Klon enhver hjemmeside. Forbedr den med AI.

Indsæt en URL for at genskabe en hvilken som helst hjemmeside som en fuldt redigerbar side, og tilpas den derefter med AI. Ingen kodning eller bureau nødvendigt.

Intet kreditkort kræves

En hjemmesidekloner, der giver dig mulighed for at gøre siden endnu bedre.

Behold den struktur, du kan lide, og ændr de dele, du ikke er tilfreds med.
En hjemmesidekloner, der giver dig mulighed for at gøre siden endnu bedre.

Generer fra URL

Indsæt et link til en eksisterende hjemmeside, så genskaber AI dens indhold, struktur og design som en redigerbar hjemmeside, du kan bygge videre på.
Omskriv indhold, tilføj sektioner, eller ændr udseendet med AI-chat eller træk og slip-redigering. Behold det, der fungerer, og tilpas det, der ikke gør.
Rediger, host og udgiv din genskabte hjemmeside ét sted uden at være afhængig af udviklere eller skulle skrive kode.

Uanset opgaven kommer du hurtigere i mål med AI

Migreringer, redesigns, kundeprojekter og meget mere. Spring den gentagne opsætning over, og gå direkte til det arbejde, der betyder noget.
Uanset opgaven kommer du hurtigere i mål med AI

Migrer uden at starte forfra

Flyt din hjemmeside fra WordPress, en anden hjemmesidebygger eller en hvilken som helst anden platform uden at skulle genopbygge hver side manuelt.
Opgrader en ældre hjemmeside med funktioner, den ikke tidligere understøttede, lige fra bookinger og kundedashboards til e-handel.
Tag udgangspunkt i en eksisterende hjemmeside, og tilpas derefter indhold, struktur og funktioner til et nyt brand, tilbud eller en ny målgruppe.
Importér en kundes eksisterende hjemmeside som udgangspunkt, og tilpas den derefter efter kundens specifikationer uden at skulle genopbygge den manuelt.
Genskab din hjemmeside, og brug derefter AI til at tilpasse indholdet til nye sprog og markeder.
Gør en eksisterende hjemmeside til et redigerbart testmiljø, hvor du kan afprøve nye layouts, branding eller budskaber, før ændringerne går live.

Sådan kloner du et websted med AI

01

Indsæt URL'en

Indtast linket til en hjemmeside, og bed AI om at klone den. AI analyserer hjemmesidens indhold, layout og struktur og genskaber den som en redigerbar hjemmeside.
02

Gennemgå og tilpas

Din genskabte hjemmeside er klar til redigering. Chat med AI for at omskrive indhold, opdatere designet eller tilføje nye sektioner, indtil alt ser ud, som du ønsker.
03

Udgiv med et enkelt klik

Når du er tilfreds med din hjemmeside, kan du udgive den med ét klik. Hosting, dit domæne og alt, hvad du skal bruge for at gå live, er allerede inkluderet.

Se, hvad du ellers kan bygge med Hostinger AI Builder

Prototyper

MVP'er

SaaS-applikationer

Brugerdefinerede AI-drevne værktøjer

E-handelsapps og -butikker

Bookingapps

Start med den hjemmeside, du har. Kom hurtigere til den næste version.

Start gratis

Intet kreditkort kræves

Ofte stillede spørgsmål om kloning af AI-websteder

En hjemmesidekloner er en AI Builder-funktion i Hostinger, der genskaber en eksisterende hjemmeside fra en URL og indfanger dens struktur, stilarter og indhold som et redigerbart, interaktivt projekt. Du skal blot indsætte et link, og AI'en bygger et udgangspunkt, som du frit kan tilpasse.

Kloning af hjemmesider er designet til alle, der allerede har en hjemmeside i tankerne, uanset om det er deres egen, en klients eller en, de flytter fra. Det er især nyttigt for små virksomhedsejere, der opdaterer en forældet hjemmeside uden at hyre et bureau, freelancere og bureauer, der genopbygger klienthjemmesider hurtigere, og alle, der flytter fra en anden hjemmesidebygger, WordPress eller lignende platform.

Du kan generere en ny version af ethvert websted, hvis URL du angiver, så længe du ejer det eller har tilladelse til at bruge det. AI Builder analyserer webstedets synlige indhold og struktur for at oprette din version. Resultaterne kan variere afhængigt af det oprindelige websteds kompleksitet.

Ja, redigering er pointen. Når din hjemmeside er genereret, kan du ændre tekst, farver, billeder, layout og komponenter, enten ved at vælge elementer direkte eller ved at beskrive ændringen i AI-chat.

Ja. Hvis du ønsker mere kontrol, er fuld koderedigering tilgængelig, så du kan tilpasse ud over den visuelle editor og skalere projektet, som du har brug for det.

Det genererede resultat er et tæt udgangspunkt, ikke en pixelperfekt duplikat. Nogle layouts, animationer eller meget brugerdefinerede elementer overføres muligvis ikke præcist. Derfra kan du justere alt, fra layout til indhold, ved hjælp af AI-prompter eller manuelle træk-og-slip-redigeringer.

Ingen. Indsæt blot en URL, og beskriv derefter eventuelle ændringer, du ønsker, i et letforståeligt sprog. AI Builder klarer resten, ingen design- eller tekniske færdigheder kræves.

Du kan starte gratis uden kreditkort. Du får AI-kreditter til at generere og redigere din første genskabte hjemmeside. Når du er klar til at udgive, skal du vælge en betalt plan, hosting og domæne er allerede inkluderet.

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