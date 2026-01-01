Del Hostinger AI Builder og tjene op til 150 USD

Tjen 20% af det beløb, din ven betaler for deres første Hostinger Horizons-pakke (op til 150 USD). Derudover får din ven yderligere 20% rabat.
Henvis nu

Sådan fungerer det

01

Del dit henvisningslink

Kopier dit personlige link direkte fra Hostinger Horizons eller henvisningsdashboardet, og del det med dine venner.
02

Vent på, at de opgraderer

Få belønning, når dine venner køber deres første Hostinger AI Builder plan og bruger tjenesterne i 45+ dage.
03

Få din udbetaling

Dine penge sendes til dig via PayPal, bankoverførsel eller Hostinger-saldo.

Hjælp andre med at begynde at bygge med AI og få belønninger

Brug dit henvisningslink hvor som helst

Brug dit henvisningslink hvor som helst

  • Send det direkte til en ven, der er ved at starte et projekt
  • Tilføj det til dit content eller din bio på sociale medier
  • Del det i dine fællesskaber eller gruppechats
Din belønning: 20% provision

Din belønning: 20% provision

Optjen belønninger, når dine venner køber deres første Hostinger Horizons-pakke og bruger det i 45+ dage.

Ofte stillede spørgsmål om Hostinger Horizons henvisningsprogram

Du kan finde dit henvisningslink på en af følgende måder:

  • Fra henvisningsdashboardet
  • Fra Hostinger Horizons-platformen skal du blot klikke på menuikonet i øverste venstre hjørne og vælge "Henvis"

Der er ingen grænse for, hvor mange personer du kan henvise gennem Hostingers henvisningsprogram. Del dit link, og promover Hostinger Horizons til så mange venner, som du vil.

Da antallet af henvisninger er ubegrænset, er din indtjening det også. Du tjener 20% fra hvert berettiget salg, og det er op til dig, hvor mange salg du foretager.

De får en ekstra 20% rabat for deres første Hostinger AI Builder plan.

Vi tilbyder en 30-dages tilfredshedsgaranti. Det betyder, at nye brugere har op til 30 dage efter købet til at anmode om fuld refusion.

Yderligere 15 dage er nødvendige af regnskabsmæssige og administrative årsager.

Du kan vælge enten PayPal eller en bankoverførsel i dit henvisningsdashboard.

PayPal sender dagligt penge til brugere, der har optjent 50 USD. På grund af automatisering kan du dog modtage din betaling den følgende dag.

Ved en bankoverførsel skal du modtage 200 USD. Derefter skal du vente til den sidste torsdag i måneden, hvor alle bankoverførsler behandles. Hvis du bliver berettiget til en belønning efter denne dag, vil den blive behandlet den følgende måned.

Afhængigt af din banks politikker kan bankoverførsler medføre ekstra gebyrer og valutakursforskelle, hvilket kan reducere belønningsbeløbet. For at undgå disse gebyrer kan du bruge PayPal.

I henvisningsdashboardet finder du afsnittet Mine belønninger. Her kan du spore dine henvisninger og se både betalte og ventende provisioner.

Henvis og tjen op til 150 USD

Tjen 20% af det beløb, dine venner betaler for deres første Hostinger AI Builder-plan (op til 150 USD).

Henvis nu

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