Implementer AppFlowy med enkeltklikinstallation.
Privatlivsfokuseret open source-arbejdsområde, der kombinerer noter, wikier, databaser og projektstyring som et Notion-alternativ.
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Hvad du kan bygge med AppFlowy
AppFlowy er en open source-produktivitetsplatform bygget som et privatlivsrespekterende alternativ til Notion, der kombinerer en fleksibel blokbaseret editor, databasevisninger og AI-drevet skriveassistance i et enkelt samarbejdsarbejdsområde. Bygget med Flutter og Rust leverer den native ydeevne på tværs af desktop, mobil og web, samtidig med at alle data forbliver under din kontrol.
Selv-hosting af AppFlowy eliminerer abonnementsgebyrer pr. bruger, fjerner tredjepartsadgang til følsomme dokumenter og giver ubegrænsede arbejdsområder og brugere til en fast infrastrukturpris. Denne skabelon implementerer den komplette AppFlowy Cloud-stack — webklient, API-backend, autentificering, objektlagring og database — klar til forbindelser fra AppFlowys native desktop- og mobilapplikationer.
Vigtige funktioner i AppFlowy
Blokbaseret editor
Opret fyldige dokumenter med tekst, billeder, indlejringer og medier ved hjælp af en intuitiv blokeditor, der fungerer konsekvent på tværs af desktop, mobil og web uden funktionsmangler mellem platforme.
Fleksible Databasevisninger
Se og administrer de samme data som en tabel, Kanban-tavle, kalender eller galleri, og giv forskellige teammedlemmer det layout, der passer til deres arbejdsgang, uden at duplikere information.
AI Skriveassistance
Generer, opsummer, og forfin indhold direkte i dokumenter ved hjælp af indbyggede AI-funktioner, der opretter forbindelse til en ekstern udbyder (såsom OpenAI eller Azure OpenAI) konfigureret via API-nøgle – data behandles af denne udbyder.
Realtidssamarbejde
Arbejd samtidigt med teammedlemmer ved hjælp af konfliktfri synkronisering, så flere personer kan redigere det samme dokument uden at overskrive hinandens ændringer.
Fuld Dataejerskab
Alle dokumenter, databaser og filvedhæftninger lagres på din egen infrastruktur uden leverandørbinding, hvilket sikrer overholdelse af dataregulativer og fuld kontrol over opbevaring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AppFlowy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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