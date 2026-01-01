Gå fra idé til funktionel prototype med AI – på få minutter

En prototype og et MVP (Minimum Viable Product) forveksles ofte, men de tjener forskellige formål.



En prototype handler om visualisering og validering – det er en interaktiv forhåndsvisning af din idé, som du deler med interessenter, investorer eller brugere for at indsamle feedback, før du forpligter dig til fuld udvikling. Den behøver ikke at være fuldt funktionel eller klar til offentlig brug.



En MVP er din første rigtige, fungerende version af produktet – bygget med lige nok funktioner til at lancere, erhverve tidlige brugere og begynde at lære af reel brug.



Kort sagt: du laver en prototype for at validere din idé, og du bygger en MVP for at teste den i den virkelige verden. Med Horizons kan du gøre begge dele – starte med en prototype, indsamle feedback og skalere den til et fuldt funktionelt produkt uden at starte fra bunden. Lær mere i vores prototype vs MVP-guide.