Vis dit arbejde frem med en præsentationshjemmeside eller app

Fra porteføljesider til interaktive kundeportaler – skab en professionel online tilstedeværelse, der giver et stærkt førstehåndsindtryk, fremviser dit arbejde og gør besøgende til kunder.
Start gratis

Priser fra kun 22,99 kr./md.

Vis dit arbejde frem med en præsentationshjemmeside eller app

Alt, du behøver for at skabe et godt førstehåndsindtryk

Byg, lancér og vækst din online tilstedeværelse – alt på ét sted, uden teknisk viden.

Få dit arbejde online på ingen tid

Byg en professionel virksomhedshjemmeside eller webapp, der ser godt ud på enhver enhed – chat blot med AI, eller vælg en skabelon og kom i gang på få minutter.

Alt til at drive vækst

Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mere.

Bliv opdaget af de rette kunder

Brug marketingintegrationer for at nå nye kunder på tværs af de kanaler, der betyder mest.

Indsaml leads og kundehenvendelser

Tilføj en skræddersyet kontaktformular til din virksomhedshjemmeside, og gør besøgende til potentielle kunder – alle henvendelser lander direkte i din indbakke, klar til opfølgning.
Alt, du behøver for at skabe et godt førstehåndsindtryk

Din tilstedeværelse online, bygget på din måde

Udforsk populære eksempler på virksomhedshjemmesider og apps for at få inspiration, eller spring direkte i gang med en færdig prompt og begynd at bygge på få sekunder.
Din tilstedeværelse online, bygget på din måde

Virksomhedshjemmeside

Skab en professionel online tilstedeværelse, der fremhæver dine ydelser, fortæller din historie og gør besøgende til kunder.Begynd at bygge
Giv dine kunder et brandet område, hvor de kan følge projektopdateringer, dele filer og holde sig opdateret – alt samlet ét sted.Begynd at bygge
Fremvis dit arbejde på en flot og professionel måde, og lad dine projekter tale for sig selv – helt uden behov for en designer eller udvikler.Begynd at bygge
Skab et onlinehjem til din ekspertise – del din historie, fremvis dit arbejde, og få dit publikum til at vokse.Begynd at bygge

Sådan bygger du en virksomhedshjemmeside eller webapp med AI

01

Beskriv din idé

Beskriv den virksomhedshjemmeside eller webapp, du har i tankerne, og se den blive til virkelighed – eller vælg en skabelon og kom endnu hurtigere i gang.
02

Tilpas og test

Finjuster dit design ved at chatte med AI – tilføj dit arbejde, juster hver detalje, indtil det føles helt rigtigt, og forhåndsvis det live, før du udgiver.
03

Udgiv med et enkelt klik

Med ét klik er din præsentationsside online – klar til at imponere kunder og tiltrække nye forretninger, helt uden teknisk opsætning.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.

Færdige skabeloner

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Udforsk omfattende vejledninger, praktiske guides og trin-for-trin-instruktioner, der hurtigt tager dig fra begynder til AI-ekspert. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt – og meget mere.
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Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

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Ofte stillede spørgsmål om hjemmesider og apps til virksomheder

En business showcase hjemmeside er din professionelle online tilstedeværelse - et sted, hvor potentielle kunder kan opdage, hvem du er, udforske dit arbejde, og beslutte at komme i kontakt. En stor showcase indeholder typisk en portefølje galleri eller projekt sider, service sider, casestudier, kundeerklæringer, og en klar måde at bestille et opkald eller komme i kontakt - den nøjagtige blanding afhænger af din virksomhedstype. I modsætning til en grundlæggende webside, er det designet til at gøre et stærkt første indtryk og gøre besøgende til kunder. Med AI Builder, kan du oprette en, der indeholder præcis hvad du har brug for - bare beskrive det, og AI tager sig af resten.

Alle, der ønsker at fremstå professionelle online og vinde flere kunder – freelancere, kunstnere, konsulenter, coaches, bureauer, ejere af små virksomheder og andre. Hvis din virksomhed har brug for en professionel tilstedeværelse online, kan Horizons bygge en præsentationsside, der passer til den måde, du arbejder på.

Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til at bygge – ofte kaldet vibe coding. Du beskriver blot, hvad du ønsker, i almindeligt sprog, og AI bygger det for dig i realtid.

Vil du tilføje et portfoliegalleri? Bare spørg. Har du brug for en kontaktformular? Beskriv den. Vil du ændre designet, så det matcher dine brandfarver? Fortæl Horizons, og det er gjort på få sekunder.

Det fungerer også på over 80 sprog, så du kan bygge med dine egne ord – intet teknisk ordforråd er nødvendigt. Hvis du er ny til konceptet, guider vores vibe coding-guide dig gennem alt, du behøver at vide for at komme i gang.

Ja, og det er her, Horizons virkelig skiller sig ud. Takket være dens integrerede backend kan du bygge en fuldt tilpasset klientportal med brugerlogins, fildeling, projektopdateringer og mere – alt under dit eget brand. Dine klienter får et professionelt, dedikeret rum til at holde sig opdateret, og du får fuld kontrol over, hvad de ser og gør.

Ja, din showcase-hjemmeside leveres med indbygget SEO-optimering, som håndteres automatisk fra dag ét. Vigtige tekniske filer som sitemap.xml, robots.txt og llms.txt genereres automatisk for dig, så søgemaskiner og AI-værktøjer som ChatGPT og Perplexity kan forstå dit indhold – uden teknisk opsætning fra din side.

Du kan også tilslutte marketingintegrationer for at promovere din showcase og nå ud til nye kunder på tværs af de kanaler, der betyder mest.

Det er lige så nemt at opdatere din virksomhedshjemmeside eller webapp, som det er at bygge den. Gå blot tilbage til dit projekt, åbn det, og fortsæt med at chatte med Horizons – beskriv de ændringer, du ønsker, og så klarer den resten. Det er alt sammen en del af vibe coding-oplevelsen, helt uden behov for en udvikler.

Har du en teknisk baggrund, eller ønsker du at skalere løsningen yderligere på sigt, giver Horizons dig fuld adgang til koden – så du kan tage projektet præcis så langt, du har brug for.

Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din showcase-hjemmeside eller app, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.

Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner på din hjemmeside eller app – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.

Når du er klar til at udgive, starter betalte pakker ved 22,99 kr./md. og inkluderer hosting og domæne – så der er ikke andet at konfigurere. Bare tryk på udgiv, og din showcase går live.

Løber du tør for kreditter? Du kan fylde op når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.

Hostinger tilbyder to måder at bygge en virksomhedspræsentationshjemmeside på – med Horizons' vibe coding-platform og Hostingers træk-og-slip Hjemmesidebygger – og forskellen ligger allerede i navnet.

Hostinger Hjemmesidebygger lader dig starte fra en skabelon eller generere en virksomhedshjemmeside ud fra en beskrivelse, og derefter tilpasse den ved at trække og slippe forudbyggede elementer. Det er perfekt til alle, der har brug for en ren, enkel virksomhedsporteføljehjemmeside, der hurtigt er oppe at køre.

Horizons anvender en samtalebaseret tilgang – du chatter med AI, og den anvender ændringer i realtid, hvilket giver dig meget mere tilpasningsfrihed. Den lader dig også bygge mere avancerede projekter, som klientportaler med brugerlogins og medlemskabsfunktionalitet, takket være dens integrerede backend. Og for dem, der ønsker det, er fuld kodeadgang også tilgængelig.

Begge værktøjer er bygget til folk uden teknisk viden – forskellen ligger i, hvordan du foretrækker at bygge, og hvor meget fleksibilitet du har brug for.

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