Byg dine egne tilpassede AI-værktøjer – ingen opsætning, intet besvær

Med AI, der allerede er indbygget i Horizons, kan du skabe dine egne AI-værktøjer – til brug, salg eller deling.
Kom gratis i gang

Betalte pakker fra kun 22,99 kr./md.

Byg dine egne tilpassede AI-værktøjer – ingen opsætning, intet besvær

Fra sjove sideprojekter til nyttige værktøjer

Byg værktøjer til dig selv, spar på abonnementer, eller skab noget, dine brugere vil elske – og betale for. Her er blot et par idéer til at komme i gang.
Tekstværktøjer

Tekstværktøjer

Byg apps, der læser, skriver og svarer. Fra chatbotter, der håndterer kundespørgsmål døgnet rundt, til assistenter, der hjælper brugere med at udarbejde ansøgninger, planlægge rejser eller finde den perfekte opskrift.Kom i gang
Skab apps, der transformerer og genererer visuelt indhold. Lad brugere omdanne billeder til illustrationer, designe brugerdefinerede avatarer, visualisere rumfornyelser eller producere produktmockups – ingen designfærdigheder nødvendige.Kom i gang
Byg smarte værktøjer, der sparer dine brugere tid. Forestil dig AI-drevne leadformularer, CV-gennemlæsere, budgetrådgivere eller træningsplanlæggere – praktiske apps, der leverer reel værdi, hver gang.Kom i gang
Byg den slags værktøjer, folk ikke kan lade være med at dele. Personlighedstests, AI-tarotlæsere, celebrity look-alike-værktøjer, godnathistorie-generatorer – sjove at bruge og endnu sjovere at dele.Kom i gang

Alt, hvad du behøver for at bygge AI-drevne værktøjer

AI, der allerede er indbygget

Ingen tredjepartskonto eller separat fakturering – AI er indbygget i Horizons – du skal bare åbne dit projekt og bruge det.

Skab ved at chatte – ikke ved at kode

Beskriv med dine egne ord, hvad du vil have, og Horizons bygger det for dig. Ingen kode, ingen teknisk opsætning – bare din idé og en samtale.

Din idé sætter grænserne, ikke teknologien

Chatbots, personlige AI-assistenter, billedgeneratorer, skriveværktøjer, anbefalingsmotorer – hvad end du kan forestille dig, har Horizons AI'en til at drive det.

Byg det én gang, tjen på det

Del dit projekt som en skabelon og tjen 20% i provision, hver gang nogen bruger den til at starte deres egen app og køber deres første Horizons-pakke.

Sådan fungerer det

01

Åbn dit Horizons-projekt

Log ind på Horizons, og start et nyt projekt – eller vælg en af vores AI-klare skabeloner for at få et forspring.
02

Opret, juster og test

Beskriv, hvad du vil have din app til at gøre, rediger, indtil det er helt rigtigt, og test den live – alt sammen uden at forlade Horizons.
03

Udgiv og del

Udgiv, når du er klar. Dit AI-drevne værktøj er live og klar til brugere – du kan spore kreditforbrug når som helst fra dit kontrolpanel.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.
Alle skabeloner
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at bygge dit første AI-drevne værktøj?

Kom gratis i gang

Intet betalingskort påkrævet.

Ofte stillede spørgsmål om oprettelse af tilpassede AI-værktøjer

Her er svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi får om opbygning af AI-drevne værktøjer med Horizons.

Du skal blot åbne dit Horizons-projekt og begynde at chatte – beskriv, hvad du vil bygge i almindeligt sprog, og Horizons AI vil bringe det til live. En problemfri generativ AI-integration er allerede indbygget i dit projekt, så ingen tredjepartskonti, ingen modelvalg og ingen separat fakturering. Du kan prompte for at tilpasse alt og manuelt redigere tekst eller opdatere billeder, når som helst du ønsker, uden at bruge kreditter. Når du er klar, skal du udgive det – webhotel og domæne er allerede inkluderet i din pakke.

Læs mere i vores Horizons Integreret AI-oversigt.

Horizons AI-funktioner er bygget til alle med en idé – ingen kodningserfaring nødvendig. Uanset om du er en småvirksomhedsejer, der ønsker at bygge brugerdefinerede AI-værktøjer i stedet for at betale for tredjepartsløsninger, en skaber, der ønsker at tjene penge på sit publikum med en AI-drevet app, eller en ekspert – som en fitnesstræner eller ernæringsekspert – der ønsker at pakke sin viden ind i et værktøj, de kan sælge til kunder, gør Horizons det muligt.

Hvis du kan beskrive, hvad du vil bygge, kan du bygge det. Og hvis du leder efter inspiration eller bare vil have et forspring, kan du gennemse vores færdige skabeloner for at finde én, der passer til din idé.

Horizons understøtter tekstgenerering og -analyse samt billedgenerering og -analyse (PNG, WebP, JPEG). Du kan bruge disse til at lave dine egne AI-chatbots, personlige AI-assistenter, skriveværktøjer, billedkonvertere, anbefalingsmotorer og meget mere.

Du kan komme i gang med Horizons gratis. Din pakke inkluderer AI-kreditter til at begynde at bygge og eksperimentere med det samme. Når du har brugt dine gratis kreditter, kan du fylde op når som helst for at fortsætte med at bygge og drive AI-funktionerne inde i din udgivne app eller hjemmeside. Ingen overraskende gebyrer, ingen skjulte omkostninger – du har altid kontrol over, hvad du bruger.

AI-kreditter driver to ting: at bygge din hjemmeside eller en app (1 besked = 1 kredit) og AI-funktionerne i dit udgivne webprojekt. Til brug af AI-funktioner på din hjemmeside eller web-app bruger vi brøkkreditter – hvilket betyder, at dine kreditter rækker længere, kun når dine brugere interagerer med dit AI-værktøj.

Ja. Dit dashboard for AI-kreditforbrug viser en fordeling af kreditter brugt til opbygning og redigering, samt kreditter forbrugt af din apps AI-funktioner – så du altid ved præcis, hvor dine kreditter bliver brugt.

Ingen. AI Builder er designet til alle – fra ikke-tekniske producenter til erfarne udviklere. Hvis du kan beskrive, hvad du vil bygge, kan AI Builder hjælpe dig med at bygge det.

Ja – hvis du tidligere har bygget et projekt med AI App Builder eller vibe kodet et websted med AI Builder, er den integrerede AI-funktion allerede inkluderet i din plan uden ekstra omkostninger. Bare åbn et eksisterende projekt eller start et nyt, fyld dine AI-kreditter op, og du er klar til at gå.

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