MVP-udvikling gjort enkelt med AI

Forvandl din idé til et funktionelt produkt, som du kan dele med andre, på få minutter ved blot at chatte med AI. Du behøver hverken at kunne kode eller hyre udviklere.
Kom gratis i gang

Intet betalingskort påkrævet

MVP-udvikling gjort enkelt med AI

Byg, test og skalér – uden risiko

Alt, hvad du behøver for at teste din idé, komme hurtigt på markedet og skalere med sikkerhed.

Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Ikke alle gode idéer bliver en succes – men du ved det ikke, før du tester dem. Forvandl din idé til en funktionel MVP på få minutter ved blot at chatte med AI, helt uden kodning eller udviklere.
Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Kom hurtigt i gang, og voks endnu hurtigere

Gå live med ét klik – webhosting, domæne og professionel e-mail inkluderet. Ingen tredjepartsværktøjer, ingen forsinkelser.

Kom hurtigt i gang, og voks endnu hurtigere

Bygget til at vokse med dig

Databaser, brugerkonti og fillagring er indbygget fra dag ét – så når du er klar til at skalere, er alt, du behøver, allerede der.

Bygget til at vokse med dig

En brøkdel af omkostningerne

Traditionel MVP-udvikling koster tusindvis. Med AI Builder dækker et enkelt abonnement alt – så du kan teste din idé uden den finansielle risiko.
En brøkdel af omkostningerne

Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Ikke alle gode idéer bliver en succes – men du ved det ikke, før du tester dem. Forvandl din idé til en funktionel MVP på få minutter ved blot at chatte med AI, helt uden kodning eller udviklere.
Fra idé til fungerende MVP på få minutter

Kom hurtigt i gang, og voks endnu hurtigere

Gå live med ét klik – webhosting, domæne og professionel e-mail inkluderet. Ingen tredjepartsværktøjer, ingen forsinkelser.

Kom hurtigt i gang, og voks endnu hurtigere

Bygget til at vokse med dig

Databaser, brugerkonti og fillagring er indbygget fra dag ét – så når du er klar til at skalere, er alt, du behøver, allerede der.

Bygget til at vokse med dig

En brøkdel af omkostningerne

Traditionel MVP-udvikling koster tusindvis. Med AI Builder dækker et enkelt abonnement alt – så du kan teste din idé uden den finansielle risiko.
En brøkdel af omkostningerne

Din idé er en prompt væk

Opdag nogle af de MVP'er, du kan bygge med Hostinger Horizons – valider din idé med rigtige brugere, før du forpligter dig til fuld udvikling.
Byg, test og skalér – uden risiko

SaaS produkt MVP

Fra fakturageneratorer og projekttrackere til bookingsplatforme og niche-CRM'er – opbyg en fungerende version med brugerlogins og Stripe-betalinger allerede indbygget. Lancér på dage, ikke måneder.
Tænk “Uber for X” – en bookingapp til rengøring, en freelanceplatform eller en hundeluftertjeneste. Byg en enkel version med rigtige bookingsflows, og test den med faktiske brugere, før du skalerer.
Godkendelsesworkflows, rapporteringsdashboards, brugerdefinerede trackere og meget mere – byg en enkel version med brugerlogin og integreret database, og test den med dit team, før du investerer i fuld udvikling.
Et kosttilskudsmærke, en butik med digitale downloads eller en niche-tøjlinje – opret hurtigt en enkel webshop med Online Store-integrationen, og test, om der faktisk er efterspørgsel på dit produkt, før du investerer i lager.

Sådan udvikler du et minimum viable-produkt

01

Beskriv din idé

Fortæl AI'en, hvad din MVP skal kunne – hvilket problem den løser, hvilke nøglefunktioner den skal have, og hvem den er til. Se den blive til virkelighed på få minutter.
02

Start med et enkelt klik

Forbind betalinger, brugerlogins og meget mere – og gå live med ét klik. Hosting, domæne og SEO er alt sammen inkluderet. Ingen teknisk opsætning og ingen forsinkelser.
03

Test og forfin

Del din MVP med rigtige brugere, indsaml feedback, og forbedr den ud fra det, du lærer. Fortsæt med at udvikle og finjustere den, indtil du har valideret dine vigtigste antagelser.

