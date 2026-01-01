Sådan fungerer det
Del dit henvisningslink
Vent på, at de opgraderer
Få din udbetaling
Hjælp andre med at begynde at bygge med AI og få belønninger
Brug dit henvisningslink hvor som helst
- Send det direkte til en ven, der er ved at starte et projekt
- Tilføj det til dit content eller din bio på sociale medier
- Del det i dine fællesskaber eller gruppechats
Din belønning: 20% provision
Ofte stillede spørgsmål om Hostinger Horizons henvisningsprogram
Hvor finder jeg mit henvisningslink?
Du kan finde dit henvisningslink på en af følgende måder:
- Fra henvisningsdashboardet
- Fra Hostinger Horizons-platformen skal du blot klikke på menuikonet i øverste venstre hjørne og vælge "Henvis"
Hvor mange personer kan jeg henvise?
Der er ingen grænse for, hvor mange personer du kan henvise gennem Hostingers henvisningsprogram. Del dit link, og promover Hostinger Horizons til så mange venner, som du vil.
Hvor meget kan jeg tjene?
Da antallet af henvisninger er ubegrænset, er din indtjening det også. Du tjener 20% fra hvert berettiget salg, og det er op til dig, hvor mange salg du foretager.
Hvad får min ven?
De får en ekstra 20% rabat for deres første Hostinger AI Builder plan.
Hvorfor tager det 45 dage at få min belønning?
Vi tilbyder en 30-dages tilfredshedsgaranti. Det betyder, at nye brugere har op til 30 dage efter købet til at anmode om fuld refusion.Yderligere 15 dage er nødvendige af regnskabsmæssige og administrative årsager.
Hvordan modtager jeg mine penge?
Du kan vælge enten PayPal eller en bankoverførsel i dit henvisningsdashboard.PayPal sender dagligt penge til brugere, der har optjent 50 USD. På grund af automatisering kan du dog modtage din betaling den følgende dag.Ved en bankoverførsel skal du modtage 200 USD. Derefter skal du vente til den sidste torsdag i måneden, hvor alle bankoverførsler behandles. Hvis du bliver berettiget til en belønning efter denne dag, vil den blive behandlet den følgende måned.Afhængigt af din banks politikker kan bankoverførsler medføre ekstra gebyrer og valutakursforskelle, hvilket kan reducere belønningsbeløbet. For at undgå disse gebyrer kan du bruge PayPal.
Hvordan kan jeg tjekke status på mine henvisninger?
I henvisningsdashboardet finder du afsnittet Mine belønninger. Her kan du spore dine henvisninger og se både betalte og ventende provisioner.