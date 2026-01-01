Bichon er en open source e-mailarkiveringsserver skrevet i Rust. Den forbinder til IMAP-konti, downloader beskeder inkrementelt ved hjælp af UID-baseret synkronisering, opbygger et Tantivy fuldtekstsøgningsindeks og tilbyder en ren REST API med en indlejret WebUI til søgning, browsing og eksport af arkiveret post.

Selv-hosting af Bichon på din egen VPS holder hver arkiveret besked, vedhæftning og legitimationsoplysning inden for infrastruktur, du kontrollerer. Kontolegitimationsoplysninger er krypteret i hvile med AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens opdateres automatisk, og flere postkasser downloades samtidigt — hvilket gør Bichon til et hurtigt, privat alternativ til kommercielle e-mailarkiveringstjenester uden gebyrer pr. postkasse.