Email API med en rigtig indbakke bag den.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
En indbakke. Enhver måde at bygge.
MCP-server
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Kommandolinje interface
REST API og webhooks
Biblioteker & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Giv din agent en rigtig indbakke
En identitet
Virkelige samtaler
Minne bygget ind
Enkel prissætning per mailbox
30 dages garanteret returret
Opsig når som helst
Døgnsupport
Fordele:
Fordele:
Fordele:
Fordele:
Fordele:
Fordele:
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Bygget til udviklerarbejdsstrømme
JSON
Reagerer i realtid
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Søgning og sortering fra kode
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Skrive det fra din terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Komplet kontrol med dine mail arbejdsprocesser
API nøgler
Webhook-endpoint
Email logs
Hostinger Mail API FAQs
Hvad er Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API er den programmerbare e-mail-overflade til apps, websteder og backend-tjenester. Send e-mail og læs, søg, organiser, besvar og automatiser en rigtig indbakke via SDK'er, CLI'er, REST API'er og webhooks.
Hvad kan Hostinger Mail MCP-serveren gøre?
Hostinger Mail MCP-serveren giver kompatible AI-agenter postkasseværktøjer, som de kan ringe direkte til. Agenter kan bruge disse værktøjer til at læse samtaler, søge efter meddelelser, udarbejde svar, sortere indkommende mails og køre indbakkearbejdsprocesser.
Er dette en højvolumen transaktionel e-mail API?
Hostinger Mail API kombinerer afsendelse af applikations-e-mail og reel indbakkekontrol i en programmerbar overflade. Den er bygget til produkt- og workflow-e-mail i stedet for stor volumen levering.
Hvilke sprog og grænseflader understøttes?
First-party SDK'er er tilgængelige for Node.js, PHP og Python. Du kan også bruge kommandolinje interface eller kalde REST API direkte fra ethvert sprog, der understøtter HTTP.
Kan jeg abonnere på mailbox events?
Ja. Webhooks lader dit program reagere på postkasseaktivitet og starte arbejdsprocesser uden gentagne gange at kontrollere for ændringer.
Hvordan får jeg en API-nøgle?
Log ind på hPanel, åbn API-området og opret en nøgle til din integration. Hold nøglen sikker og bind den ikke til din kildekode.
Hvor kan jeg finde dokumentationen?
Besøg Hostinger Mail API-dokumentationen for opsætningsvejledning, API-referencer og integrationsdetaljer.
Kan jeg bruge dette i min app eller hjemmeside?
Ja. Brug REST API, SDK'er eller CLI til at sende e-mail og styre en rigtig indbakke fra en app, et websted eller en backend. Agenter via MCP understøttes, men er valgfrie.