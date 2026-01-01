Op til 70% rabat på Artalk

Implementer Artalk med etklikinstallation

Letvægts selvhostet kommentarsystem med en Go-backend og en 40 KB JavaScript-widget, der indlejres på enhver hjemmeside.

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40,99  kr. /md.
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Implementer Artalk med etklikinstallation

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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Artalk

Artalk er et selvhostet kommentarsystem, der består af en højtydende Go-server og et minimalt vanilla JavaScript-widget, der integreres på enhver hjemmeside eller blog med et enkelt script-tag. I modsætning til skybaserede kommentarsystemer gemmer Artalk alle kommentarer, brugerdata og moderationshistorik på infrastruktur, du kontrollerer – ingen tredjepartsadgang, ingen dataindsamling og ingen abonnementsgebyrer.

Backend understøtter SQLite som standard med valgfri migrering til MySQL eller PostgreSQL, efterhånden som trafikken vokser. Moderationsværktøjer, e-mail-notifikationer, socialt login, spamfiltrering, CAPTCHA og en fuld admin-sidebar er alle inkluderet. Selvhosting på en VPS betyder, at dine kommentardata følger dine opbevarings- og privatlivspolitikker, ikke en platforms servicevilkår.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Artalk

Integrer på ethvert websted

Et enkelt 40 KB JavaScript-kodestykke forbinder enhver hjemmeside eller statisk blog til din Artalk-instans – ingen frameworkafhængighed eller buildtrin påkrævet.

Multisiteadministration

Én Artalk-instans håndterer kommentarer på tværs af flere websteder med separate administratorkonti, moderationskøer og notifikationsindstillinger pr. websted.

Spam og CAPTCHA

Indbygget Akismet, Tencent og Aliyun spamfiltreringsintegrationer, samt billed-, slide-, reCAPTCHA-, hCaptcha- og Turnstile CAPTCHA-muligheder beskytter kommentarfeltet mod bots.

Sociallogin

Kommentatorer autentificerer via GitHub, Google, Discord og 20 andre OAuth-udbydere, hvilket reducerer friktion samtidig med at kommentarer knyttes til rigtige identiteter.

Admin-sidebjælke

En indbygget sidebjælke lader sideadministratorer gennemgå, godkende, fastgøre og slette kommentarer, administrere brugere og se sidestatistik uden at forlade kommentargrænsefladen.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Artalk

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

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Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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