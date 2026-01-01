Installer Bichon med enkeltklikinstallation.
Selvhostet Rust e-mailarkiver med IMAP, OAuth2 og fuldtekstsøgning til langsigtet postkassebevaring.
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Hvad du kan bygge med Bichon
Bichon er en open source e-mailarkiveringsserver skrevet i Rust. Den forbinder til IMAP-konti, downloader beskeder inkrementelt ved hjælp af UID-baseret synkronisering, opbygger et Tantivy fuldtekstsøgningsindeks og tilbyder en ren REST API med en indlejret WebUI til søgning, browsing og eksport af arkiveret post.
Selv-hosting af Bichon på din egen VPS holder hver arkiveret besked, vedhæftning og legitimationsoplysning inden for infrastruktur, du kontrollerer. Kontolegitimationsoplysninger er krypteret i hvile med AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens opdateres automatisk, og flere postkasser downloades samtidigt — hvilket gør Bichon til et hurtigt, privat alternativ til kommercielle e-mailarkiveringstjenester uden gebyrer pr. postkasse.
Vigtige funktioner i Bichon
Fuldtekstsøgning
Tantivy-drevet indeksering på tværs af meddelelsesindhold, overskrifter og vedhæftede filer giver resultater på millisekunder med facetterede filtre og trådgruppering.
IMAP og OAuth2 synkronisering
Opretter forbindelse til enhver IMAP-server ved hjælp af adgangskode (PLAIN/LOGIN) eller OAuth 2.0 (XOAUTH2) godkendelse, med automatisk token-opdatering til Gmail- og Microsoft-konti.
Inkrementel arkivering
UID-baseret inkrementel synkronisering henter kun nye beskeder ved hver kørsel, hvilket holder båndbredde- og lagerforbruget lavt på tværs af flere samtidige postkasser.
Krypterede legitimationsoplysninger
Alle IMAP- og OAuth-legitimationsoplysninger krypteres i hvile med AES-256-GCM ved hjælp af en nøgle, der er afledt af krypteringsadgangskoden indstillet ved implementering.
Multi-bruger RBAC
Rollebaseret adgangskontrol giver dig mulighed for at tildele kontospecifikke tilladelser til yderligere brugere for delte arkiver, med en komplet revisionslog over adgangshændelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bichon
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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