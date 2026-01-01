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Open source spørgsmål og svar-platform til opbygning af teamvidensbaser, hjælpecentre og fællesskabsfora.

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Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Apache Answer

Apache Answer er en open source Q&A-platform bygget med Go og React, designet til at hjælpe teams og fællesskaber med at dele viden gennem en søgbar, organiseret spørgsmål-og-svar-grænseflade. I modsætning til generiske fora er hvert element — tagging, omdømme, moderationsværktøjer og pluginsystemet — specialbygget til struktureret vidensopsamling og -hentning.

Selv-hosting af Apache Answer holder din organisations interne viden på din egen infrastruktur, fri for licensomkostninger pr. bruger og tredjeparts dataadgang. Efterhånden som dit fællesskab vokser, kontrollerer du konfigurationen, integrationerne og skaleringen uden at være begrænset af en SaaS-udbyders funktionskøreplan eller prisniveauer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Apache Answer

Struktureret spørgsmål og svar-grænseflade

Et formålsbygget spørgsmål-svar-layout med rich text-redigering og markdown-understøttelse gør det nemmere at skrive klare spørgsmål og detaljerede svar end almindelig forumsoftware.

Tagging og Søgning

Organiser indhold med et omfattende taggingsystem og avanceret søgefiltrering, så teammedlemmer kan finde relevante svar uden at skulle scrolle gennem irrelevante diskussioner.

Omdømme og Gamification

Omdømmepoint, badges og brugerrangeringer opmuntrer til aktiv deltagelse og fremhæver de mest pålidelige bidragydere, hvilket forbedrer den samlede videnskvalitet over tid.

Pluginsystem

Udvid funktionaliteten og integrer med eksterne værktøjer via en indbygget pluginarkitektur, der tilpasser platformen til dit teams eksisterende arbejdsgange uden tilpasset udvikling.

Flersproget support

Understøt internationale teams og fællesskaber med indbyggede flersprogede funktioner, der fjerner sprogbarrierer fra kollaborativ videndeling.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Answer

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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