Baikal er en letvægts, selvhostet CalDAV- og CardDAV-server bygget oven på det velkendte sabre/dav PHP-bibliotek. Den tilbyder et privat hjem til kalendere, begivenheder, opgaver og kontakter, der synkroniseres med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook og enhver anden klient, der taler standard CalDAV- og CardDAV-protokollerne.

Selvhosting af Baikal på din egen VPS holder personlige og teamplanlægningsdata inden for din infrastruktur i stedet for en tredjeparts kalendertjeneste. Fodaftrykket er bevidst lille – en enkelt PHP-container understøttet af SQLite eller MySQL – så den passer komfortabelt på en lille VPS, samtidig med at den stadig understøtter flere brugere, delte adressebøger og detaljeret adgangskontrol via den indbyggede admin-brugerflade.