MVP-udvikling gjort enkelt med AI
Byg, test og skalér – uden risiko
Fra idé til fungerende MVP på få minutter
Kom hurtigt i gang, og voks endnu hurtigere
Gå live med ét klik – webhosting, domæne og professionel e-mail inkluderet. Ingen tredjepartsværktøjer, ingen forsinkelser.
Bygget til at vokse med dig
Databaser, brugerkonti og fillagring er indbygget fra dag ét – så når du er klar til at skalere, er alt, du behøver, allerede der.
En brøkdel af omkostningerne
Fra idé til fungerende MVP på få minutter
Kom hurtigt i gang, og voks endnu hurtigere
Gå live med ét klik – webhosting, domæne og professionel e-mail inkluderet. Ingen tredjepartsværktøjer, ingen forsinkelser.
Bygget til at vokse med dig
Databaser, brugerkonti og fillagring er indbygget fra dag ét – så når du er klar til at skalere, er alt, du behøver, allerede der.
En brøkdel af omkostningerne
Din idé er en prompt væk
SaaS produkt MVP
MVP til on-demand-tjenester
Internt MVP-værktøj
Niche ehandel MVP
Sådan udvikler du et minimum viable-produkt
Beskriv din idé
Start med et enkelt klik
Test og forfin
Brug for mere vejledning?
Startguide
Forbedr dine prompter
Almindelige fejl at undgå
Se, hvad Horizons ellers kan skabe for din virksomhed
Det siger brugerne om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
Ofte stillede spørgsmål om MVP-udvikling
Hvad er MVP-udvikling?
MVP-udvikling er processen med at skabe et minimumsprodukt – en forenklet version af din idé med lige præcis nok funktioner til at teste den med rigtige brugere. På denne måde kan du finde ud af, om det løser brugernes problemer i den virkelige verden, før du investerer for mange penge på forhånd. Lær mere i vores MVP-guide.
Hvad er forskellen på en prototype og en MVP?
En prototype handler om visualisering – det er en interaktiv forhåndsvisning, du deler med interessenter for at indsamle feedback, før du bygger noget. En MVP er din første rigtige, fungerende version af produktet, bygget med lige præcis nok funktioner til at lancere og teste med rigtige brugere. Kort sagt: du laver en prototype for at validere dit koncept, og du bygger en MVP for at teste det i den virkelige verden. Lær mere i vores guide til prototype vs. MVP.
Hvordan opbygger AI'en egentlig en MVP i Hostinger Horizons?
Horizons bruger avancerede AI-modeller til at generere kode, design og indhold baseret på dine prompter. Alt dette samles i en fungerende webapp, så du kan gå fra idé til MVP på få minutter.
Hvornår skal jeg vælge en MVP-bygger uden kode i stedet for at hyre en udvikler?
Brug en MVP-builder uden kode til at validere din idé hurtigt og billigt. Når du har bevist, at der er en efterspørgsel, og kan retfærdiggøre avanceret tilpasning i stor skala, bliver det en mulighed at hyre udviklere. Med Horizons kan du hurtigt teste og udvikle din idé uden økonomiske eller tidsmæssige begrænsninger – og når du er klar til at hente udviklere ind, kan du eksportere den fulde kode og videregive den direkte. Du behøver ikke at starte fra bunden.
Hvad er omkostningerne ved MVP-udvikling?
Traditionel MVP-udvikling kan koste tusindvis af kroner og involvere ugers arbejde. Med Horizons kan du starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er i gang, får du 5 AI-kreditter til at begynde at bygge med det samme.
Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din MVP, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget. Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting, domæne og SEO-optimering er inkluderet – bare tryk på udgiv, og din MVP går live.
Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.
Skal jeg vide, hvordan man koder for at bygge en MVP?
Ingen. AI Builder bruger en dialogløs tilgang til opbygning – ofte kaldet vibe kodning. Du beskriver simpelthen, hvad du vil bygge i almindeligt sprog, og AI bringer det til live i realtid. Vil du tilføje en funktion? Bare spørg. Skal du ændre et brugerflow? Beskriv det. Hvis du er ny til konceptet, guider vores vibe kodning dig gennem alt, hvad du har brug for at vide.
Hvor lang tid tager det at bygge en MVP med Horizons AI MVP builder?
Din første MVP kan være i gang på få minutter – du skal blot beskrive din idé, så bygger Horizons den med det samme. Derfra afhænger det af dig og din idés kompleksitet. Jo flere funktioner du vil tilføje eller forfine, jo flere prompter bruger du – men hver ændring er kun en samtale væk. Når du er tilfreds med den, tager det kun et klik at publicere.
Kan jeg tjene penge på en MVP?
Ja. Du kan integrere betalingsværktøjer som Stripe til at sælge abonnementer, opkræve betaling for tjenester eller tilbyde engangskøb direkte i din MVP.
Hvad hvis jeg har brug for at foretage ændringer efter lanceringen?
Det er lige så nemt at opdatere din MVP som at bygge den. Gå blot tilbage til dit projekt, åbn det, og fortsæt med at chatte med Horizons – beskriv, hvad du vil ændre, så klarer Horizons resten. Det er alt sammen en del af Vibe coding-oplevelsen, ingen udvikler nødvendig. Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere yderligere, giver Horizons dig fuld adgang til koden.
Hvordan tester jeg en MVP?
Du kan forhåndsvise og dele din MVP med brugerne før lancering, indsamle feedback og forfine den. Tidlig testning hjælper dig med at bekræfte efterspørgslen og forbedre dit produkt før skalering.
Hvordan hoster jeg en webapp?
Horizons inkluderer hosting. Når din MVP er klar, kan du udgive den med et enkelt klik, komplet med en hurtig og sikker hostingplatform og et brugerdefineret domænenavn.