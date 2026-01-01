Traditionel MVP-udvikling kan koste tusindvis af kroner og involvere ugers arbejde. Med Horizons kan du starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er i gang, får du 5 AI-kreditter til at begynde at bygge med det samme.

Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din MVP, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget. Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting, domæne og SEO-optimering er inkluderet – bare tryk på udgiv, og din MVP går live.

Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.