Sælg online med en webshop, som du vil have den

Opret din webshop eller en skræddersyet e-handelsapp ved blot at chatte med AI. Administrér produkter, ordrer, betalinger og meget mere – alt samlet ét sted.
Kom gratis i gang

Priser fra kun 22,99 kr./md.

Sælg online med en webshop, som du vil have den

Alt, du behøver for at sælge og skalere online

Få alt, du behøver for at sælge fysiske og digitale produkter, gavekort eller drive en print on demand-virksomhed.
Sælg digitale produkter

Sælg digitale produkter

Opret din webshop og dine produktsider blot ved at chatte med AI eller bruge skabeloner.
Sælg digitale produkter

Alt til at drive vækst

Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og meget mere.

Alt til at drive vækst

0% transaktionsgebyrer

Behold det, du tjener. Accepter over 100 betalingsmetoder uden ekstra gebyrer.

0% transaktionsgebyrer

Automatisk e-maillevering

Dine digitale produkter (e-bøger, musik, kunst) leveres øjeblikkeligt til kunderne, uden at du behøver at løfte en finger.
Automatisk e-maillevering

Sælg digitale produkter

Opret din webshop og dine produktsider blot ved at chatte med AI eller bruge skabeloner.
Sælg digitale produkter

Alt til at drive vækst

Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og meget mere.

Alt til at drive vækst

0% transaktionsgebyrer

Behold det, du tjener. Accepter over 100 betalingsmetoder uden ekstra gebyrer.

0% transaktionsgebyrer

Automatisk e-maillevering

Dine digitale produkter (e-bøger, musik, kunst) leveres øjeblikkeligt til kunderne, uden at du behøver at løfte en finger.
Automatisk e-maillevering

Din e-handelsidé, klar til at blive bygget

Fra webshops til salgsdashboards og meget mere – udforsk populære eksempler for at få inspiration, eller kom hurtigt i gang med en færdig prompt og begynd at bygge på få sekunder.
Tilpasset webshop

Tilpasset webshop

Start en butik, der ser ud og fungerer præcis, som du ønsker – fremvis dine produkter, administrer ordrer, og begynd at sælge online uden at røre en eneste linje kode.Begynd at bygge
Skab en lukket platform, hvor medlemmer betaler for at få adgang til eksklusivt indhold, kurser eller et fællesskab – sæt din egen pris, administrer abonnementer, og øg din tilbagevendende indtægt.Begynd at bygge
Skab en smart-chatbot, der besvarer kundernes spørgsmål døgnet rundt, vejleder kunder eller automatiserer almindelige opgaver.Begynd at bygge
Lad brugerne nemt overvåge lagerbeholdninger, spore forsyninger og undgå mangler – alt sammen fra et enkelt og intuitivt dashboard.Begynd at bygge
Hold dine kunder opdateret med en brandet ordresporingsoplevelse, der opbygger tillid fra køb til levering.Begynd at bygge
Gør dine salgsdata til klare, handlingsorienterede indsigter, så du altid ved, hvad der virker, og hvor du skal vokse.Begynd at bygge

Sådan begynder du at sælge online med AI

01

Beskriv din idé eller vælg en skabelon

Beskriv den webshop eller e-handelsapp, du har i tankerne, og se den blive til virkelighed – eller vælg en skabelon for at komme i gang endnu hurtigere.
02

Tilpas og test

Finjuster dit design, opret produktsider ud fra et enkelt billede, og tilslut betalinger og forsendelse – alt sammen fra ét kontrolpanel. Se en live forhåndsvisning, før du udgiver.
03

Udgiv med et enkelt klik

Ét klik, og din butik er live og klar til at modtage ordrer – ingen teknisk opsætning, ingen tredjepartsforbindelser eller ventetid.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Fra koncept til betaling på få minutter

Se, hvordan du opretter, tilpasser og lancerer din butik på få minutter - fra AI-skabte produkter til opsætning af betalinger.

Se, hvad Horizons ellers kan bygge til din virksomhed

Virksomhedspræsentationer på hjemmesider og apps

Bookinghjemmesider og apps

Skræddersyede CRM-systemer

Interne forretningsværktøjer

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Er du klar til at lancere din webshop eller e-handelsapp?

Kom gratis i gang

Intet betalingskort påkrævet

AI Builder vibe kode online butik FAQs

Horizons e-handel er designet til at gøre onlinesalg tilgængeligt for alle. Horizons AI bygger din butik eller tilpassede e-handelswebapp via en simpel chatgrænseflade, mens Hostingers native e-handelsløsning tager sig af produkter, betalinger, ordrer og forsendelse – alt fungerer sammen lige ud af boksen.

