Op til 70% rabat på Baikal

Udrul Baikal med enkeltklikinstallation

Letvægts selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til synkronisering af kalendere, opgaver og kontakter på tværs af alle enheder.

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59,99  kr. /md.
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Udrul Baikal med enkeltklikinstallation

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63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Baikal

Baikal er en letvægts, selvhostet CalDAV- og CardDAV-server bygget oven på det velkendte sabre/dav PHP-bibliotek. Den tilbyder et privat hjem til kalendere, begivenheder, opgaver og kontakter, der synkroniseres med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook og enhver anden klient, der taler standard CalDAV- og CardDAV-protokollerne.

Selvhosting af Baikal på din egen VPS holder personlige og teamplanlægningsdata inden for din infrastruktur i stedet for en tredjeparts kalendertjeneste. Fodaftrykket er bevidst lille – en enkelt PHP-container understøttet af SQLite eller MySQL – så den passer komfortabelt på en lille VPS, samtidig med at den stadig understøtter flere brugere, delte adressebøger og detaljeret adgangskontrol via den indbyggede admin-brugerflade.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Baikal

CalDAV og CardDAV

Standardkompatibel kalender- og kontaktsynkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 og enhver anden CalDAV-/CardDAV-klient.

Multibrugerkonti

Opret separate brugerkonti med deres egne kalendere, opgaver og adressebøger, alt sammen administreret fra en enkelt adminwebbrugerflade.

Delte samlinger

Del specifikke kalendere eller adressebøger med andre brugere på den samme instans til teamplanlægning og kontaktsynkronisering.

Letvægtsfodaftryk

En enkelt PHP-container, der kører sabre/dav på SQLite eller MySQL – lille nok til at køre sammen med andre selvhostede tjenester på en beskeden VPS.

Admin web-UI

Administrer brugere, kalendere, adressebøger og centrale serverindstillinger fra et indbygget browserbaseret dashboard i stedet for at redigere konfigurationsfiler.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Baikal

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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