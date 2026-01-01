Kloning af hjemmesider er designet til alle, der allerede har en hjemmeside i tankerne, uanset om det er deres egen, en klients eller en, de flytter fra. Det er især nyttigt for små virksomhedsejere, der opdaterer en forældet hjemmeside uden at hyre et bureau, freelancere og bureauer, der genopbygger klienthjemmesider hurtigere, og alle, der flytter fra en anden hjemmesidebygger, WordPress eller lignende platform.