Artalk er et selvhostet kommentarsystem, der består af en højtydende Go-server og et minimalt vanilla JavaScript-widget, der integreres på enhver hjemmeside eller blog med et enkelt script-tag. I modsætning til skybaserede kommentarsystemer gemmer Artalk alle kommentarer, brugerdata og moderationshistorik på infrastruktur, du kontrollerer – ingen tredjepartsadgang, ingen dataindsamling og ingen abonnementsgebyrer.

Backend understøtter SQLite som standard med valgfri migrering til MySQL eller PostgreSQL, efterhånden som trafikken vokser. Moderationsværktøjer, e-mail-notifikationer, socialt login, spamfiltrering, CAPTCHA og en fuld admin-sidebar er alle inkluderet. Selvhosting på en VPS betyder, at dine kommentardata følger dine opbevarings- og privatlivspolitikker, ikke en platforms servicevilkår.