Implementer Artalk med etklikinstallation
Letvægts selvhostet kommentarsystem med en Go-backend og en 40 KB JavaScript-widget, der indlejres på enhver hjemmeside.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Artalk
Artalk er et selvhostet kommentarsystem, der består af en højtydende Go-server og et minimalt vanilla JavaScript-widget, der integreres på enhver hjemmeside eller blog med et enkelt script-tag. I modsætning til skybaserede kommentarsystemer gemmer Artalk alle kommentarer, brugerdata og moderationshistorik på infrastruktur, du kontrollerer – ingen tredjepartsadgang, ingen dataindsamling og ingen abonnementsgebyrer.
Backend understøtter SQLite som standard med valgfri migrering til MySQL eller PostgreSQL, efterhånden som trafikken vokser. Moderationsværktøjer, e-mail-notifikationer, socialt login, spamfiltrering, CAPTCHA og en fuld admin-sidebar er alle inkluderet. Selvhosting på en VPS betyder, at dine kommentardata følger dine opbevarings- og privatlivspolitikker, ikke en platforms servicevilkår.
Vigtige funktioner i Artalk
Integrer på ethvert websted
Et enkelt 40 KB JavaScript-kodestykke forbinder enhver hjemmeside eller statisk blog til din Artalk-instans – ingen frameworkafhængighed eller buildtrin påkrævet.
Multisiteadministration
Én Artalk-instans håndterer kommentarer på tværs af flere websteder med separate administratorkonti, moderationskøer og notifikationsindstillinger pr. websted.
Spam og CAPTCHA
Indbygget Akismet, Tencent og Aliyun spamfiltreringsintegrationer, samt billed-, slide-, reCAPTCHA-, hCaptcha- og Turnstile CAPTCHA-muligheder beskytter kommentarfeltet mod bots.
Sociallogin
Kommentatorer autentificerer via GitHub, Google, Discord og 20 andre OAuth-udbydere, hvilket reducerer friktion samtidig med at kommentarer knyttes til rigtige identiteter.
Admin-sidebjælke
En indbygget sidebjælke lader sideadministratorer gennemgå, godkende, fastgøre og slette kommentarer, administrere brugere og se sidestatistik uden at forlade kommentargrænsefladen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Artalk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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