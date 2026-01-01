Implementer AFFiNE med et-klik-installation.
Alt-i-én open source-arbejdsområde, der kombinerer dokumenter, whiteboards og databaser med AI-drevet assistance.
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Hvad du kan bygge med AFFiNE
AFFiNE er et open source 'KnowledgeOS', der fjerner barriererne mellem dokumentation, visuelt samarbejde og dataorganisering. Brugere kan skrive strukturerede dokumenter, tegne på uendelige whiteboards og vedligeholde organiserede databaser – alt sammen inden for det samme arbejdsområde – uden at skifte mellem separate værktøjer til hver opgave.
Bygget med en local-first, privatlivsfokuseret arkitektur holder AFFiNE din viden på infrastruktur, du kontrollerer. AI-assistance er integreret overalt og hjælper med skrivning, tegning og planlægning på tværs af alle indholdstyper. Denne implementering inkluderer PostgreSQL med pgvector-udvidelsen til avanceret søgning, Redis til realtidsfunktioner og automatiseret databasemigrering for pålidelige opdateringer.
Vigtige funktioner i AFFiNE
Samlet arbejdsområde
Kombinerer dokumenter, whiteboards og databaser på én platform, så du kan skifte mellem skrivning, skitsering og organisering af data uden kontekstskift mellem separate apps.
Uendelige kanvaswhiteboards
Whiteboards i fri form med tegne-, diagram- og post-it-værktøjer giver teams et visuelt rum til brainstorming og designarbejde side om side med strukturerede dokumenter.
AI-drevet assistance
AI er integreret på tværs af alle indholdstyper for at hjælpe med skrivning, opsummering og indholdsgenerering, hvilket reducerer omkostningerne ved at producere vidensartefakter af høj kvalitet.
Strukturerede databaser
Organiser information i tilpasselige databasevisninger med filtrerings- og forespørgselsfunktioner, hvilket erstatter behovet for separate regnearksværktøjer inden for det samme arbejdsområde.
Samarbejde i realtid
Konfliktfri synkronisering lader flere teammedlemmer redigere dokumenter og whiteboards samtidig, med ændringer afspejlet øjeblikkeligt på tværs af alle tilsluttede enheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AFFiNE
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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