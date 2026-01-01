Vis dit arbejde frem med en præsentationshjemmeside eller app
Alt, du behøver for at skabe et godt førstehåndsindtryk
Få dit arbejde online på ingen tid
Alt til at drive vækst
Bliv opdaget af de rette kunder
Indsaml leads og kundehenvendelser
Din tilstedeværelse online, bygget på din måde
Virksomhedshjemmeside
Interaktiv kundeportal
Online portefølje
Personlig hjemmeside til dit brand
Sådan bygger du en virksomhedshjemmeside eller webapp med AI
Beskriv din idé
Tilpas og test
Udgiv med et enkelt klik
Vælg en skabelon. Gør den til din egen.
Færdige skabeloner
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Startguide
Forbedr dine prompter
Almindelige fejl, du bør undgå
Se, hvad Horizons ellers kan bygge til din virksomhed
Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
Ofte stillede spørgsmål om hjemmesider og apps til virksomheder
Hvad er en virksomhedshjemmeside?
En business showcase hjemmeside er din professionelle online tilstedeværelse - et sted, hvor potentielle kunder kan opdage, hvem du er, udforske dit arbejde, og beslutte at komme i kontakt. En stor showcase indeholder typisk en portefølje galleri eller projekt sider, service sider, casestudier, kundeerklæringer, og en klar måde at bestille et opkald eller komme i kontakt - den nøjagtige blanding afhænger af din virksomhedstype. I modsætning til en grundlæggende webside, er det designet til at gøre et stærkt første indtryk og gøre besøgende til kunder. Med AI Builder, kan du oprette en, der indeholder præcis hvad du har brug for - bare beskrive det, og AI tager sig af resten.
Hvem kan opbygge et showcase-websted eller en app med AI Builder?
Alle, der ønsker at fremstå professionelle online og vinde flere kunder – freelancere, kunstnere, konsulenter, coaches, bureauer, ejere af små virksomheder og andre. Hvis din virksomhed har brug for en professionel tilstedeværelse online, kan Horizons bygge en præsentationsside, der passer til den måde, du arbejder på.
Hvordan opretter jeg en præsentationshjemmeside uden teknisk viden?
Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til at bygge – ofte kaldet vibe coding. Du beskriver blot, hvad du ønsker, i almindeligt sprog, og AI bygger det for dig i realtid.
Vil du tilføje et portfoliegalleri? Bare spørg. Har du brug for en kontaktformular? Beskriv den. Vil du ændre designet, så det matcher dine brandfarver? Fortæl Horizons, og det er gjort på få sekunder.
Det fungerer også på over 80 sprog, så du kan bygge med dine egne ord – intet teknisk ordforråd er nødvendigt. Hvis du er ny til konceptet, guider vores vibe coding-guide dig gennem alt, du behøver at vide for at komme i gang.
Kan jeg oprette en klientportal med AI Builder?
Ja, og det er her, Horizons virkelig skiller sig ud. Takket være dens integrerede backend kan du bygge en fuldt tilpasset klientportal med brugerlogins, fildeling, projektopdateringer og mere – alt under dit eget brand. Dine klienter får et professionelt, dedikeret rum til at holde sig opdateret, og du får fuld kontrol over, hvad de ser og gør.
Vil min virksomhedshjemmeside blive vist på Google?
Ja, din showcase-hjemmeside leveres med indbygget SEO-optimering, som håndteres automatisk fra dag ét. Vigtige tekniske filer som sitemap.xml, robots.txt og llms.txt genereres automatisk for dig, så søgemaskiner og AI-værktøjer som ChatGPT og Perplexity kan forstå dit indhold – uden teknisk opsætning fra din side.
Du kan også tilslutte marketingintegrationer for at promovere din showcase og nå ud til nye kunder på tværs af de kanaler, der betyder mest.
Hvad nu hvis jeg har brug for at foretage ændringer, når min virksomhed vokser?
Det er lige så nemt at opdatere din virksomhedshjemmeside eller webapp, som det er at bygge den. Gå blot tilbage til dit projekt, åbn det, og fortsæt med at chatte med Horizons – beskriv de ændringer, du ønsker, og så klarer den resten. Det er alt sammen en del af vibe coding-oplevelsen, helt uden behov for en udvikler.
Har du en teknisk baggrund, eller ønsker du at skalere løsningen yderligere på sigt, giver Horizons dig fuld adgang til koden – så du kan tage projektet præcis så langt, du har brug for.
Hvad koster det at bygge en virksomhedshjemmeside eller webapp med Horizons?
Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din showcase-hjemmeside eller app, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.
Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner på din hjemmeside eller app – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.
Når du er klar til at udgive, starter betalte pakker ved 22,99 kr./md. og inkluderer hosting og domæne – så der er ikke andet at konfigurere. Bare tryk på udgiv, og din showcase går live.
Løber du tør for kreditter? Du kan fylde op når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.
Hvad er forskellen på Horizons og Hostinger Hjemmesidebygger til en virksomhedshjemmeside?
Hostinger tilbyder to måder at bygge en virksomhedspræsentationshjemmeside på – med Horizons' vibe coding-platform og Hostingers træk-og-slip Hjemmesidebygger – og forskellen ligger allerede i navnet.
Hostinger Hjemmesidebygger lader dig starte fra en skabelon eller generere en virksomhedshjemmeside ud fra en beskrivelse, og derefter tilpasse den ved at trække og slippe forudbyggede elementer. Det er perfekt til alle, der har brug for en ren, enkel virksomhedsporteføljehjemmeside, der hurtigt er oppe at køre.
Horizons anvender en samtalebaseret tilgang – du chatter med AI, og den anvender ændringer i realtid, hvilket giver dig meget mere tilpasningsfrihed. Den lader dig også bygge mere avancerede projekter, som klientportaler med brugerlogins og medlemskabsfunktionalitet, takket være dens integrerede backend. Og for dem, der ønsker det, er fuld kodeadgang også tilgængelig.
Begge værktøjer er bygget til folk uden teknisk viden – forskellen ligger i, hvordan du foretrækker at bygge, og hvor meget fleksibilitet du har brug for.