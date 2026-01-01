Alle funktionerne til at give din næste idé næring

Se, hvad Hostinger Horizons har at tilbyde – kraftfulde funktioner, der hjælper dig med at bygge og lancere hjemmesider og apps hurtigere, nemmere og uden kode.
Begynd at bygge i dag

Intet betalingskort nødvendigt.

Skabt til at kunne mere – helt fra begyndelsen

Kodefri platform
Kodefri platform

Start dit projekt uden at skrive en eneste linje kode. Du skal blot forklare, hvad du ønsker, og så klarer AI'en resten – fra design til funktioner.

Integrationer
Integrationer

Gør dine hjemmesider mere effektive. Horizons understøtter Stripe, PayPal, Google AdSense og mere – alle med en simpel opsætningsvejledning, så du aldrig går i stå.

Start med et enkelt klik
Start med et enkelt klik

Gå live med det samme. Test, juster og udgiv din hjemmeside eller app på få minutter.

Indbygget AI
Indbygget AI

Med AI Builder er AI allerede indbygget i din app. Tilføj chatbots, billedgeneratorer og smarte assistenter – ingen konti, ingen opsætning, ingen overraskelsesfakturering.

Seneste LLM'er
Seneste LLM'er

Drevet af de mest avancerede store sprogmodeller for at sikre hastighed og kreativitet.

Integreret backend
Integreret backend

Byg apps med brugerlogin, datalagring, automatiserede e-mails og meget mere – ingen ekstra opsætning eller eksterne tjenester er nødvendige.

Tekstredigeringstilstand
Tekstredigeringstilstand

Tilpas tekstkomponenter visuelt i realtid.

Design ud fra et billede
Design ud fra et billede

Upload et billede, få et design. Du kan forvandle visuelle referencer til hele websider.

Indbygget SEO-optimering
Indbygget SEO-optimering

Med hvert projekt, du bygger, sikrer Hostinger AI Builder, at det er opdageligt. Fra Google Søgning til ChatGPT — du er dækket.

Redigering af kode
Redigering af kode

Med fuld adgang til dit projekts kode kan du rette, finjustere og bygge på dine betingelser.

Hjemmesidekloner
Hjemmesidekloner

Indsæt en hvilken som helst URL, og AI genskaber webstedet som et fuldt redigerbart projekt – et forspring til at redesigne, modernisere eller migrere på få minutter.

Klar til at gøre din unikke projektidé til virkelighed?

Begynd at bygge i dag

Intet betalingskort nødvendigt.

Din AI-partner, der dækker det hele

Hostinger Horizons dækker hele dit kreative flow – fra opbygning til administration, udgivelse og skalering af dit projekt. Udforsk alle funktioner efter kategori.

Udgivelse og opdatering

Gå live med et enkelt klik. Lav opdateringer når som helst – ingen opsætning eller genpublicering nødvendig.

Automatisk fejlretning

Hvis noget går i stykker, hjælper AI Builder med at opdage og løse problemer automatisk.

Versiongendannelse

Gå tilbage til enhver tidligere version med et enkelt klik. Ingen værktøjer til versionsstyring er nødvendige.

SEO-klar

Indbygget SEO-optimering hjælper dine hjemmesider med at få bedre placeringer uden behov for plugins eller ekstra opsætning.

AI-chat

Beskriv ændringer eller anmod om nye funktioner med dine egne ord. AI'en opdaterer dit projekt med det samme. Der er ingen læringskurve.

Få adgang til den komplette Hostinger Horizons-oplevelse

30 dages garanteret returret

Opsig når som helst

Døgnsupport

74% rabat
Premium
Lancér din første hjemmeside – fra porteføljer og CV'er til blogs og link i bio-sider
89,99kr.
22,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.103,52 kr. (normalpris 4.319,52 kr.). Fornyes ved 74,99 kr./md.
Opret op til 3 hjemmesider
2 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
5 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Få chatbot-support fra Kodee
Særligt tilbud • 79% rabat
Unlimited
Til virksomheder i vækst. Ubegrænsede hjemmesider, AI-værktøjer, e-handel, fuld fleksibilitet
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
500 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
Hvorfor vælge denne pakke?
En komplet løsning til langvarige projekter. Alt inkluderet.
69% rabat
Cloud Startup
Til virksomheder, der har behov for maksimal ydeevne og skalerbarhed
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
1000 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
74% rabat
Premium
Lancér din første hjemmeside – fra porteføljer og CV'er til blogs og link i bio-sider
89,99kr.
22,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.103,52 kr. (normalpris 4.319,52 kr.). Fornyes ved 74,99 kr./md.
Opret op til 3 hjemmesider
2 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
5 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Få chatbot-support fra Kodee
Særligt tilbud • 79% rabat
Unlimited
Til virksomheder i vækst. Ubegrænsede hjemmesider, AI-værktøjer, e-handel, fuld fleksibilitet
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
500 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
Hvorfor vælge denne pakke?
En komplet løsning til langvarige projekter. Alt inkluderet.
69% rabat
Cloud Startup
Til virksomheder, der har behov for maksimal ydeevne og skalerbarhed
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
1000 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach

Ubegrænsede funktioner er underlagt vores retningsslinjer for retfærdig anvendelse.

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Nyttige ressourcer til at komme i gang

Vejledninger

Trin-for-trin vejledning til at bygge med Hostinger Horizons.

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