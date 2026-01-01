Op til 70% rabat på Bichon

Installer Bichon med enkeltklikinstallation.

Selvhostet Rust e-mailarkiver med IMAP, OAuth2 og fuldtekstsøgning til langsigtet postkassebevaring.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Installer Bichon med enkeltklikinstallation.

Vælg en VPS-pakke til Bichon

69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Bichon

Bichon er en open source e-mailarkiveringsserver skrevet i Rust. Den forbinder til IMAP-konti, downloader beskeder inkrementelt ved hjælp af UID-baseret synkronisering, opbygger et Tantivy fuldtekstsøgningsindeks og tilbyder en ren REST API med en indlejret WebUI til søgning, browsing og eksport af arkiveret post.

Selv-hosting af Bichon på din egen VPS holder hver arkiveret besked, vedhæftning og legitimationsoplysning inden for infrastruktur, du kontrollerer. Kontolegitimationsoplysninger er krypteret i hvile med AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens opdateres automatisk, og flere postkasser downloades samtidigt — hvilket gør Bichon til et hurtigt, privat alternativ til kommercielle e-mailarkiveringstjenester uden gebyrer pr. postkasse.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Bichon

Fuldtekstsøgning

Tantivy-drevet indeksering på tværs af meddelelsesindhold, overskrifter og vedhæftede filer giver resultater på millisekunder med facetterede filtre og trådgruppering.

IMAP og OAuth2 synkronisering

Opretter forbindelse til enhver IMAP-server ved hjælp af adgangskode (PLAIN/LOGIN) eller OAuth 2.0 (XOAUTH2) godkendelse, med automatisk token-opdatering til Gmail- og Microsoft-konti.

Inkrementel arkivering

UID-baseret inkrementel synkronisering henter kun nye beskeder ved hver kørsel, hvilket holder båndbredde- og lagerforbruget lavt på tværs af flere samtidige postkasser.

Krypterede legitimationsoplysninger

Alle IMAP- og OAuth-legitimationsoplysninger krypteres i hvile med AES-256-GCM ved hjælp af en nøgle, der er afledt af krypteringsadgangskoden indstillet ved implementering.

Multi-bruger RBAC

Rollebaseret adgangskontrol giver dig mulighed for at tildele kontospecifikke tilladelser til yderligere brugere for delte arkiver, med en komplet revisionslog over adgangshændelser.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bichon

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Apache Answer

Apache Answer

Open source Q og A-platform til teamvidendeling og fællesskabsopbygning

Vælg
Artalk

Artalk

Letvægts selvhostet kommentarsystem med Go-backend og indlejrbart JS-widget

Vælg
Baikal

Baikal

Selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til kalendere og kontakter

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.