Ingen kodning, ingen teknisk opsætning, ingen separate værktøjer at jonglere med. Alt, du behøver for at sælge online, klar når du er.

Du kan sælge fysiske og digitale produkter, gavekort og print-on-demand produkter.

Abonnementer og aftaler understøttes ikke endnu, men du kan stadig tilbyde dem ved hjælp af tredjepartsværktøjer:

  • For at begynde at sælge abonnementer anbefaler vi at bruge Stripe. Bed blot Horizons om at hjælpe dig med at forbinde det til dit projekt.
  • Værktøjer som Calendly fungerer fint til aftaler. Du kan også spørge Horizons, hvordan du tilføjer det til din hjemmeside.

Vælg mellem mere end 100 betalingsmetoder, f.eks. kort, PayPal, Google Pay, Apple Pay og andre. De tilgængelige betalingsmetoder i din butik afhænger af, hvor du sælger, din lokation, valuta og hvem du sælger til.

Når du har oprettet forbindelse til en webshop, kan du definere dine leveringszoner med op til 25 leveringsmuligheder og indstille brugerdefinerede leveringsregler baseret på ordrebeløb eller varens vægt.

Det tager kun to trin at få din butik til at køre:

  1. Klik på 'Integrations' i øverste højre hjørne af dit AI Builder-projekt, vælg og tilslut online-butikken. AI Builder konfigurerer den til dig på få øjeblikke.
  2. Når du er tilsluttet, skal du gå til 'Integrations' → 'Online-butik' for at få adgang til alle dine butikindstillinger.

Se vores step-by-step guide for flere instruktioner.

Du kan administrere din butik når som helst ved at klikke på 'Integrationer' → 'Onlinebutik'.

Når den er forbundet, vil du se links, der omdirigerer dig til den indbyggede butiksadministrator. Derfra kan du administrere produkter, betalinger og mere – uden at du behøver at spørge.

Hvis du vil redigere udseendet af din onlinebutik (f.eks. layoutet af din produktliste), skal du blot bede AI'en i chatten om at foretage ændringer.

Ja, og det er her, Horizons virkelig skiller sig ud. Fra en simpel webshop til en fuldt tilpasset e-handelsapp lader Horizons dig bygge enhver e-handelsoplevelse, du kan forestille dig – herunder tilpassede værktøjer skræddersyet til dine præcise forretningsbehov. Lagerstyringssystemer, ordrestyringssystemer, salgsdashboards – du skal bare beskrive, hvad du har brug for, og Horizons bygger det til dig.

Ingen. AI Builder er bygget omkring vibe kodning – bare beskrive, hvad du vil bygge, og AI tager sig af resten. Uanset om du lancerer en butik eller opbygger et brugerdefineret e-handelsværktøj, kræver det kun en vejledning.

Hvis dit mål er at lancere en online butik, kan du opbygge en første hjemmeside fra en enkelt vejledning, så tilslutte den indbyggede online butik integration og tilføje dine produkter – alt uden at skrive en enkelt linje kode.

Hvis du nogensinde har haft en idé til en webshop eller et tilpasset e-handelsværktøj, men ikke vidste, hvor du skulle starte, så er vibe coding noget for dig. I stedet for at skrive kode beskriver du blot, hvad du vil bygge i almindeligt sprog, og AI bringer det til live, trin for trin.

Den bedste måde at finde ud af det på er at prøve det selv. Horizons leveres med en gratis prøveperiode inklusive 5 prompter – nok til at vibe code en indledende webshop eller tilpasset e-handelsapp og se præcis, hvad den kan, før du forpligter dig til noget. Intet betalingskort påkrævet.

Hostinger tilbyder to måder at bygge en e-handel hjemmeside på – med AI Builder vibe koding platform og Hostingers drag-and-drop website builder – og forskellen er allerede i navnet.

Hostinger Website Builder giver dig mulighed for at starte fra en skabelon eller generere en e-handel hjemmeside fra en beskrivelse, og derefter tilpasse det ved at trække og slippe forudbygget elementer. Det giver dig også mulighed for at opbygge mere avancerede projekter, som for eksempel markeder eller mere komplekse online butikker med brugernavn, takket være dens integrerede baggrund.

Horizons tager en konverterende tilgang – du chatter med AI og det anvender ændringer i realtid, hvilket giver dig meget mere frihed til at tilpasse.

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