BeaverHabits er en minimalistisk, selvhostet vanetrackingsapp inspireret af "don't break the chain"-metoden. I modsætning til målorienterede vaneapps fokuserer BeaverHabits udelukkende på det daglige check-in-ritual – at markere vaner som fuldførte, opretholde serier og visualisere konsistens over tid uden den kognitive belastning fra mål, milepæle eller point.

Selvhosting af BeaverHabits på din VPS holder dine personlige rutinedata private, uden abonnementsgebyrer og uden tredjeparts synkroniseringstjenester. Appen gemmer alle data i en lokal SQLite-database og understøtter flerbrugerkonti, iOS PWA-installation, tag-filtrering, daglige noter, en REST API og integrationer med Home Assistant, Apple Shortcuts og Stream Deck.