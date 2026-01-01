Installer SABnzbd med et-klik-installation.
Automatisk Usenet-binærdownloader, der sætter NZB-filer i kø, verificerer og udpakker dem uden manuel indgriben.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SABnzbd
SABnzbd er den førende open source Usenet-downloader, der automatiserer hele processen fra NZB-fil til færdig fil: parallel download fra flere servere, PAR2-integritetsverifikation, automatisk reparation og arkivudpakning — alt sammen uden manuelle trin. Det har været rygraden i medieautomatiseringsarbejdsgange i over et årti.
Selv-hosting af SABnzbd på en VPS giver 24/7 tilgængelighed til RSS-overvågning og downloadkøer uden at holde en hjemmecomputer kørende. Datacenterbåndbredde overstiger ofte hastigheder i private hjem, og downloads lander på VPS-lagerplads til senere streaming eller hentning via Sonarr, Radarr og den bredere medieautomatiseringsstak.
Vigtige funktioner i SABnzbd
Automatiseret NZB-behandling
Håndterer hele downloadpipeline automatisk – henter, verificerer med PAR2, reparerer ufuldstændige filer og udpakker arkiver uden brugerintervention.
Multiserversupport
Forbinder til flere Usenet-udbydere med prioritetsrækkefølge og fill-server-konfiguration for at fuldføre downloads på trods af ufuldstændig artikeldækning.
Sonarr og Radarr Integration
Fungerer som downloadklienten for den populære arr medieautomatiseringsstak, hvilket muliggør fuldt automatiserede arbejdsgange for anskaffelse af tv og film.
Båndbreddeplanlægning
Indstil hastighedsgrænser og aktive timer, så downloads ikke konkurrerer med andre tjenester i spidsbelastningsperioder.
RSS-feedovervågning
Overvåger RSS-feeds fra Usenet-indekserere og udløser downloads automatisk, når nyt indhold, der matcher dine filtre, postes.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SABnzbd
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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