Vis dit arbejde frem med en præsentationshjemmeside eller app

Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din showcase-hjemmeside eller app, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.



Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner på din hjemmeside eller app – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.



Når du er klar til at udgive, starter betalte pakker ved 22,99 kr./md. og inkluderer hosting og domæne – så der er ikke andet at konfigurere. Bare tryk på udgiv, og din showcase går live.



Løber du tør for kreditter? Du kan fylde op når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.