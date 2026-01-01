Installer BeaverHabits med enkeltklikinstallation
Minimalistisk selvhostet vanetracker fokuseret på daglige check-ins og streaks, uden mål eller kompleksitet.
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Hvad du kan bygge med BeaverHabits
BeaverHabits er en minimalistisk, selvhostet vanetrackingsapp inspireret af "don't break the chain"-metoden. I modsætning til målorienterede vaneapps fokuserer BeaverHabits udelukkende på det daglige check-in-ritual – at markere vaner som fuldførte, opretholde serier og visualisere konsistens over tid uden den kognitive belastning fra mål, milepæle eller point.
Selvhosting af BeaverHabits på din VPS holder dine personlige rutinedata private, uden abonnementsgebyrer og uden tredjeparts synkroniseringstjenester. Appen gemmer alle data i en lokal SQLite-database og understøtter flerbrugerkonti, iOS PWA-installation, tag-filtrering, daglige noter, en REST API og integrationer med Home Assistant, Apple Shortcuts og Stream Deck.
Vigtige funktioner i BeaverHabits
Daglig check-in-oversigt
Et kalendergitter for hver vane viser serier og huller med et blik, hvilket gør daglig konsistens nem at spore og motiverende at opretholde.
Tagfiltrering
Gruppér og filtrer vaner efter tags for fokuserede visninger – se kun morgenrutiner, sundhedsvaner eller enhver brugerdefineret kategori.
Daglige noter
Tilføj op til 1024 tegn med noter per vane per dag for at registrere kontekst, observationer eller årsager til at springe over.
REST API-adgang
Forespørg og opdater vanedata programmatisk, hvilket muliggør automatisering med Apple Shortcuts, Home Assistant og Stream Deck via HabitDeck.
iOS PWA-understøttelse
Installer BeaverHabits som en startskærmsapp på iPhone og iPad for en indtjekningsoplevelse, der føles indbygget, uden et App Store-download.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre BeaverHabits
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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