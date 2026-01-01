Indbygget sikkerhed
Problemfri vedligeholdelse
Telegram-klar
Brugervenlig visuel brugergrænseflade
Vælg din Hermes Agent-pakke
Administreret til dig
Inkluderet i din pakke
Administreret til dig
Inkluderet i din pakke
Hvad Hermes Agent kan gøre for dig
Personlig assistent
Hold styr på opgaver, påmindelser og chats. Din agent lærer og husker det hele.
Kodningsassistent
Skriv kode og fejlret hurtigere med en agent, der kan lære din kodebase at kende.
Researcher
Opsummér emner og sammenlign muligheder med kontekst, der bevares på tværs af sessioner.
Salgsassistent
Indsaml leads og kvalificér potentielle kunder på din egen infrastruktur.
Hvorfor starte med Managed Hermes på Hostinger?
Opsætning med 1 klik
AI-kreditter forudinstalleret
Indbygget sikkerhed
Telegram-klar
Brugervenlig visuel brugergrænseflade
Hermes Agent CLI-adgang
Vælg, hvordan Hermes Agent skal køres
Nøglefunktioner i Hermes Agent
Selvforbedrende læringscyklus
Vedvarende hukommelse
Beskeder på flere platforme
200+ LLM-modeller
Indbygget opgaveplanlægger
Ofte stillede spørgsmål om Hermes Agent Hostinger
Har jeg brug for teknisk viden for at konfigurere Hermes Agent?
Slet ikke. Managed Hermes er designet til dem, der aldrig har rørt en server. 1-kliks implementeringen håndterer alt – fra servermiljø til AI-konfiguration. Bare klik på implementering, og din assistent er live på få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer og ingen tekniske problemer.
Hvordan fungerer AI-kreditter? Har jeg brug for eksterne konti?
Dine kreditter er præintegrerede, så du nemt kan komme i gang – der kræves ingen tredjepartskonti eller komplekse API-nøgler. Du skal blot fylde op direkte fra dit dashboard, og så kan du begynde at automatisere med det samme. Valget er dog dit: Du kan bruge disse indbyggede kreditter for maksimal enkelhed eller manuelt forbinde dine egne eksterne konti fra udbydere som OpenAI eller Anthropic via API, hvis du foretrækker det.
Er mine data private og sikre?
Absolut. Hver Hermes Agent kører i et isoleret miljø, hvor dine data og samtaler holdes fuldstændig private. Vi sikrer hver container for at forhindre uautoriseret adgang og leverer som standard en brugerdefineret sikkerhedsgateway. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget.
Hvad er forskellen mellem Managed Hermes og Hermes Agent på en VPS?
En VPS giver dig root-adgang, men gør dig ansvarlig for opsætning, sikkerhed og opdateringer. Administreret Hermes fjerner denne kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, opdateringerne og sikkerhedskopieringerne, så du kan fokusere på at bruge din AI og ikke på at administrere en server. Hvis du har brug for total tilpasning af miljøet, er en VPS et bedre valg; for alle andre er administreret vejen frem.
Hvad kan jeg gøre med en administreret Hermes-agent?
Hermes er en selvforbedrende AI-agent, der fungerer døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. I modsætning til statiske værktøjer har den en selvlærende løkke og vedvarende hukommelse, hvilket betyder, at den lærer af erfaring og forfiner sine færdigheder, mens du bruger den. Du kan forbinde den til apps som Telegram for at automatisere opgaver, håndtere leads og køre browserautomatiseringer. Tænk på den som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og bliver mere værdifuldt over tid.