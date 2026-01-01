Op til 70% rabat på Airsonic Advanced

Udrul Airsonic Advanced med et-klik installation.

Selvhostet mediestreamingserver til din personlige musiksamling, tilgængelig fra enhver enhed.

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AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
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Udrul Airsonic Advanced med et-klik installation.

Vælg en VPS-pakke til Airsonic Advanced

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Airsonic Advanced

Airsonic Advanced er den aktivt vedligeholdte, fællesskabsdrevne fork af Airsonic — selv en gratis fork af Subsonic — fokuseret på stabil streaming af store personlige musikbiblioteker. Den omkoder i farten for at passe til enhver enhed eller båndbredde, indekserer ID3- og mappe-baserede biblioteker, og leveres med en ren webafspiller samt en Subsonic-kompatibel REST API understøttet af snesevis af mobile og desktop-klienter.

Selv-hosting af Airsonic Advanced på din VPS holder din musiksamling, lyttehistorik og afspilningslister på hardware, du kontrollerer — uden begrænsninger pr. enhed, ingen abonnementsgebyrer og ingen sporing fra streamingtjenester.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Airsonic Advanced

Dynamisk transkodning

Streamer til enhver klient med den rette bitrate, så et enkelt bibliotek betjener stationære computere, telefoner og langsomme mobilforbindelser uden at genkode filer.

Subsonic-kompatibel API

Fungerer med hele økosystemet af Subsonic-klienter — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic og flere — på tværs af iOS, Android og desktops.

Flerbrugerbiblioteker

Brugerkonti med individuelle afspilningslister, bedømmelser og last.fm-scrobbling lader husstande dele én server uden at blande historikker.

Podcastabonnementer

Abonner på podcast-feeds direkte i Airsonic, med automatiske episodedownloads sammen med dit musikbibliotek.

Internetradio og jukebox

Stream internetradiostationer, og brug multi-afspiller jukeboksen til at sende lyd til flere højttalere på én gang.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Airsonic Advanced

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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