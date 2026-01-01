OpenClaw

Din egen AI-agent. Privat, altid aktiv og live på 60 sekunder.

Installer den én gang, og den håndterer dine daglige opgaver døgnet rundt, selv mens du sover.
Kom i gang

30-dages tilfredshedsgaranti

Øjeblikkelig opsætning

OpenClaw er utrolig nem at installere og gør AI-agenter tilgængelige for alle. Ingen jargon, ingen kompleksitet, bare en hurtig vej til din første automatisering.

Ingen vedligeholdelse

Administreret OpenClaw håndterer al sikkerhed, opdateringer og sikkerhedskopier. Dine AI-agenter kører døgnet rundt uden manuelt arbejde.

Indbyggede værktøjer

OpenClaw har alt, hvad du behøver for en nem start — AI-modeller, webbrowser og en agentbaseret indbakke, alt sammen indbygget.

Vælg din pakke

Over 100.000 agenter er allerede implementeret
71% rabat
AI-automatiseringsapps
141,99kr.
40,99kr./md.
Kom i gang
Fornyes til 81,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.

Administreret til dig

Start din valgte applikation uden opsætning, vedligeholdelse eller infrastrukturadministration.

Inkluderet i din pakke

Klar med det samme
Ingen vedligeholdelse nødvendig
Visuel brugerflade inkluderet
CLI-adgang inkluderet
Indbygget Telegram-parring
AI-kreditter inkluderet
Brug din ChatGPT
Websøgning inkluderet
Forudkonfigureret agentbaseret e-mail
Sikkerheden administreres for dig
71% rabat
AI-automatiseringsapps
141,99kr.
40,99kr./md.
Kom i gang
Fornyes til 81,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.

Administreret til dig

Start din valgte applikation uden opsætning, vedligeholdelse eller infrastrukturadministration.

Inkluderet i din pakke

Klar med det samme
Ingen vedligeholdelse nødvendig
Visuel brugerflade inkluderet
CLI-adgang inkluderet
Indbygget Telegram-parring
AI-kreditter inkluderet
Brug din ChatGPT
Websøgning inkluderet
Forudkonfigureret agentbaseret e-mail
Sikkerheden administreres for dig

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Implementer OpenClaw i 3 nemme trin

Det kan tage timer at sætte OpenClaw op manuelt. Med Hostinger starter du med det samme, så du behøver ikke at lære noget nyt.

Installer OpenClaw med 1 klik

Start din pakke, så håndterer vi opsætningen automatisk. Ingen teknisk erfaring nødvendig.

Vælg, hvor du vil chatte

Opret forbindelse via Telegram eller WhatsApp, og start samtalen med din AI-assistent på få sekunder.

OpenClaw er klar til brug

Ingen yderligere opsætning kræves, din OpenClaw AI-assistent er live og klar til at begynde at arbejde.
Kom i gang

Én agent. Uendelige arbejdsgange.

Personlig produktivitetsassistent

En grundlægger forbandt iMessage og Google Kalender. Den sorterer nu hendes beskeder, omplanlægger møder og orienterer hende hver morgen.

Salgsassistent

En konsulent forbandt en agent med Telegram. Den kvalificerer leads, registrerer kontakter og udarbejder automatisk opfølgninger.

Kodningsassistent

Et udviklingsteam satte en code review-agent op på 5 minutter. Den fanger fejl, foreslår refaktoreringer og reducerede deres behandlingstid for PR’er fra timer til minutter.

Researcher

En projektleder beder sin agent om at sammenligne værktøjer før hver leverandørbeslutning. Den opsummerer fordele og ulemper og fremhæver priser, så behovet for halve dages dybdegående analyser reduceres.

SoMe-planlægger

En udvikler gav OpenClaw adgang til hans kladdemappe. Programmet forvandler rå noter til færdige indlæg og sætter dem i kø efter planen. Slut med tomme sider om morgenen.

Supportspecialist

Et e-handelsteam dirigerede Discord-support gennem OpenClaw. Det håndterer nu 60% af henvendelser, før et menneske ser dem.

