Udrul Baikal med enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til synkronisering af kalendere, opgaver og kontakter på tværs af alle enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Baikal
Baikal er en letvægts, selvhostet CalDAV- og CardDAV-server bygget oven på det velkendte sabre/dav PHP-bibliotek. Den tilbyder et privat hjem til kalendere, begivenheder, opgaver og kontakter, der synkroniseres med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook og enhver anden klient, der taler standard CalDAV- og CardDAV-protokollerne.
Selvhosting af Baikal på din egen VPS holder personlige og teamplanlægningsdata inden for din infrastruktur i stedet for en tredjeparts kalendertjeneste. Fodaftrykket er bevidst lille – en enkelt PHP-container understøttet af SQLite eller MySQL – så den passer komfortabelt på en lille VPS, samtidig med at den stadig understøtter flere brugere, delte adressebøger og detaljeret adgangskontrol via den indbyggede admin-brugerflade.
Vigtige funktioner i Baikal
CalDAV og CardDAV
Standardkompatibel kalender- og kontaktsynkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 og enhver anden CalDAV-/CardDAV-klient.
Multibrugerkonti
Opret separate brugerkonti med deres egne kalendere, opgaver og adressebøger, alt sammen administreret fra en enkelt adminwebbrugerflade.
Delte samlinger
Del specifikke kalendere eller adressebøger med andre brugere på den samme instans til teamplanlægning og kontaktsynkronisering.
Letvægtsfodaftryk
En enkelt PHP-container, der kører sabre/dav på SQLite eller MySQL – lille nok til at køre sammen med andre selvhostede tjenester på en beskeden VPS.
Admin web-UI
Administrer brugere, kalendere, adressebøger og centrale serverindstillinger fra et indbygget browserbaseret dashboard i stedet for at redigere konfigurationsfiler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Baikal
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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