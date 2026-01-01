Installer Ampache med enkeltklikinstallation.
Open source musik- og videostreamingserver, der forvandler din personlige mediesamling til en privat streamingtjeneste.
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Hvad du kan bygge med Ampache
Ampache er en selvhostet mediastreamingplatform, der omdanner personlige musik- og videosamlinger til en privat tjeneste, der er tilgængelig fra enhver internetforbundet enhed. Oprindeligt udgivet i 2001 og løbende vedligeholdt under AGPL-licensen, tilbyder den understøttelse af flere brugere, smarte afspilningslister, on-the-fly transkodning og Subsonic API-kompatibilitet for bred klientunderstøttelse på tværs af mobilapps, desktopafspillere og hjemmeautomatiseringssystemer.
I modsætning til kommercielle streamingtjenester gemmer Ampache ingen lyttedata hos tredjeparter, opkræver ingen abonnementsgebyrer og sætter ingen grænser for biblioteksstørrelsen. Selvhosting giver dig fuldt ejerskab over din musik og sikrer, at din samling forbliver tilgængelig uanset ændringer i platformlicenser eller tjenesteafbrydelser.
Vigtige funktioner i Ampache
Dynamisk transkodning
Konverter automatisk tabsfri FLAC-filer til mobilvenlige bitrater i realtid, så du kan streame lyd i høj kvalitet på mobilnetværk uden at gemme duplikerede komprimerede kopier.
Smartspillelister
Opret afspilningslister, der automatisk udfyldes baseret på genre, vurdering, antal afspilninger eller brugerdefinerede kriterier, og genskab opdagelsesoplevelsen fra streamingtjenester med dit eget bibliotek.
Flerbrugersupport
Opret individuelle konti til familiemedlemmer eller samarbejdspartnere, hver med separat lyttehistorik, afspilningslister og tilladelsesniveauer, uden at duplikere mediefiler.
Subsonic API-kompatibilitet
Forbind enhver Subsonic-kompatibel mobilapp eller desktop-klient til din Ampache-instans, hvilket giver dig adgang fra stort set enhver enhed uden at være låst til en enkelt grænseflade.
Podcasts og Radio
Stream internetradiostationer og abonner på podcasts sammen med dit musikbibliotek, hvilket gør Ampache til en samlet destination for alt lydindhold.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ampache
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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