OpenClaw med Hostinger vs. andre udbydere

Hvad er forskellen på OpenClaw hos Hostinger i forhold til konkurrenternes? Vi fokuserer på enkelhed, så du kan nyde din AI-agent på få sekunder.
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Anden udbyder
Klar på få sekunder
Manuel installation og miljøopsætning
Ingen konfiguration nødvendig
Kræver API-nøgler
AI-kreditter forudinstalleret
Eksterne API-konti kræves
Visuel agentstyring
Nej
Administreret infrastruktur
Selvforvaltet
Ekspertsupport døgnet rundt
Ingen
Kanalintegrationer med et enkelt klik
Ja
Kom i gang

Hvorfor implementere OpenClaw med Hostinger?

Opsætning med 1 klik

Start OpenClaw med det samme. Ingen manuel opsætning, ingen kompleks konfiguration.

AI-kreditter forudinstalleret

AI-assistenter bruger kreditter til at generere svar og udføre opgaver. Vi har allerede tilføjet dem til dig, så du kan begynde at bruge OpenClaw med det samme.

Privat og sikker som standard

OpenClaw kører på en privat server, så dine data og chatlogfiler forbliver private.

Opsat og testet for dig

Du får en stabil, verificeret version af OpenClaw lige fra starten. Vi håndterer test og kompatibilitet.

Kører døgnet rundt

Din OpenClaw-assistent forbliver online døgnet rundt og håndterer opgaver og samtaler, selv når du er offline.

Din AI får sin egen indbakke

I stedet for at bruge din personlige e-mail, kan du vælge en separat OpenClaw-postkasse for bedre sikkerhed.

Vil du dykke dybere ned i OpenClaw?

Opsæt OpenClaw på den rigtige måde (hvad ingen fortæller dig)

OpenClaw + WordPress Guide: Jeg prøvede det, og potentialet er UENDELIGT!

Top 5 OpenClaw-brugsscenarier (jeg har prøvet dem alle!)

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Opsæt din OpenClaw i dag

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.
Kom i gang
Opsæt din OpenClaw i dag

Ofte stillede spørgsmål om OpenClaw Hostinger

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om vores 1-Click OpenClaw.

Slet ikke. 1-kliks OpenClaw er designet til folk, der aldrig har rørt en server i deres liv. Vores 1-kliks implementering håndterer hele installationen - fra servermiljøet til AI-konfigurationen. Du skal blot vælge din pakke, klikke på implementering, og så er din personlige AI-assistent live inden for få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer, ingen komplicerede dashboards.

Dine AI-credits er allerede integreret og klar til brug fra start. I modsætning til en standard OpenClaw-opsætning behøver du ikke oprette konti hos AI-udbydere som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøgler eller håndtere teknisk opsætning. Køb blot credits via dit Hostinger-dashboard, så er din assistent klar med det samme. Når du får brug for flere, kan du fylde op direkte fra det samme dashboard — så enkelt er det.

Absolut. Hver OpenClaw-instans kører i sit eget isolerede miljø, hvilket betyder, at dine data og samtaler er fuldstændig adskilt fra andre brugeres. Vi låser hver container for at forhindre uautoriseret adgang eller eksterne ændringer, og hver instans leveres med en brugerdefineret, højkompleks sikkerhedsgateway, der genereres som standard. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget selv.

Med en VPS får du fuld root-adgang og total kontrol over serveren – men det betyder også, at du er ansvarlig for opsætning, opdateringer og sikkerhed. 1-kliks OpenClaw fjerner al den kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, holder din instans på den seneste stabile version og tilføjer ekstra lag af sikkerhed – så du udelukkende kan fokusere på at bruge din AI-assistent og ikke på at administrere en server. Hvis du er udvikler og ønsker fuld tilpasning, er vores VPS OpenClaw-abonnementer et bedre valg.

OpenClaw er din personlige AI-assistent, der arbejder døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. Du kan forbinde den til dine foretrukne beskedapps – herunder WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruge den til at automatisere daglige opgaver, administrere samtaler på tværs af platforme, håndtere leads, køre browserautomatiseringer og meget mere. Tænk på det som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og altid er klar til at hjælpe.

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