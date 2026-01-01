Apache Answer er en open source Q&A-platform bygget med Go og React, designet til at hjælpe teams og fællesskaber med at dele viden gennem en søgbar, organiseret spørgsmål-og-svar-grænseflade. I modsætning til generiske fora er hvert element — tagging, omdømme, moderationsværktøjer og pluginsystemet — specialbygget til struktureret vidensopsamling og -hentning.

Selv-hosting af Apache Answer holder din organisations interne viden på din egen infrastruktur, fri for licensomkostninger pr. bruger og tredjeparts dataadgang. Efterhånden som dit fællesskab vokser, kontrollerer du konfigurationen, integrationerne og skaleringen uden at være begrænset af en SaaS-udbyders funktionskøreplan eller prisniveauer.