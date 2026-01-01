Øjeblikkelig opsætning
Ingen vedligeholdelse
Indbyggede værktøjer
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Administreret til dig
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Administreret til dig
Inkluderet i din pakke
Implementer OpenClaw i 3 nemme trin
Installer OpenClaw med 1 klik
Vælg, hvor du vil chatte
OpenClaw er klar til brug
Én agent. Uendelige arbejdsgange.
Personlig produktivitetsassistent
Salgsassistent
Kodningsassistent
Researcher
SoMe-planlægger
Supportspecialist
OpenClaw med Hostinger vs. andre udbydere
Hvorfor implementere OpenClaw med Hostinger?
Opsætning med 1 klik
AI-kreditter forudinstalleret
Privat og sikker som standard
Opsat og testet for dig
Kører døgnet rundt
Din AI får sin egen indbakke
Vil du dykke dybere ned i OpenClaw?
Opsæt OpenClaw på den rigtige måde (hvad ingen fortæller dig)
OpenClaw + WordPress Guide: Jeg prøvede det, og potentialet er UENDELIGT!
Top 5 OpenClaw-brugsscenarier (jeg har prøvet dem alle!)
Ofte stillede spørgsmål om OpenClaw Hostinger
Har jeg brug for teknisk viden for at opsætte OpenClaw?
Slet ikke. 1-kliks OpenClaw er designet til folk, der aldrig har rørt en server i deres liv. Vores 1-kliks implementering håndterer hele installationen - fra servermiljøet til AI-konfigurationen. Du skal blot vælge din pakke, klikke på implementering, og så er din personlige AI-assistent live inden for få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer, ingen komplicerede dashboards.
Hvordan fungerer AI-kreditter, og skal jeg oprette eksterne konti?
Dine AI-credits er allerede integreret og klar til brug fra start. I modsætning til en standard OpenClaw-opsætning behøver du ikke oprette konti hos AI-udbydere som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøgler eller håndtere teknisk opsætning. Køb blot credits via dit Hostinger-dashboard, så er din assistent klar med det samme. Når du får brug for flere, kan du fylde op direkte fra det samme dashboard — så enkelt er det.
Er mine data private og sikre?
Absolut. Hver OpenClaw-instans kører i sit eget isolerede miljø, hvilket betyder, at dine data og samtaler er fuldstændig adskilt fra andre brugeres. Vi låser hver container for at forhindre uautoriseret adgang eller eksterne ændringer, og hver instans leveres med en brugerdefineret, højkompleks sikkerhedsgateway, der genereres som standard. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget selv.
Hvad er forskellen på 1-klik OpenClaw og at køre OpenClaw på en VPS?
Med en VPS får du fuld root-adgang og total kontrol over serveren – men det betyder også, at du er ansvarlig for opsætning, opdateringer og sikkerhed. 1-kliks OpenClaw fjerner al den kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, holder din instans på den seneste stabile version og tilføjer ekstra lag af sikkerhed – så du udelukkende kan fokusere på at bruge din AI-assistent og ikke på at administrere en server. Hvis du er udvikler og ønsker fuld tilpasning, er vores VPS OpenClaw-abonnementer et bedre valg.
Hvad kan jeg egentlig gøre med OpenClaw?
OpenClaw er din personlige AI-assistent, der arbejder døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. Du kan forbinde den til dine foretrukne beskedapps – herunder WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruge den til at automatisere daglige opgaver, administrere samtaler på tværs af platforme, håndtere leads, køre browserautomatiseringer og meget mere. Tænk på det som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og altid er klar til at hjælpe.