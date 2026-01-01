Gå fra idé til funktionel prototype med AI – på få minutter
AI-prototyping, der går ud over en statisk mockup
Bare beskriv det
Fuldt interaktiv
Kan deles via link
Kan redigeres via chat
Ser ægte ud
Skalerbar
Sådan opretter du en interaktiv prototype med AI
Beskriv din idé
Forfin ved at chatte
Del og indsaml feedback
Har du brug for mere vejledning?
Startguide
Forbedr dine prompter
Almindelige fejl, du bør undgå
Se, hvad Horizons ellers kan skabe for din virksomhed
Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
Ofte stillede spørgsmål om AI-prototyping
Hvad er AI-prototyping?
AI prototyping er processen med at gøre en idé til en fungerende, interaktiv forhåndsvisning af din app eller hjemmeside – ved hjælp af AI til at håndtere design, layout og funktionalitet for dig. I stedet for at bruge uger på designværktøjer eller vente på en udvikler, skal du blot beskrive, hvad du vil, og AI bygger det på få minutter. Med AI Builder er din prototype ikke bare en mockup – det er en funktionel, delbar forhåndsvisning, du kan teste og finpudse, før du forpligter dig til fuld udvikling.
Vil du lære mere om prototypingsprocessen? Se vores guide til softwareprototyping for en dybere indsigt.
Hvem er AI Builder AI prototyping til?
Enhver, der har en idé, de ønsker at visualisere, teste eller dele, før de forpligter sig til fuld udvikling. Dette inkluderer:
- Grundlæggere og iværksættere – validerer dit koncept med investorer eller tidlige brugere, før de bruger penge på udvikling.
- Produktchefer – omdanner krav til interaktive prototyper for at afstemme interessenter og reducere revisionsrunder.
- Freelancere og bureauer – viser kunder præcis, hvordan deres projekt vil se ud og fungere, før de bygger det.
- Designere – bringer koncepter til live uden at vente på en udvikler.
- Enhver med en idé – hvis du kan beskrive den, kan Horizons bygge den.
Ingen designfærdigheder, ingen kodningskendskab og ingen teknisk baggrund kræves.
Hvad er forskellen mellem en wireframe og en prototype?
En wireframe er et grundlæggende visuelt blueprint – den viser strukturen og layoutet på en side uden nogen stil eller interaktivitet. En prototype går længere – den ser ud og føles som den virkelige ting, med arbejdsinteraktioner, virkeligt indhold og et funktionelt design. Med AI Builder kan du helt hoppe over wireframe-fasen og gå direkte til en fuldt interaktiv prototype, blot ved at beskrive, hvad du har brug for.
Hvad er forskellen på en prototype og en MVP?
En prototype og et MVP (Minimum Viable Product) forveksles ofte, men de tjener forskellige formål.
En prototype handler om visualisering og validering – det er en interaktiv forhåndsvisning af din idé, som du deler med interessenter, investorer eller brugere for at indsamle feedback, før du forpligter dig til fuld udvikling. Den behøver ikke at være fuldt funktionel eller klar til offentlig brug.
En MVP er din første rigtige, fungerende version af produktet – bygget med lige nok funktioner til at lancere, erhverve tidlige brugere og begynde at lære af reel brug.
Kort sagt: du laver en prototype for at validere din idé, og du bygger en MVP for at teste den i den virkelige verden. Med Horizons kan du gøre begge dele – starte med en prototype, indsamle feedback og skalere den til et fuldt funktionelt produkt uden at starte fra bunden. Lær mere i vores prototype vs MVP-guide.
Har jeg brug for design- eller kodningsfærdigheder for at lave en prototype?
Ingen. AI Builder bruger en dialogløs tilgang til opbygning – ofte kaldet vibe-kodning. Du beskriver simpelthen, hvad du vil i almindeligt sprog, og AI bygger det til dig i realtid. Vil du justere layoutet? Bare spørge. Skal du ændre et brugerflow? Beskriv det. Hvis du er ny til konceptet, vil vores vibe-kodningsguide guide dig gennem alt, hvad du har brug for at vide.
Hvordan deler jeg min prototype og indsamler feedback?
Når din prototype er klar, kan du udgive den og dele den via et link med alle – interessenter, investorer, kunder eller testbrugere. De kan interagere direkte med den, og du kan fortsætte med at finpudse den baseret på deres feedback ved blot at chatte med Horizons.
Kan jeg forvandle min prototype til et rigtigt, levende produkt?
Ja, og det er her, Horizons adskiller sig fra traditionelle prototypingværktøjer. Når du er klar til at gå videre end prototyper, kan du med ét klik udgive dit projekt som en fuldt fungerende hjemmeside eller app. Hosting, domæne og virksomhedsmail er alle inkluderet i din pakke.
Og fordi Horizons leveres med en integreret backend, har din prototype allerede databaser, brugerkonti og fillagring klar til brug. Når du er klar til at skalere, er alt, hvad du har brug for, allerede på plads. Ingen genopbygning fra bunden og ingen behov for eksterne værktøjer.
Hvor meget koster det at bygge en prototype med AI Builder prototype builder?
Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er inde, får du 5 AI-kreditter til at begynde at bygge med det samme. Hver kredit svarer til én prompt, så du kan beskrive din prototype, justere den og se den komme til live, før du forpligter dig til noget. Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting og domæne er allerede inkluderet – tryk blot på udgiv, og din prototype går live.