Installer AllTube med etklikinstallation.
Webbaseret grænseflade til download af videoer fra YouTube og 1000+ andre platforme uden kommandolinjeværktøjer.
Vælg en VPS-pakke til AllTube
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AllTube
AllTube Download er en selvhostet webapplikation, der pakker youtube-dl ind i en intuitiv browserbaseret grænseflade, så alle kan downloade eller streame videoer fra over tusind hostingplatforme uden at installere software lokalt. I modsætning til browserudvidelser, der går i stykker ved platformopdateringer, kører AllTube centralt på din server, så hver enhed på dit netværk kan bruge den via enhver browser.
Selvhosting af AllTube holder din downloadaktivitet privat, undgår datalogning fra tredjeparts downloadtjenester og giver dig fuld kontrol over understøttede formater, kvalitetsniveauer og sitekonfiguration. Du kan også planlægge batchdownloads og få programmatisk adgang til videometa-data via den indbyggede JSON API.
Vigtige funktioner i AllTube
1000+ Platformsupport
Download videoer fra YouTube, Vimeo og hundredvis af andre hostingsider ved hjælp af den samme samlede grænseflade, uden at der kræves opsætning pr. platform.
Formatkonvertering
Konverter downloadede videoer til dit foretrukne format og kvalitetsniveau uden behov for yderligere værktøjer installeret på din enhed.
Browserstreaming
Forhåndsvis videoer direkte i webgrænsefladen før download, så du kan bekræfte kvalitet og indhold, før du bruger lagerplads.
Tabsfriremuxing
Skift containerformater uden at genkode, og bevar den originale video- og lydkvalitet, mens filerne gøres kompatible med dine afspillere.
JSON API-adgang
Hent detaljerede videometadata og automatiser downloads programmatisk, hvilket muliggør planlagte arkiveringsarbejdsgange uden manuel indgriben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AllTube
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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