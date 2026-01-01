Udrul Visual Studio Code Server med enkeltklikinstallation.
Kør VS Code fuldt ud i din browser, hvor som helst fra, med udvidelser, debugging, Git og en integreret terminal.
Vælg en VPS-pakke til Visual Studio Code Server
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server bringer det fulde VS Code-udviklingsmiljø til enhver browser. Få adgang til dine udvidelser, IntelliSense, integrerede terminal, Git-værktøjer og debugger fra enhver enhed uden at installere software lokalt — dit udviklingsmiljø lever på din VPS og er altid klar.
Selv-hosting af VS Code Server på en VPS betyder, at projekter og konfigurationer bevares mellem sessioner og er tilgængelige fra enhver maskine. Det altid-aktive servermiljø er ideelt til parprogrammering over nettet, cloud-udviklingsarbejdsgange eller kodning fra enheder, hvor installation af VS Code ikke er praktisk.
Vigtige funktioner i Visual Studio Code Server
Fuld VS Code i browseren
Få adgang til den komplette VS Code-oplevelse, inklusive udvidelser, temaer, tastaturgenveje og indstillinger, fra enhver browserfane.
Udvidelsessupport
Installer og kør VS Code-udvidelser serverside, herunder sprogservere, linters, formaterere og debuggere.
Integreret terminal
Kør shell-kommandoer, build-værktøjer og scripts direkte i browserterminalen, der er forbundet til dit VPS-miljø.
Git-integration
Administrer repositories, opret commits, gennemgå diffs og håndter fletningskonflikter ved hjælp af VS Codes indbyggede Git-værktøjer.
Vedvarende arbejdsområde
Projekter, indstillinger og udvidelser vedvarer mellem sessioner på din VPS, så du kan fortsætte præcis, hvor du slap.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Visual Studio Code Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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