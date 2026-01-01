Live API · SDK'er · MCP-server

Email API med en rigtig indbakke bag den.

Sende, læse, søge og svare: ét API, én nøgle
Indsæt din stack eller din AI-agent
Begynd at sende i under et minut
fra2,99kr./md.
Få din API nøgleLæs dokumentationen
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Hostinger Mail API
Forbundet
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Godkendt, meddelelse i kø

En indbakke. Enhver måde at bygge.

Arbejd direkte med REST API, drop i en førsteparts SDK, script det fra CLI, eller tilslut en AI agent via live MCP server. Det er den samme postkasse under.

MCP-server

Giv dine AI-agenter værktøjer til at læse, sende, søge og betjene en rigtig postkasse.

Node.js SDK

Tilføj e-mailsendelse og indbakke arbejdsprocesser til JavaScript- og TypeScript-apps med en indfødt udvikleroplevelse.

PHP SDK

Forbind websteder og backend-tjenester til postkassehandlinger uden at opbygge en API-klient fra bunden.

Python SDK

Byg automatiseringer, dataarbejdsstrømme og agentværktøjer omkring en rigtig e-mail-konto.

Kommandolinje interface

Inspicere og administrere postkassearbejdsstrømme fra din terminal, scripts og CI-opgaver.

REST API og webhooks

Ring direkte til den programmerbare overflade, reager på postkassehændelser og send produkt-e-mails, når din app har brug for det.

Biblioteker & CLI

Installer en førstepartsklient og foretage dit første opkald på få minutter.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Fuldt indtastet klient til Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agnostisk PHP-klient.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python-klient til Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Administrer mail lige fra din terminal.

Giv din agent en rigtig indbakke

Et sendende endpoint er ikke nok. Din app eller agent får en fungerende postkasse med en adresse, tråde og historie, som den kan operere via MCP, SDK'er eller REST.

En identitet

En ægte, verificerbar e-mailadresse, som din agent kan bruge til at tilmelde sig tjenester, modtage bekræftelser og handle på dine vegne.

Virkelige samtaler

Trådede svar, vedhæftede filer og multi-party tråde, med et menneske i sløjfen, når du vil have en.

Minne bygget ind

Hver besked er en vedvarende, søgbart post, som din agent kan se tilbage på for at forstå kontekst og opfølgning.

Enkel prissætning per mailbox

Hver plan omfatter fuld API, SDK, CLI, MCP og webhook-adgang. Sending er bygget til produkt- og transaktionsmail med beskeden volumen.

30 dages garanteret returret

Opsig når som helst

Døgnsupport

48-måneders pakke
87% rabat
Starter
Bedst til: sideprojekter og prototyper
22,99kr.
2,99kr./md.
Få din API nøgle
Pris pr. mail. For en periode på 48 måneder. Fornyes ved 11,99 kr./md. for en periode på 48 måneder.
API, SDK, CLI & MCP adgang
Webhooks & mailbox-begivenheder
1 000 e-mails/dag pr. postkasse
1 mailadresse inkluderet
5 GB lagerplads pr. postkasse
5 regler for videresendelse
5 e-mailaliasser

Fordele:

Agent Mail: dedikeret agentadresse + MCP-værktøjer
Mest populære
73% rabat
Standard
Bedst til: voksende apps og integrationer
29,99kr.
7,99kr./md.
Få din API nøgle
Pris pr. mail. For en periode på 48 måneder. Fornyes ved 20,99 kr./md. for en periode på 48 måneder.
API, SDK, CLI & MCP adgang
Webhooks & mailbox-begivenheder
3 000 e-mails/dag pr. postkasse
1 mailadresse inkluderet
20 GB lagerplads pr. postkasse
20 regler for videresendelse
10 e-mailaliasser

Fordele:

Søg, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-værktøjer - ubegrænset
Agent Mail: dedikeret agentadresse + MCP-værktøjer
67% rabat
Premium
Bedst til: produktionsarbejdsbelastninger
44,99kr.
14,99kr./md.
Få din API nøgle
Pris pr. mail. For en periode på 48 måneder. Fornyes ved 29,99 kr./md. for en periode på 48 måneder.
API, SDK, CLI & MCP adgang
Webhooks & mailbox-begivenheder
3 000 e-mails/dag pr. postkasse
1 mailadresse inkluderet
50 GB lagerplads pr. postkasse
50 regler for videresendelse
30 e-mailaliasser

Fordele:

Gratis domæne i 1 år
Søg, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-værktøjer - ubegrænset
Agent Mail: dedikeret agentadresse + MCP-værktøjer
87% rabat
Starter
Bedst til: sideprojekter og prototyper
22,99kr.
2,99kr./md.
Få din API nøgle
Pris pr. mail. For en periode på 48 måneder. Fornyes ved 11,99 kr./md. for en periode på 48 måneder.
API, SDK, CLI & MCP adgang
Webhooks & mailbox-begivenheder
1 000 e-mails/dag pr. postkasse
1 mailadresse inkluderet
5 GB lagerplads pr. postkasse
5 regler for videresendelse
5 e-mailaliasser

Fordele:

