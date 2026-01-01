Med en VPS får du fuld root-adgang og total kontrol over serveren – men det betyder også, at du er ansvarlig for opsætning, opdateringer og sikkerhed. 1-kliks OpenClaw fjerner al den kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, holder din instans på den seneste stabile version og tilføjer ekstra lag af sikkerhed – så du udelukkende kan fokusere på at bruge din AI-assistent og ikke på at administrere en server. Hvis du er udvikler og ønsker fuld tilpasning, er vores VPS OpenClaw-abonnementer et bedre valg.