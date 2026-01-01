Alle funktionerne til at give din næste idé næring
Skabt til at kunne mere – helt fra begyndelsen
Start dit projekt uden at skrive en eneste linje kode. Du skal blot forklare, hvad du ønsker, og så klarer AI'en resten – fra design til funktioner.
Gør dine hjemmesider mere effektive. Horizons understøtter Stripe, PayPal, Google AdSense og mere – alle med en simpel opsætningsvejledning, så du aldrig går i stå.
Gå live med det samme. Test, juster og udgiv din hjemmeside eller app på få minutter.
Med AI Builder er AI allerede indbygget i din app. Tilføj chatbots, billedgeneratorer og smarte assistenter – ingen konti, ingen opsætning, ingen overraskelsesfakturering.
Drevet af de mest avancerede store sprogmodeller for at sikre hastighed og kreativitet.
Byg apps med brugerlogin, datalagring, automatiserede e-mails og meget mere – ingen ekstra opsætning eller eksterne tjenester er nødvendige.
Tilpas tekstkomponenter visuelt i realtid.
Upload et billede, få et design. Du kan forvandle visuelle referencer til hele websider.
Med hvert projekt, du bygger, sikrer Hostinger AI Builder, at det er opdageligt. Fra Google Søgning til ChatGPT — du er dækket.
Med fuld adgang til dit projekts kode kan du rette, finjustere og bygge på dine betingelser.
Indsæt en hvilken som helst URL, og AI genskaber webstedet som et fuldt redigerbart projekt – et forspring til at redesigne, modernisere eller migrere på få minutter.
Din AI-partner, der dækker det hele
Udgivelse og opdatering
Automatisk fejlretning
Versiongendannelse
SEO-klar
AI-chat
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Det siger brugerne om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.