Agent Mail: dedikeret agentadresse + MCP-værktøjer
Mest populære
73% rabat
Standard
Bedst til: voksende apps og integrationer
29,99kr.
7,99kr./md.
Få din API nøgle
Pris pr. mail. For en periode på 48 måneder. Fornyes ved 20,99 kr./md. for en periode på 48 måneder.
API, SDK, CLI & MCP adgang
Webhooks & mailbox-begivenheder
3 000 e-mails/dag pr. postkasse
1 mailadresse inkluderet
20 GB lagerplads pr. postkasse
20 regler for videresendelse
10 e-mailaliasser

Fordele:

Søg, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-værktøjer - ubegrænset
Agent Mail: dedikeret agentadresse + MCP-værktøjer
67% rabat
Premium
Bedst til: produktionsarbejdsbelastninger
44,99kr.
14,99kr./md.
Få din API nøgle
Pris pr. mail. For en periode på 48 måneder. Fornyes ved 29,99 kr./md. for en periode på 48 måneder.
API, SDK, CLI & MCP adgang
Webhooks & mailbox-begivenheder
3 000 e-mails/dag pr. postkasse
1 mailadresse inkluderet
50 GB lagerplads pr. postkasse
50 regler for videresendelse
30 e-mailaliasser

Fordele:

Gratis domæne i 1 år
Søg, svar, opsummer og skriv - alt sammen med AI-værktøjer - ubegrænset
Agent Mail: dedikeret agentadresse + MCP-værktøjer

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
Få adgang til din e-mail på enhver app eller enhed
Følg al aktivitet i indbakken med revisionslogs
Hold data sikre med end-to-end-kryptering
Migrer nemt dine e-mails
Videresend e-mails til enhver anden e-mailadresse
Spam-, virus- og phishing-beskyttelse
Få adgang til din e-mail på enhver app eller enhed
Følg al aktivitet i indbakken med revisionslogs
Hold data sikre med end-to-end-kryptering
Migrer nemt dine e-mails
Videresend e-mails til enhver anden e-mailadresse

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Bygget til udviklerarbejdsstrømme

Brug det interface, der passer til din stabel, og flyt derefter mellem SDK, CLI, REST og webhooks uden at ændre den underliggende postkasse.

JSON

Reagerer i realtid

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonnere på postkasse begivenheder med webhooks og udløse din logik i det øjeblik mailen ankommer, uden afstemningsløber til babysit.

Node.js

Søgning og sortering fra kode

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Forespørg postkassen, som din arbejdsproces tænker: efter afsender, emne eller status. Derefter handle på resultaterne i samme opkaldskæde.

Shell

Skrive det fra din terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI taler samme API, så alt, hvad din app kan gøre, kan du også gøre fra din shell, scripts og CI-opgaver.

Komplet kontrol med dine mail arbejdsprocesser

Administrer legitimationsoplysninger, følg leveringsaktivitet i e-mail-logfilerne og integreringer uden at forlade kontrolpanelet.

API nøgler

Opret nøgler til nye projekter og tilbagekald dem, når du roterer legitimationsoplysninger.

Webhook-endpoint

Administrer de endpoints, der modtager dine postkassebegivenheder.

Email logs

Kontroller leveringsaktivitet, når du har brug for at spore en meddelelse.
Hostinger Agentic Mail illustration til automatiserede email-arbejdsstrømme

Hostinger Mail til udviklere

Sæt en rigtig indbakke bag din kode

Opret en API-nøgle, tilslut din app eller agent, send din første e-mail og begynd at bygge.

Få din API nøgle
Læs dokumentationen

Hostinger Mail API FAQs

Svar om Mail API, MCP-server, SDK'er, CLI, REST API og webhooks.

Hostinger Mail API er den programmerbare e-mail-overflade til apps, websteder og backend-tjenester. Send e-mail og læs, søg, organiser, besvar og automatiser en rigtig indbakke via SDK'er, CLI'er, REST API'er og webhooks.

Hostinger Mail MCP-serveren giver kompatible AI-agenter postkasseværktøjer, som de kan ringe direkte til. Agenter kan bruge disse værktøjer til at læse samtaler, søge efter meddelelser, udarbejde svar, sortere indkommende mails og køre indbakkearbejdsprocesser.

Hostinger Mail API kombinerer afsendelse af applikations-e-mail og reel indbakkekontrol i en programmerbar overflade. Den er bygget til produkt- og workflow-e-mail i stedet for stor volumen levering.

First-party SDK'er er tilgængelige for Node.js, PHP og Python. Du kan også bruge kommandolinje interface eller kalde REST API direkte fra ethvert sprog, der understøtter HTTP.

Ja. Webhooks lader dit program reagere på postkasseaktivitet og starte arbejdsprocesser uden gentagne gange at kontrollere for ændringer.

Log ind på hPanel, åbn API-området og opret en nøgle til din integration. Hold nøglen sikker og bind den ikke til din kildekode.

Besøg Hostinger Mail API-dokumentationen for opsætningsvejledning, API-referencer og integrationsdetaljer.

Ja. Brug REST API, SDK'er eller CLI til at sende e-mail og styre en rigtig indbakke fra en app, et websted eller en backend. Agenter via MCP understøttes, men er valgfrie.

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