BentoPDF er et privatlivsorienteret PDF-værktøjssæt, der behandler dokumenter udelukkende i brugerens browser — filer forlader aldrig klientmaskinen eller rører en ekstern server. Det erstatter flere online PDF-tjenester med en enkelt selvhostet grænseflade, der dækker fletning, opdeling, sideomlægning, rotation, billedkonvertering, OCR, komprimering, adgangskodebeskyttelse, vandmærker, sidehoveder og sidefødder samt metadataredigering.

For teams og organisationer, der håndterer følsomme dokumenter — kontrakter, regnskaber, juridiske dokumenter — eliminerer selv-hosting af BentoPDF privatlivsrisikoen ved at uploade fortrolige filer til kommercielle PDF-tjenester, der kan beholde kopier eller logge brug. Fordi al behandling sker klient-side, serverer VPS'en kun webgrænsefladen, hvilket holder serverressourcekravene minimale, samtidig med at det sikres, at dokumenter forbliver fuldt private.