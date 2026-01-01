Installer Immich med ét klik installation.
Højtydende selvhostet foto- og videostyring med AI-drevet organisering og mobil backup.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Immich
Immich er et moderne, selvhostet alternativ til Google Fotos og iCloud, bygget til hastighed og drevet af maskinlæring. Det leverer ansigtsgenkendelse, objektgenkendelse, smart søgning og automatisk mobil backup fra iOS- og Android-apps — alt sammen kørende på din egen infrastruktur.
Selvhosting af Immich holder dine personlige minder og familiebilleder helt væk fra tredjepartsservere. Du bevarer fuld kontrol over lagring, adgangstilladelser og deling, uden abonnementsgebyrer og uden risiko for serviceophør. Denne implementering inkluderer applikationsserveren, maskinlæringstjenesten, PostgreSQL med vektorekstraktion og Redis.
Vigtige funktioner i Immich
AI-drevet søgning
Maskinlæring muliggør ansigtsgenkendelse, objektgenkendelse og naturlig sprogsøgning på tværs af hele dit fotobibliotek.
Automatisk Mobilsikkerhedskopiering
iOS- og Android-apps sikkerhedskopierer automatisk billeder og videoer i baggrunden og holder dit bibliotek altid opdateret.
RAW og 4K-support
Understøtter RAW-fotoformater, 4K-videoer og livefotos med fuld bevarelse af metadata til professionelle arbejdsgange.
Multibrugerbiblioteker
Hver bruger får sit eget private bibliotek med mulighed for selektivt at dele album og partnersamlinger.
Kort- og tidslinjevisninger
Gennemse billeder efter dato på en tidslinje eller efter placering på et kort ved hjælp af indlejrede GPS-metadata fra dit kamera og din telefon.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Immich
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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