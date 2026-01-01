Hostinger Horizons affiliate-ordning

Bliv medlem af en affiliate-ordning, der værdsætter din deltagelse – det er helt gratis!
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Brugerorienteret affiliate marketing

Høje konverteringsrater

Drag fordel af Hostinger Horizons' stærke resultater og optimerede salgsfremmende aktiver

Provisioner baseret på performance

Få op til 60 % provision på hvert køb, der genereres.

Nem sporing

Adgang til et omfattende affiliate-kontrolpanel, der kan spore og optimere kampagner.
Brugerorienteret affiliate marketing
5 mio.+
brugere stoler på Hostinger
150+
lande, der betjenes
20+
års erfaring
5 mio.+
brugere stoler på Hostinger
150+
lande, der betjenes
20+
års erfaring

Tjen mere med Hostinger AI Builder i fire enkle trin

01.

Bliv en del af ordningen

Det tager mindre end et minut at tilmelde sig - det er helt gratis.

02.

Brug affiliate-bannere

Få marketingmaterialer, der er klar til brug og samlet på ét sted.

03.

Følg din performance

Spor og optimer kampagner med et stærkt affiliate-panel.

04.

Få din udbetaling

Få op til 60 % provision på alle kvalificerede salg.
Bliv affiliate nu

Ressourcer der hjælper dig med at komme i gang

Affiliate-aktiver

Få mest muligt ud af dit partnerskab med Hostinger Horizons brandede aktiver.

Ofte stillede spørgsmål om affiliate-ordningen

Tjek de ofte stillede spørgsmål for at komme godt i gang med dit affiliate-projekt.

Gør din trafik til indkomst med Hostinger Horizons

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