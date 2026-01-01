Få adgang til den komplette Hostinger Horizons-oplevelse
30 dages garanteret returret
Opsig når som helst
Døgnsupport
Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
Hostinger Horizons FAQ
Hvad er forskellen på de forskellige Hostinger Horizons-pakker?
Hostinger Horizons-pakker varierer i både funktioner og månedlige AI-kreditter. AI-kreditgrænsen bestemmer, hvor mange beskeder du kan sende til AI-agenten via chat, mens større pakker giver mulighed for mere avancerede funktioner og større fleksibilitet, efterhånden som dine behov vokser.
Hvordan fungerer AI-kreditter?
AI-kreditterne driver to ting: at bygge dit projekt og køre AI-funktioner i det, når det er live. Under opbygningen bruger hver besked, du sender til Horizons AI-agenten, én kredit. Når din publicerede hjemmeside eller app inkluderer AI-drevet funktionalitet, bruges kreditter, hver gang dine brugere interagerer med den – og fordi vi bruger brøkkreditter til dette, giver det dig mulighed for at eksperimentere mere til en brøkdel af prisen.
Kan jeg se, hvor mange AI-kreditter min app har brugt?
Ja. Dit AI-kreditforbrugs-dashboard viser en oversigt over kreditter brugt til opbygning og redigering, samt kreditter forbrugt af din apps AI-funktioner – så du altid ved præcis, hvor dine kreditter bliver brugt.
Kan jeg købe yderligere AI-kreditter uden at opgradere til en større pakke?
Når du har en pakke, kan du købe yderligere AI-kreditter uden at opgradere til en større pakke.
Kan jeg købe Hostinger Horizons uden hosting?
Hostinger Horizons kræver et webhotel for at holde din hjemmeside eller webapp aktiv og tilgængelig online.
Hvis du ikke allerede har en aktiv webhotelpakke, vil webhotellet være inkluderet i dit Hostinger Horizons-køb uden ekstra omkostninger.
Hvis du allerede har en aktiv webhotelpakke, vil en yderligere webhotelpakke ikke være inkluderet i dit Horizons-køb – du kan fortsætte med at bruge din eksisterende webhotelpakke.
Bemærk venligst, at webhotellet og Hostinger Horizons fornyes separat, og du kan administrere, opgradere eller forny hver tjeneste uafhængigt.
Hvilke typer hjemmesider kan jeg udgive med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons kan du oprette en bred vifte af webapps og hjemmesider uden kode – kun din fantasi sætter grænser. For eksempel kan du oprette apps til madlevering, SaaS-produkter, fitnesstrackere, software til nonprofitorganisationer og meget mere.
Uanset om du vil oprette en brugerdefineret løsning til dine kunder eller en app, der er specifik for dine forretningsbehov, er Hostinger Horizons den perfekte AI-skaber til at bringe dine ideer til live.
Kan jeg generere en mobilapp med Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons kan oprette hjemmesider og webapps, der fungerer problemfrit på mobile enheder. Det understøtter dog i øjeblikket ikke oprettelse af apps til App Store eller Google Play.
Hvem ejer koden oprettet med Hostinger Horizons?
Du ejer fuldt ud koden til din hjemmeside eller webapp. Med enhver betalt Hostinger Horizons-pakke kan du downloade koden, når du har brug for det.
Er det muligt at integrere tredjeparts-API'er eller -tjenester med Hostinger Horizons?
Ja, du kan integrere tredjeparts-API'er og -tjenester med Hostinger Horizons. Det fungerer problemfrit med værktøjer som Stripe og Supabase, og du kan også forbinde andre API'er til betalinger, databehandling og mere. Hvis du har brug for hjælp til at forbinde tredjepartstjenester, skal du blot spørge i chatten, så vil Hostinger Horizons guide dig.