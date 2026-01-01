Implementer BentoPDF med enkeltklikinstallation.
Privatlivsfokuseret browserbaseret PDF-værktøj til at flette, opdele, konvertere og sikre PDF'er uden at uploade filer nogen steder.
Vælg en VPS-pakke til BentoPDF
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med BentoPDF
BentoPDF er et privatlivsorienteret PDF-værktøjssæt, der behandler dokumenter udelukkende i brugerens browser — filer forlader aldrig klientmaskinen eller rører en ekstern server. Det erstatter flere online PDF-tjenester med en enkelt selvhostet grænseflade, der dækker fletning, opdeling, sideomlægning, rotation, billedkonvertering, OCR, komprimering, adgangskodebeskyttelse, vandmærker, sidehoveder og sidefødder samt metadataredigering.
For teams og organisationer, der håndterer følsomme dokumenter — kontrakter, regnskaber, juridiske dokumenter — eliminerer selv-hosting af BentoPDF privatlivsrisikoen ved at uploade fortrolige filer til kommercielle PDF-tjenester, der kan beholde kopier eller logge brug. Fordi al behandling sker klient-side, serverer VPS'en kun webgrænsefladen, hvilket holder serverressourcekravene minimale, samtidig med at det sikres, at dokumenter forbliver fuldt private.
Vigtige funktioner i BentoPDF
Klient-sidebehandling
Al PDF-håndtering foregår i brugerens browser – dokumenter uploades aldrig til serveren, så selv værtsmaskinen ser aldrig filindholdet.
Flet, opdel og omarranger
Kombiner flere PDF'er, opdel dem i individuelle sider eller sektioner, og træk-og-slip sider i den præcise rækkefølge, du har brug for, på få sekunder.
Integreret OCR
Konverter scannede billedbaserede PDF'er til fuldt søgbare, valgbare tekstdokumenter uden at sende filer til en tredjeparts genkendelsestjeneste.
Dokumentsikkerhed
Tilføj adgangskodebeskyttelse, kryptering og vandmærker til følsomme PDF'er før distribution, eller fjern begrænsninger fra PDF'er, du ejer, for at genvinde redigeringsadgang.
Formatkonvertering
Konverter billeder til PDF, eksporter sider som billeder, og omdan Markdown med Mermaid-diagrammer til formaterede PDF'er – alt fra den samme grænseflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre BentoPDF
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.