AFFiNE er et open source 'KnowledgeOS', der fjerner barriererne mellem dokumentation, visuelt samarbejde og dataorganisering. Brugere kan skrive strukturerede dokumenter, tegne på uendelige whiteboards og vedligeholde organiserede databaser – alt sammen inden for det samme arbejdsområde – uden at skifte mellem separate værktøjer til hver opgave.

Bygget med en local-first, privatlivsfokuseret arkitektur holder AFFiNE din viden på infrastruktur, du kontrollerer. AI-assistance er integreret overalt og hjælper med skrivning, tegning og planlægning på tværs af alle indholdstyper. Denne implementering inkluderer PostgreSQL med pgvector-udvidelsen til avanceret søgning, Redis til realtidsfunktioner og automatiseret databasemigrering for pålidelige opdateringer.