Sælg online med en webshop, som du vil have den
Alt, du behøver for at sælge og skalere online
Sælg digitale produkter
Alt til at drive vækst
Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og meget mere.
0% transaktionsgebyrer
Behold det, du tjener. Accepter over 100 betalingsmetoder uden ekstra gebyrer.
Automatisk e-maillevering
Sælg digitale produkter
Alt til at drive vækst
Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og meget mere.
0% transaktionsgebyrer
Behold det, du tjener. Accepter over 100 betalingsmetoder uden ekstra gebyrer.
Automatisk e-maillevering
Din e-handelsidé, klar til at blive bygget
Tilpasset webshop
Medlemshjemmeside
AI-chatbot
Værktøj til lagerstyring
Ordresporingssystem
Salgsanalysedashboard
Sådan begynder du at sælge online med AI
Beskriv din idé eller vælg en skabelon
Tilpas og test
Udgiv med et enkelt klik
Vælg en skabelon. Gør den til din egen.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Fra koncept til betaling på få minutter
Se, hvad Horizons ellers kan bygge til din virksomhed
Det siger brugerne om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
AI Builder vibe kode online butik FAQs
Hvad er Horizons ecommerce?
Horizons e-handel er designet til at gøre onlinesalg tilgængeligt for alle. Horizons AI bygger din butik eller tilpassede e-handelswebapp via en simpel chatgrænseflade, mens Hostingers native e-handelsløsning tager sig af produkter, betalinger, ordrer og forsendelse – alt fungerer sammen lige ud af boksen.
Ingen kodning, ingen teknisk opsætning, ingen separate værktøjer at jonglere med. Alt, du behøver for at sælge online, klar når du er.
Hvad kan jeg sælge?
Du kan sælge fysiske og digitale produkter, gavekort og print-on-demand produkter.
Abonnementer og aftaler understøttes ikke endnu, men du kan stadig tilbyde dem ved hjælp af tredjepartsværktøjer:
- For at begynde at sælge abonnementer anbefaler vi at bruge Stripe. Bed blot Horizons om at hjælpe dig med at forbinde det til dit projekt.
- Værktøjer som Calendly fungerer fint til aftaler. Du kan også spørge Horizons, hvordan du tilføjer det til din hjemmeside.
Hvilke betalingsmetoder understøttes?
Vælg mellem mere end 100 betalingsmetoder, f.eks. kort, PayPal, Google Pay, Apple Pay og andre. De tilgængelige betalingsmetoder i din butik afhænger af, hvor du sælger, din lokation, valuta og hvem du sælger til.
Hvilke forsendelsesmetoder understøttes?
Når du har oprettet forbindelse til en webshop, kan du definere dine leveringszoner med op til 25 leveringsmuligheder og indstille brugerdefinerede leveringsregler baseret på ordrebeløb eller varens vægt.
Hvordan forbinder jeg en webshop til mit projekt?
Det tager kun to trin at få din butik til at køre:
- Klik på 'Integrations' i øverste højre hjørne af dit AI Builder-projekt, vælg og tilslut online-butikken. AI Builder konfigurerer den til dig på få øjeblikke.
- Når du er tilsluttet, skal du gå til 'Integrations' → 'Online-butik' for at få adgang til alle dine butikindstillinger.
Se vores step-by-step guide for flere instruktioner.
Hvordan redigerer jeg min webshop?
Du kan administrere din butik når som helst ved at klikke på 'Integrationer' → 'Onlinebutik'.
Når den er forbundet, vil du se links, der omdirigerer dig til den indbyggede butiksadministrator. Derfra kan du administrere produkter, betalinger og mere – uden at du behøver at spørge.
Hvis du vil redigere udseendet af din onlinebutik (f.eks. layoutet af din produktliste), skal du blot bede AI'en i chatten om at foretage ændringer.
Kan jeg bygge mere end bare en webshop med Horizons?
Ja, og det er her, Horizons virkelig skiller sig ud. Fra en simpel webshop til en fuldt tilpasset e-handelsapp lader Horizons dig bygge enhver e-handelsoplevelse, du kan forestille dig – herunder tilpassede værktøjer skræddersyet til dine præcise forretningsbehov. Lagerstyringssystemer, ordrestyringssystemer, salgsdashboards – du skal bare beskrive, hvad du har brug for, og Horizons bygger det til dig.
Skal jeg have erfaring med kodning for at oprette en e-handelsapp eller webshop?
Ingen. AI Builder er bygget omkring vibe kodning – bare beskrive, hvad du vil bygge, og AI tager sig af resten. Uanset om du lancerer en butik eller opbygger et brugerdefineret e-handelsværktøj, kræver det kun en vejledning.
Hvis dit mål er at lancere en online butik, kan du opbygge en første hjemmeside fra en enkelt vejledning, så tilslutte den indbyggede online butik integration og tilføje dine produkter – alt uden at skrive en enkelt linje kode.
Er vibe coding noget for mig?
Hvis du nogensinde har haft en idé til en webshop eller et tilpasset e-handelsværktøj, men ikke vidste, hvor du skulle starte, så er vibe coding noget for dig. I stedet for at skrive kode beskriver du blot, hvad du vil bygge i almindeligt sprog, og AI bringer det til live, trin for trin.
Den bedste måde at finde ud af det på er at prøve det selv. Horizons leveres med en gratis prøveperiode inklusive 5 prompter – nok til at vibe code en indledende webshop eller tilpasset e-handelsapp og se præcis, hvad den kan, før du forpligter dig til noget. Intet betalingskort påkrævet.
Hvad er forskellen mellem Horizons og Hostinger Hjemmesidebygger til e-handel?
Hostinger tilbyder to måder at bygge en e-handel hjemmeside på – med AI Builder vibe koding platform og Hostingers drag-and-drop website builder – og forskellen er allerede i navnet.
Hostinger Website Builder giver dig mulighed for at starte fra en skabelon eller generere en e-handel hjemmeside fra en beskrivelse, og derefter tilpasse det ved at trække og slippe forudbygget elementer. Det giver dig også mulighed for at opbygge mere avancerede projekter, som for eksempel markeder eller mere komplekse online butikker med brugernavn, takket være dens integrerede baggrund.Horizons tager en konverterende tilgang – du chatter med AI og det anvender ændringer i realtid, hvilket giver dig meget mere frihed til at tilpasse.