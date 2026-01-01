Website Builder and Horizons are now AI Builder

Din drømme hjemmeside eller app, bygget af AI i minutter

Beskriv, hvad du ønsker, og Horizons bygger det for dig. Ingen kode, ingen tekniske færdigheder – start med 1 klik.

Opret enhver type hjemmeside

Fra virksomhedssider og porteføljer til blogs og landingssider – Horizons bygger det øjeblikkeligt.

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Opret enhver type hjemmeside

Det er nemt at komme i gang

01

Beskriv din idé eller vælg en skabelon

Bare fortæl AI'en din idé, og se den blive til virkelighed – eller vælg en skabelon for at komme hurtigere i gang.
02

Foretag nemt ændringer

Bed AI'en om at redigere alt – fra tekst og design til funktionalitet. Finjuster selv tekster og billeder i indholdseditoren.
03

Gå live med 1 klik

Start din hjemmeside med et enkelt klik under et brugerdefineret domæne – når du er klar.

Få adgang til den komplette Hostinger Horizons-oplevelse

30 dages garanteret returret

Opsig når som helst

Døgnsupport

74% rabat
Premium
Lancér din første hjemmeside – fra porteføljer og CV'er til blogs og link i bio-sider
89,99kr.
22,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.103,52 kr. (normalpris 4.319,52 kr.). Fornyes ved 74,99 kr./md.
Opret op til 3 hjemmesider
2 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
5 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Få chatbot-support fra Kodee
Særligt tilbud • 79% rabat
Unlimited
Til virksomheder i vækst. Ubegrænsede hjemmesider, AI-værktøjer, e-handel, fuld fleksibilitet
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
500 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
Hvorfor vælge denne pakke?
En komplet løsning til langvarige projekter. Alt inkluderet.
69% rabat
Cloud Startup
Til virksomheder, der har behov for maksimal ydeevne og skalerbarhed
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
1000 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
74% rabat
Premium
Lancér din første hjemmeside – fra porteføljer og CV'er til blogs og link i bio-sider
89,99kr.
22,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.103,52 kr. (normalpris 4.319,52 kr.). Fornyes ved 74,99 kr./md.
Opret op til 3 hjemmesider
2 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
5 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Få chatbot-support fra Kodee
Særligt tilbud • 79% rabat
Unlimited
Til virksomheder i vækst. Ubegrænsede hjemmesider, AI-værktøjer, e-handel, fuld fleksibilitet
141,99kr.
29,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 1.439,52 kr. (normalpris 6.815,52 kr.). Fornyes ved 126,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
500 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach
Hvorfor vælge denne pakke?
En komplet løsning til langvarige projekter. Alt inkluderet.
69% rabat
Cloud Startup
Til virksomheder, der har behov for maksimal ydeevne og skalerbarhed
193,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Få 48 måneder for 2.879,52 kr. (normalpris 9.311,52 kr.). Fornyes ved 178,99 kr./md.
Unlimited websites
Ubegrænset antal postkasser pr. hjemmeside – gratis i 1 år
Brugerdefineret domæne – gratis i 1 år
15 AI-kreditter til hjemmesideopbygning
400+ hjemmesideskabeloner
Hurtigt og sikkert webhotel
Prioriteret eksperthjælp døgnet rundt
1000 kreditter til AI-agenter
Sælg online med integreret e-handel
Email markedsføring med Reach

Ubegrænsede funktioner er underlagt vores retningsslinjer for retfærdig anvendelse.

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Forvandl dine ord til rigtige hjemmesider og apps

Beskriv, hvad du ønsker: en bookingside, en webshop, en kundeportal, hvad som helst. Horizons designer det, bygger det og sætter det i gang på få minutter.
Se funktioner

Alt klar til lancering

Webhotel, domæne, e-mail og SEO-optimering – alt inkluderet. Ingen separate konti eller besværlig opsætning.

Integreret backend

Indbygget database, brugerkonti og fillagring – ingen eksterne værktøjer nødvendige.

Indbygget AI

Tilføj en chatbot eller smart-søgning til din hjemmeside eller webapp – uden tredjepartskonto eller separat fakturering.

Kraftfulde integrationer, enkel opsætning

Stripe er indbygget og klar til brug. PayPal, Google AdSense og mere – alt sammen understøttet med enkel opsætning, så du aldrig sidder fast.

Byg det én gang, tjen på det

Udgiv dit projekt som en skabelon, der kan tilpasses, og tjen provision hver gang nogen køber Horizons gennem den.

Støttet af Hostinger

Betroet af mere end 5 millioner kunder i over 150 lande. 20 års erfaring.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.
Alle skabeloner
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

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Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Kan du ikke finde den skabelon, du har brug for? Bare beskriv den, så opretter AI den for dig.

Skab med AI

Elsket af brugerne, anbefalet af branchelederne

Vi er stolte af at støtte skabere og virksomheder verden over. Her er, hvad nogle af dem havde at sige.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at gøre din idé til virkelighed?

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