Implementer ConvertX med enkeltklikinstallation.
Selvhostet filkonverteringstjeneste med understøttelse af over 1000 formater til dokumenter, billeder, lyd og video med fuldstændig privatliv.
Vælg en VPS-pakke til ConvertX
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ConvertX
ConvertX er en selvhostet online filkonverter, der håndterer over tusind forskellige filformater — dokumenter, billeder, lyd, video og mere — via en simpel webgrænseflade. Fordi konverteringen udelukkende sker på din egen server, forlader følsomme filer aldrig din infrastruktur, og der er ingen uploadstørrelsesbegrænsninger, ingen vandmærker og ingen gebyrer pr. konvertering pålagt af en tredjepartstjeneste.
Selvhosting af ConvertX er særligt værdifuldt for virksomheder og organisationer med datahåndteringskrav, der forhindrer upload af proprietære dokumenter til eksterne skytjenester. Automatisk filoprydning med konfigurerbare opbevaringsperioder holder lagerforbruget håndterbart, mens valgfri brugergodkendelse lader dig styre, hvem der kan bruge tjenesten. Denne implementering tilbyder en komplet konverteringstjeneste med vedvarende lagring, klar til at håndtere enhver formatarbejdsgang.
Vigtige funktioner i ConvertX
1000+ formatsupport
Konverter mellem praktisk talt enhver kombination af dokument-, billed-, lyd- og videoformater uden at installere desktopsoftware.
Fuldstændig filbeskyttelse
Filer behandles udelukkende på din VPS – intet uploades til eksterne tjenester eller ses af tredjeparter.
Automatisk oprydning
Konfigurerbare opbevaringsperioder sletter automatisk konverterede filer efter et bestemt antal timer for at administrere lagerforbrug.
Brugerautentifikation
Begræns adgang med kontobaseret godkendelse, eller åbn for konverteringer til uautentificerede brugere til interne teamudrulninger.
Ingen størrelsesbegrænsninger
Konverter store mediefiler og store mængder uden de uploadbegrænsninger, der er pålagt af online konverteringstjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ConvertX
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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