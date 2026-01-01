Hermes er en selvforbedrende AI-agent, der fungerer døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. I modsætning til statiske værktøjer har den en selvlærende løkke og vedvarende hukommelse, hvilket betyder, at den lærer af erfaring og forfiner sine færdigheder, mens du bruger den. Du kan forbinde den til apps som Telegram for at automatisere opgaver, håndtere leads og køre browserautomatiseringer. Tænk på den som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og bliver mere værdifuldt over tid.