AllTube Download er en selvhostet webapplikation, der pakker youtube-dl ind i en intuitiv browserbaseret grænseflade, så alle kan downloade eller streame videoer fra over tusind hostingplatforme uden at installere software lokalt. I modsætning til browserudvidelser, der går i stykker ved platformopdateringer, kører AllTube centralt på din server, så hver enhed på dit netværk kan bruge den via enhver browser.

Selvhosting af AllTube holder din downloadaktivitet privat, undgår datalogning fra tredjeparts downloadtjenester og giver dig fuld kontrol over understøttede formater, kvalitetsniveauer og sitekonfiguration. Du kan også planlægge batchdownloads og få programmatisk adgang til videometa-data via den indbyggede JSON API.