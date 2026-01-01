Installer Gitea med et-klik-installation.
Letvægts selvhostet Gitplatform med repositories, problemsporing og værktøjer til teamsamarbejde.
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Hvad du kan bygge med Gitea
Gitea er en letvægts, open source Git-hostingplatform, der giver teams et privat kodehjem uden overhead fra større DevOps-platforme. Den tilbyder repository-styring, pull requests, issue tracking, kodegennemgange og SSH-adgang via en ren webgrænseflade — og kører komfortabelt på beskedne serverressourcer.
Selvhost af Gitea på din VPS betyder, at din kildekode og samarbejdsdata forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Denne implementering parrer Gitea med en MySQL-database for pålidelig datapersistens og inkluderer SSH-portvideresendelse, så udviklere kan pushe og pulle ved hjælp af standard Git-arbejdsgange.
Vigtige funktioner i Gitea
Repositorystyring
Fuld Git-repository-hosting med grenbeskyttelse, merge-anmodninger og arbejdsgange for kodegennemgang til teams af enhver størrelse.
Sagsstyring
Indbygget problemsporing med etiketter, milepæle og projekttavler til at organisere arbejdet sammen med din kode.
SSH og HTTPS Adgang
Udviklere kan pushe og pulle over SSH eller HTTPS ved hjælp af deres eksisterende Git-værktøjer uden ændringer i arbejdsgangen.
Webhooks og CI/CD
Webhook-understøttelse og integrationer med populære CI/CD-systemer muliggør automatiseret test og implementeringspipelines.
Lavt ressourceforbrug
Gitea kører effektivt på små servere, hvilket gør det praktisk at implementere på en beskeden VPS uden at ofre ydeevne.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gitea
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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