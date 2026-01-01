Forvandl ethvert design til en live hjemmeside eller webapp

Med Hostinger AI Builder kan du blot uploade et skærmbillede, et billede eller en skitse, og se dit design blive til en fungerende hjemmeside eller webapp.
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Bring din vision online, ingen kodning nødvendig

Saw a website or web app you love? Or maybe you’ve sketched your own layout? Upload any visual media to AI Builder, and the AI will turn it into a working website or web app in a matter of seconds.

Once built, you can easily update text, colors, and features using simple commands – no technical skills required.

Start gratis
Bring din vision online, ingen kodning nødvendig
UPLOAD DIN VISION

Lad AI gøre det hårde arbejde med dine design

Find inspiration overalt

Har du set en hjemmeside, du beundrer? Tag et skærmbillede. Har du en skitseret idé på papiret? Tag et billede. AI Builder arbejder med alle slags visuelle input.
Du behøver ikke at genskabe layouts manuelt. Upload et billede, så klarer vores AI resten.
Uanset om det er et poleret skærmbillede eller en grov skitse, gør AI Builder dit design til en digital arbejdsoplevelse – hurtigt.
Når basen er bygget, har du kontrollen. Juster layouts, skift stilarter eller tilføj funktioner ved blot at chatte med AI'en.

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg har for nylig haft mulighed for at teste det nye @Hostinger AI Builder værktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe kode værktøj til at opbygge millioner af dollars apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer på, inden du går ind.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger AI Builder er et værktøj, hvor du kan bygge en idé, du har haft – du skal bare forklare det, og det virker.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer i forhold til alt andet. Det var så nemt at oprette et subdomæne til min blog på min webapp – jeg sagde, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvet Hostinger AI Builder, og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-builder skaber slanke websteder og apps på få minutter - designs, koder og skriver til dig.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ganske pæne ting med Hostinger AI Builder. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger - det er mere.

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