Gå fra idé til funktionel prototype med AI – på få minutter

Fra rå koncepter til noget, du kan dele, teste og forfine – ingen design- eller kodningsfærdigheder kræves. Du skal blot beskrive din idé, og Horizons bygger den på få minutter.
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Priser fra kun 22,99 kr./md.

Gå fra idé til funktionel prototype med AI – på få minutter

AI-prototyping, der går ud over en statisk mockup

Fra enkle koncepter til fuldt funktionelle apps – alt bygget ved blot at beskrive, hvad du har brug for.
AI-prototyping, der går ud over en statisk mockup

Bare beskriv det

Bare beskriv, hvad du vil bygge, og AI Builder bringer det til live – fuldt funktionelt og klar til at dele. Ingen designværktøjer, ingen kodning, ingen ventetid – alle i teamet kan bygge og iterere.
Rigtige knapper, rigtige formularer, rigtige brugerflows – din prototype fungerer som det faktiske produkt, så interessenter kan opleve det i stedet for bare at se på det.
Ingen downloads, ingen designværktøjskonti, ingen komplicerede overdragelser – bare send et link, og alle kan interagere med din prototype med det samme. Del den med brugere, investorer, kunder eller dit team, og indsaml reel feedback.
Vil du ændre et layout, tilføje en skærm eller justere et brugerflow? Bare beskrive det, og AI Builder opdaterer det i realtid – uden at starte fra bunden.
Ikke en wireframe, ikke en grov skitse – en ordentlig, poleret forhåndsvisning, der præcist repræsenterer, hvordan dit endelige produkt vil se ud og opføre sig.
Klar til at skalere til et live-produkt? Brugerkonti, databaser, bookingflows, e-handelsintegrationer og meget mere er alt sammen indbygget – bare fortsæt med at bygge videre på det, du har. Udgiv derefter med et enkelt klik med hosting og domæne inkluderet.

Sådan opretter du en interaktiv prototype med AI

01

Beskriv din idé

Fortæl AI'en, hvad du ønsker at prototype – hjemmesiden, webappen, produktet – og se det komme til live på få minutter.
02

Forfin ved at chatte

Finjuster din prototype ved at chatte med AI – juster layouts, brugerforløb og indhold, indtil det føles helt rigtigt.
03

Del og indsaml feedback

Del din prototype med interessenter, investorer eller kunder, og indsaml ægte feedback – og bliv ved med at forfine, indtil den er klar til at blive bygget eller lanceret.

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Udforsk omfattende vejledninger, praktiske guides og trin-for-trin-instruktioner, der hurtigt tager dig fra begynder til AI-ekspert. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt – og meget mere.
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Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at forvandle din idé til en fungerende prototype?

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Intet betalingskort er nødvendigt

Ofte stillede spørgsmål om AI-prototyping

AI prototyping er processen med at gøre en idé til en fungerende, interaktiv forhåndsvisning af din app eller hjemmeside – ved hjælp af AI til at håndtere design, layout og funktionalitet for dig. I stedet for at bruge uger på designværktøjer eller vente på en udvikler, skal du blot beskrive, hvad du vil, og AI bygger det på få minutter. Med AI Builder er din prototype ikke bare en mockup – det er en funktionel, delbar forhåndsvisning, du kan teste og finpudse, før du forpligter dig til fuld udvikling.

Vil du lære mere om prototypingsprocessen? Se vores guide til softwareprototyping for en dybere indsigt.

Enhver, der har en idé, de ønsker at visualisere, teste eller dele, før de forpligter sig til fuld udvikling. Dette inkluderer:

  • Grundlæggere og iværksættere – validerer dit koncept med investorer eller tidlige brugere, før de bruger penge på udvikling.
  • Produktchefer – omdanner krav til interaktive prototyper for at afstemme interessenter og reducere revisionsrunder.
  • Freelancere og bureauer – viser kunder præcis, hvordan deres projekt vil se ud og fungere, før de bygger det.
  • Designere – bringer koncepter til live uden at vente på en udvikler.
  • Enhver med en idé – hvis du kan beskrive den, kan Horizons bygge den.

Ingen designfærdigheder, ingen kodningskendskab og ingen teknisk baggrund kræves.

En wireframe er et grundlæggende visuelt blueprint – den viser strukturen og layoutet på en side uden nogen stil eller interaktivitet. En prototype går længere – den ser ud og føles som den virkelige ting, med arbejdsinteraktioner, virkeligt indhold og et funktionelt design. Med AI Builder kan du helt hoppe over wireframe-fasen og gå direkte til en fuldt interaktiv prototype, blot ved at beskrive, hvad du har brug for.

En prototype og et MVP (Minimum Viable Product) forveksles ofte, men de tjener forskellige formål.

En prototype handler om visualisering og validering – det er en interaktiv forhåndsvisning af din idé, som du deler med interessenter, investorer eller brugere for at indsamle feedback, før du forpligter dig til fuld udvikling. Den behøver ikke at være fuldt funktionel eller klar til offentlig brug.

En MVP er din første rigtige, fungerende version af produktet – bygget med lige nok funktioner til at lancere, erhverve tidlige brugere og begynde at lære af reel brug.

Kort sagt: du laver en prototype for at validere din idé, og du bygger en MVP for at teste den i den virkelige verden. Med Horizons kan du gøre begge dele – starte med en prototype, indsamle feedback og skalere den til et fuldt funktionelt produkt uden at starte fra bunden. Lær mere i vores prototype vs MVP-guide.

Ingen. AI Builder bruger en dialogløs tilgang til opbygning – ofte kaldet vibe-kodning. Du beskriver simpelthen, hvad du vil i almindeligt sprog, og AI bygger det til dig i realtid. Vil du justere layoutet? Bare spørge. Skal du ændre et brugerflow? Beskriv det. Hvis du er ny til konceptet, vil vores vibe-kodningsguide guide dig gennem alt, hvad du har brug for at vide.

Når din prototype er klar, kan du udgive den og dele den via et link med alle – interessenter, investorer, kunder eller testbrugere. De kan interagere direkte med den, og du kan fortsætte med at finpudse den baseret på deres feedback ved blot at chatte med Horizons.

Ja, og det er her, Horizons adskiller sig fra traditionelle prototypingværktøjer. Når du er klar til at gå videre end prototyper, kan du med ét klik udgive dit projekt som en fuldt fungerende hjemmeside eller app. Hosting, domæne og virksomhedsmail er alle inkluderet i din pakke.

Og fordi Horizons leveres med en integreret backend, har din prototype allerede databaser, brugerkonti og fillagring klar til brug. Når du er klar til at skalere, er alt, hvad du har brug for, allerede på plads. Ingen genopbygning fra bunden og ingen behov for eksterne værktøjer.

Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er inde, får du 5 AI-kreditter til at begynde at bygge med det samme. Hver kredit svarer til én prompt, så du kan beskrive din prototype, justere den og se den komme til live, før du forpligter dig til noget. Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting og domæne er allerede inkluderet – tryk blot på udgiv, og din prototype går live.

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