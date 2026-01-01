Gitea er en letvægts, open source Git-hostingplatform, der giver teams et privat kodehjem uden overhead fra større DevOps-platforme. Den tilbyder repository-styring, pull requests, issue tracking, kodegennemgange og SSH-adgang via en ren webgrænseflade — og kører komfortabelt på beskedne serverressourcer.

Selvhost af Gitea på din VPS betyder, at din kildekode og samarbejdsdata forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Denne implementering parrer Gitea med en MySQL-database for pålidelig datapersistens og inkluderer SSH-portvideresendelse, så udviklere kan pushe og pulle ved hjælp af standard Git-arbejdsgange.