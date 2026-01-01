Airsonic Advanced er den aktivt vedligeholdte, fællesskabsdrevne fork af Airsonic — selv en gratis fork af Subsonic — fokuseret på stabil streaming af store personlige musikbiblioteker. Den omkoder i farten for at passe til enhver enhed eller båndbredde, indekserer ID3- og mappe-baserede biblioteker, og leveres med en ren webafspiller samt en Subsonic-kompatibel REST API understøttet af snesevis af mobile og desktop-klienter.

Selv-hosting af Airsonic Advanced på din VPS holder din musiksamling, lyttehistorik og afspilningslister på hardware, du kontrollerer — uden begrænsninger pr. enhed, ingen abonnementsgebyrer og ingen sporing fra streamingtjenester.