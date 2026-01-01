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74% rabat
Premium
Lancér din første hjemmeside – fra porteføljer og CV'er til blogs og link i bio-sider
89,99kr.
22,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.103,52 kr. (normalpris 4.319,52 kr.). Fornyes ved 74,99 kr./md.
Opret op til 3 hjemmesider
2 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
5 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Få chatbot-support fra Kodee
Særligt tilbud • 79% rabat
Unlimited
Til virksomheder i vækst. Ubegrænsede hjemmesider, AI-værktøjer, e-handel, fuld fleksibilitet
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
500 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
Hvorfor vælge denne pakke?
En komplet løsning til langvarige projekter. Alt inkluderet.
69% rabat
Cloud Startup
Til virksomheder, der har behov for maksimal ydeevne og skalerbarhed
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
1000 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
74% rabat
Premium
Lancér din første hjemmeside – fra porteføljer og CV'er til blogs og link i bio-sider
89,99kr.
22,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.103,52 kr. (normalpris 4.319,52 kr.). Fornyes ved 74,99 kr./md.
Opret op til 3 hjemmesider
2 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
5 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Få chatbot-support fra Kodee
Særligt tilbud • 79% rabat
Unlimited
Til virksomheder i vækst. Ubegrænsede hjemmesider, AI-værktøjer, e-handel, fuld fleksibilitet
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
500 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
Hvorfor vælge denne pakke?
En komplet løsning til langvarige projekter. Alt inkluderet.
69% rabat
Cloud Startup
Til virksomheder, der har behov for maksimal ydeevne og skalerbarhed
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
1000 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach

Ubegrænsede funktioner er underlagt vores retningsslinjer for retfærdig anvendelse.

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Hostinger Horizons FAQ

Hostinger Horizons-pakker varierer i både funktioner og månedlige AI-kreditter. AI-kreditgrænsen bestemmer, hvor mange beskeder du kan sende til AI-agenten via chat, mens større pakker giver mulighed for mere avancerede funktioner og større fleksibilitet, efterhånden som dine behov vokser.

AI-kreditterne driver to ting: at bygge dit projekt og køre AI-funktioner i det, når det er live. Under opbygningen bruger hver besked, du sender til Horizons AI-agenten, én kredit. Når din publicerede hjemmeside eller app inkluderer AI-drevet funktionalitet, bruges kreditter, hver gang dine brugere interagerer med den – og fordi vi bruger brøkkreditter til dette, giver det dig mulighed for at eksperimentere mere til en brøkdel af prisen.

Ja. Dit AI-kreditforbrugs-dashboard viser en oversigt over kreditter brugt til opbygning og redigering, samt kreditter forbrugt af din apps AI-funktioner – så du altid ved præcis, hvor dine kreditter bliver brugt.

Når du har en pakke, kan du købe yderligere AI-kreditter uden at opgradere til en større pakke.

Hostinger Horizons kræver et webhotel for at holde din hjemmeside eller webapp aktiv og tilgængelig online.

Hvis du ikke allerede har en aktiv webhotelpakke, vil webhotellet være inkluderet i dit Hostinger Horizons-køb uden ekstra omkostninger.

Hvis du allerede har en aktiv webhotelpakke, vil en yderligere webhotelpakke ikke være inkluderet i dit Horizons-køb – du kan fortsætte med at bruge din eksisterende webhotelpakke.

Bemærk venligst, at webhotellet og Hostinger Horizons fornyes separat, og du kan administrere, opgradere eller forny hver tjeneste uafhængigt.

Med Hostinger Horizons kan du oprette en bred vifte af webapps og hjemmesider uden kode – kun din fantasi sætter grænser. For eksempel kan du oprette apps til madlevering, SaaS-produkter, fitnesstrackere, software til nonprofitorganisationer og meget mere.

Uanset om du vil oprette en brugerdefineret løsning til dine kunder eller en app, der er specifik for dine forretningsbehov, er Hostinger Horizons den perfekte AI-skaber til at bringe dine ideer til live.

Hostinger Horizons kan oprette hjemmesider og webapps, der fungerer problemfrit på mobile enheder. Det understøtter dog i øjeblikket ikke oprettelse af apps til App Store eller Google Play.

Du ejer fuldt ud koden til din hjemmeside eller webapp. Med enhver betalt Hostinger Horizons-pakke kan du downloade koden, når du har brug for det.

Ja, du kan integrere tredjeparts-API'er og -tjenester med Hostinger Horizons. Det fungerer problemfrit med værktøjer som Stripe og Supabase, og du kan også forbinde andre API'er til betalinger, databehandling og mere. Hvis du har brug for hjælp til at forbinde tredjepartstjenester, skal du blot spørge i chatten, så vil Hostinger Horizons guide dig.

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