Horizons e-handel er designet til at gøre onlinesalg tilgængeligt for alle. Horizons AI bygger din butik eller tilpassede e-handelswebapp via en simpel chatgrænseflade, mens Hostingers native e-handelsløsning tager sig af produkter, betalinger, ordrer og forsendelse – alt fungerer sammen lige ud af boksen.

Ingen kodning, ingen teknisk opsætning, ingen separate værktøjer at jonglere med. Alt, du behøver for at sælge online, klar når du er.