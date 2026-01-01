ConvertX er en selvhostet online filkonverter, der håndterer over tusind forskellige filformater — dokumenter, billeder, lyd, video og mere — via en simpel webgrænseflade. Fordi konverteringen udelukkende sker på din egen server, forlader følsomme filer aldrig din infrastruktur, og der er ingen uploadstørrelsesbegrænsninger, ingen vandmærker og ingen gebyrer pr. konvertering pålagt af en tredjepartstjeneste.

Selvhosting af ConvertX er særligt værdifuldt for virksomheder og organisationer med datahåndteringskrav, der forhindrer upload af proprietære dokumenter til eksterne skytjenester. Automatisk filoprydning med konfigurerbare opbevaringsperioder holder lagerforbruget håndterbart, mens valgfri brugergodkendelse lader dig styre, hvem der kan bruge tjenesten. Denne implementering tilbyder en komplet konverteringstjeneste med vedvarende lagring, klar til at håndtere enhver formatarbejdsgang.