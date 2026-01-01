Udrul Airsonic Advanced med et-klik installation.
Selvhostet mediestreamingserver til din personlige musiksamling, tilgængelig fra enhver enhed.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Airsonic Advanced
Airsonic Advanced er den aktivt vedligeholdte, fællesskabsdrevne fork af Airsonic — selv en gratis fork af Subsonic — fokuseret på stabil streaming af store personlige musikbiblioteker. Den omkoder i farten for at passe til enhver enhed eller båndbredde, indekserer ID3- og mappe-baserede biblioteker, og leveres med en ren webafspiller samt en Subsonic-kompatibel REST API understøttet af snesevis af mobile og desktop-klienter.
Selv-hosting af Airsonic Advanced på din VPS holder din musiksamling, lyttehistorik og afspilningslister på hardware, du kontrollerer — uden begrænsninger pr. enhed, ingen abonnementsgebyrer og ingen sporing fra streamingtjenester.
Vigtige funktioner i Airsonic Advanced
Dynamisk transkodning
Streamer til enhver klient med den rette bitrate, så et enkelt bibliotek betjener stationære computere, telefoner og langsomme mobilforbindelser uden at genkode filer.
Subsonic-kompatibel API
Fungerer med hele økosystemet af Subsonic-klienter — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic og flere — på tværs af iOS, Android og desktops.
Flerbrugerbiblioteker
Brugerkonti med individuelle afspilningslister, bedømmelser og last.fm-scrobbling lader husstande dele én server uden at blande historikker.
Podcastabonnementer
Abonner på podcast-feeds direkte i Airsonic, med automatiske episodedownloads sammen med dit musikbibliotek.
Internetradio og jukebox
Stream internetradiostationer, og brug multi-afspiller jukeboksen til at sende lyd til flere højttalere på én gang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Airsonic Advanced
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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