SABnzbd er den førende open source Usenet-downloader, der automatiserer hele processen fra NZB-fil til færdig fil: parallel download fra flere servere, PAR2-integritetsverifikation, automatisk reparation og arkivudpakning — alt sammen uden manuelle trin. Det har været rygraden i medieautomatiseringsarbejdsgange i over et årti.

Selv-hosting af SABnzbd på en VPS giver 24/7 tilgængelighed til RSS-overvågning og downloadkøer uden at holde en hjemmecomputer kørende. Datacenterbåndbredde overstiger ofte hastigheder i private hjem, og downloads lander på VPS-lagerplads til senere streaming eller hentning via Sonarr, Radarr og den bredere medieautomatiseringsstak.