Ampache er en selvhostet mediastreamingplatform, der omdanner personlige musik- og videosamlinger til en privat tjeneste, der er tilgængelig fra enhver internetforbundet enhed. Oprindeligt udgivet i 2001 og løbende vedligeholdt under AGPL-licensen, tilbyder den understøttelse af flere brugere, smarte afspilningslister, on-the-fly transkodning og Subsonic API-kompatibilitet for bred klientunderstøttelse på tværs af mobilapps, desktopafspillere og hjemmeautomatiseringssystemer.

I modsætning til kommercielle streamingtjenester gemmer Ampache ingen lyttedata hos tredjeparter, opkræver ingen abonnementsgebyrer og sætter ingen grænser for biblioteksstørrelsen. Selvhosting giver dig fuldt ejerskab over din musik og sikrer, at din samling forbliver tilgængelig uanset ændringer i platformlicenser eller tjenesteafbrydelser.