Visual Studio Code Server bringer det fulde VS Code-udviklingsmiljø til enhver browser. Få adgang til dine udvidelser, IntelliSense, integrerede terminal, Git-værktøjer og debugger fra enhver enhed uden at installere software lokalt — dit udviklingsmiljø lever på din VPS og er altid klar.

Selv-hosting af VS Code Server på en VPS betyder, at projekter og konfigurationer bevares mellem sessioner og er tilgængelige fra enhver maskine. Det altid-aktive servermiljø er ideelt til parprogrammering over nettet, cloud-udviklingsarbejdsgange eller kodning fra enheder, hvor installation af VS Code ikke er praktisk.