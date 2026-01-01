Klon enhver hjemmeside. Forbedr den med AI.
En hjemmesidekloner, der giver dig mulighed for at gøre siden endnu bedre.
Generer fra URL
Redesign med AI
Ejer det, du bygger
Uanset opgaven kommer du hurtigere i mål med AI
Migrer uden at starte forfra
Moderniser et forældet websted
Tilpas en hjemmeside til et nyt formål
Genskab en klients hjemmeside
Bliv flersproget
Prototype og eksperiment
Sådan kloner du et websted med AI
Indsæt URL'en
Gennemgå og tilpas
Udgiv med et enkelt klik
Se, hvad du ellers kan bygge med Hostinger AI Builder
Ofte stillede spørgsmål om kloning af AI-websteder
Hvad er en hjemmesidekloner?
En hjemmesidekloner er en AI Builder-funktion i Hostinger, der genskaber en eksisterende hjemmeside fra en URL og indfanger dens struktur, stilarter og indhold som et redigerbart, interaktivt projekt. Du skal blot indsætte et link, og AI'en bygger et udgangspunkt, som du frit kan tilpasse.
Hvem er hjemmesidekloningsfunktionen til?
Kloning af hjemmesider er designet til alle, der allerede har en hjemmeside i tankerne, uanset om det er deres egen, en klients eller en, de flytter fra. Det er især nyttigt for små virksomhedsejere, der opdaterer en forældet hjemmeside uden at hyre et bureau, freelancere og bureauer, der genopbygger klienthjemmesider hurtigere, og alle, der flytter fra en anden hjemmesidebygger, WordPress eller lignende platform.
Kan jeg klone enhver hjemmeside?
Du kan generere en ny version af ethvert websted, hvis URL du angiver, så længe du ejer det eller har tilladelse til at bruge det. AI Builder analyserer webstedets synlige indhold og struktur for at oprette din version. Resultaterne kan variere afhængigt af det oprindelige websteds kompleksitet.
Kan jeg redigere det klonede websted?
Ja, redigering er pointen. Når din hjemmeside er genereret, kan du ændre tekst, farver, billeder, layout og komponenter, enten ved at vælge elementer direkte eller ved at beskrive ændringen i AI-chat.
Kan jeg redigere koden?
Ja. Hvis du ønsker mere kontrol, er fuld koderedigering tilgængelig, så du kan tilpasse ud over den visuelle editor og skalere projektet, som du har brug for det.
Vil den klonede hjemmeside se præcis ens ud?
Det genererede resultat er et tæt udgangspunkt, ikke en pixelperfekt duplikat. Nogle layouts, animationer eller meget brugerdefinerede elementer overføres muligvis ikke præcist. Derfra kan du justere alt, fra layout til indhold, ved hjælp af AI-prompter eller manuelle træk-og-slip-redigeringer.
Har jeg brug for kodeerfaring for at klone og redigere en hjemmeside?
Ingen. Indsæt blot en URL, og beskriv derefter eventuelle ændringer, du ønsker, i et letforståeligt sprog. AI Builder klarer resten, ingen design- eller tekniske færdigheder kræves.
Er det gratis at prøve at klone et websted?
Du kan starte gratis uden kreditkort. Du får AI-kreditter til at generere og redigere din første genskabte hjemmeside. Når du er klar til at udgive, skal du vælge en betalt plan, hosting og domæne er allerede inkluderet.