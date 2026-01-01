Immich er et moderne, selvhostet alternativ til Google Fotos og iCloud, bygget til hastighed og drevet af maskinlæring. Det leverer ansigtsgenkendelse, objektgenkendelse, smart søgning og automatisk mobil backup fra iOS- og Android-apps — alt sammen kørende på din egen infrastruktur.

Selvhosting af Immich holder dine personlige minder og familiebilleder helt væk fra tredjepartsservere. Du bevarer fuld kontrol over lagring, adgangstilladelser og deling, uden abonnementsgebyrer og uden risiko for serviceophør. Denne implementering inkluderer applikationsserveren, maskinlæringstjenesten, PostgreSQL med vektorekstraktion og Redis.