads og køre browserautomatiseringer. Tænk på den som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og bliver mere værdifuldt over tid.

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