Op til 70% rabat på AllTube

Installer AllTube med etklikinstallation.

Webbaseret grænseflade til download af videoer fra YouTube og 1000+ andre platforme uden kommandolinjeværktøjer.

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AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
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Installer AllTube med etklikinstallation.

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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
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100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med AllTube

AllTube Download er en selvhostet webapplikation, der pakker youtube-dl ind i en intuitiv browserbaseret grænseflade, så alle kan downloade eller streame videoer fra over tusind hostingplatforme uden at installere software lokalt. I modsætning til browserudvidelser, der går i stykker ved platformopdateringer, kører AllTube centralt på din server, så hver enhed på dit netværk kan bruge den via enhver browser.

Selvhosting af AllTube holder din downloadaktivitet privat, undgår datalogning fra tredjeparts downloadtjenester og giver dig fuld kontrol over understøttede formater, kvalitetsniveauer og sitekonfiguration. Du kan også planlægge batchdownloads og få programmatisk adgang til videometa-data via den indbyggede JSON API.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i AllTube

1000+ Platformsupport

Download videoer fra YouTube, Vimeo og hundredvis af andre hostingsider ved hjælp af den samme samlede grænseflade, uden at der kræves opsætning pr. platform.

Formatkonvertering

Konverter downloadede videoer til dit foretrukne format og kvalitetsniveau uden behov for yderligere værktøjer installeret på din enhed.

Browserstreaming

Forhåndsvis videoer direkte i webgrænsefladen før download, så du kan bekræfte kvalitet og indhold, før du bruger lagerplads.

Tabsfriremuxing

Skift containerformater uden at genkode, og bevar den originale video- og lydkvalitet, mens filerne gøres kompatible med dine afspillere.

JSON API-adgang

Hent detaljerede videometadata og automatiser downloads programmatisk, hvilket muliggør planlagte arkiveringsarbejdsgange uden manuel indgriben.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre AllTube

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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