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Udforsk omfattende tutorials, vejledninger og trinvise instruktioner, der på ingen tid tager dig fra begynder til AI-pro. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt, og meget mere.
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Forbedr dine prompter

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Almindelige fejl at undgå

Almindelige fejl at undgå

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Prototyper

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Interne forretningsværktøjer

Tilpassede AI-værktøjer

Tilpassede CRM-systemer

Bookingapps

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at lancere din MVP?

Start gratis

Betalingskort er ikke nødvendigt

Ofte stillede spørgsmål om MVP-udvikling

MVP-udvikling er processen med at skabe et minimumsprodukt – en forenklet version af din idé med lige præcis nok funktioner til at teste den med rigtige brugere. På denne måde kan du finde ud af, om det løser brugernes problemer i den virkelige verden, før du investerer for mange penge på forhånd. Lær mere i vores MVP-guide.

En prototype handler om visualisering – det er en interaktiv forhåndsvisning, du deler med interessenter for at indsamle feedback, før du bygger noget. En MVP er din første rigtige, fungerende version af produktet, bygget med lige præcis nok funktioner til at lancere og teste med rigtige brugere. Kort sagt: du laver en prototype for at validere dit koncept, og du bygger en MVP for at teste det i den virkelige verden. Lær mere i vores guide til prototype vs. MVP.

Horizons bruger avancerede AI-modeller til at generere kode, design og indhold baseret på dine prompter. Alt dette samles i en fungerende webapp, så du kan gå fra idé til MVP på få minutter.

Brug en MVP-builder uden kode til at validere din idé hurtigt og billigt. Når du har bevist, at der er en efterspørgsel, og kan retfærdiggøre avanceret tilpasning i stor skala, bliver det en mulighed at hyre udviklere. Med Horizons kan du hurtigt teste og udvikle din idé uden økonomiske eller tidsmæssige begrænsninger – og når du er klar til at hente udviklere ind, kan du eksportere den fulde kode og videregive den direkte. Du behøver ikke at starte fra bunden.

Traditionel MVP-udvikling kan koste tusindvis af kroner og involvere ugers arbejde. Med Horizons kan du starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er i gang, får du 5 AI-kreditter til at begynde at bygge med det samme.

Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din MVP, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget. Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting, domæne og SEO-optimering er inkluderet – bare tryk på udgiv, og din MVP går live.

Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.

Ingen. AI Builder bruger en dialogløs tilgang til opbygning – ofte kaldet vibe kodning. Du beskriver simpelthen, hvad du vil bygge i almindeligt sprog, og AI bringer det til live i realtid. Vil du tilføje en funktion? Bare spørg. Skal du ændre et brugerflow? Beskriv det. Hvis du er ny til konceptet, guider vores vibe kodning dig gennem alt, hvad du har brug for at vide.

Din første MVP kan være i gang på få minutter – du skal blot beskrive din idé, så bygger Horizons den med det samme. Derfra afhænger det af dig og din idés kompleksitet. Jo flere funktioner du vil tilføje eller forfine, jo flere prompter bruger du – men hver ændring er kun en samtale væk. Når du er tilfreds med den, tager det kun et klik at publicere.

Ja. Du kan integrere betalingsværktøjer som Stripe til at sælge abonnementer, opkræve betaling for tjenester eller tilbyde engangskøb direkte i din MVP.

Det er lige så nemt at opdatere din MVP som at bygge den. Gå blot tilbage til dit projekt, åbn det, og fortsæt med at chatte med Horizons – beskriv, hvad du vil ændre, så klarer Horizons resten. Det er alt sammen en del af Vibe coding-oplevelsen, ingen udvikler nødvendig. Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere yderligere, giver Horizons dig fuld adgang til koden.

Du kan forhåndsvise og dele din MVP med brugerne før lancering, indsamle feedback og forfine den. Tidlig testning hjælper dig med at bekræfte efterspørgslen og forbedre dit produkt før skalering.

Horizons inkluderer hosting. Når din MVP er klar, kan du udgive den med et enkelt klik, komplet med en hurtig og sikker hostingplatform og et brugerdefineret domænenavn.

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