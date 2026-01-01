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Adam
En AI Builder-ekspert og go-to-kilde for tips, tricks og indsigter, der styrker fællesskabet.
Guilherme
Laver letforståelige vejledninger, især på portugisisk, og hjælper med at gøre Horizons enkelt og tilgængeligt.
AschiLaci
Kombinerer praktisk erfaring med opbygning af løsninger med proaktiv problemrapportering på tværs af Horizons og Hostinger, hvilket hjælper med at forbedre produkterne dag for dag gennem praktisk brug og detaljeret feedback.
Luis De Jesus Figueroa
Kendt for klare, trinvise svar på både engelsk og spansk - hvilket gør hjælpen tilgængelig for alle.