AppFlowy er en open source-produktivitetsplatform bygget som et privatlivsrespekterende alternativ til Notion, der kombinerer en fleksibel blokbaseret editor, databasevisninger og AI-drevet skriveassistance i et enkelt samarbejdsarbejdsområde. Bygget med Flutter og Rust leverer den native ydeevne på tværs af desktop, mobil og web, samtidig med at alle data forbliver under din kontrol.

Selv-hosting af AppFlowy eliminerer abonnementsgebyrer pr. bruger, fjerner tredjepartsadgang til følsomme dokumenter og giver ubegrænsede arbejdsområder og brugere til en fast infrastrukturpris. Denne skabelon implementerer den komplette AppFlowy Cloud-stack — webklient, API-backend, autentificering, objektlagring og database — klar til forbindelser fra AppFlowys native desktop- og mobilapplikationer.