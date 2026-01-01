Udvikling af SaaS-applikation på den nemme måde

Forvandl din mikro SaaS-app idé til et levende produkt med lethed ved hjælp af Hostinger AI Builder's no-code platform.
Start gratis

Betalte pakker fra kun 22,99 kr./md.

Udvikling af SaaS-applikation på den nemme måde

Byg hurtigere og nemmere med Horizons' SaaS-builder uden kode

Alt, du behøver for at bygge, lancere og skalere din SaaS.

Alt-i-en AI-partner

Beskriv blot din SaaS-idé, og AI bygger den – fra backend-logik til design – et fuldt funktionelt produkt klar til lancering på få minutter. Ingen kodning, intet teknisk team, ingen ventetid.
Alt-i-en AI-partner

Alt klar til lancering

Webhotel, domæne, e-mail og SEO-optimering – alt inkluderet. Ingen separate konti eller besværlig opsætning.

Alt klar til lancering

Indbygget backend

Indbyggede databaser, brugerkonti og fillagring – ingen eksterne værktøjer nødvendige – så din SaaS-løsning fungerer som et rigtigt produkt fra dag ét.

Indbygget backend

Tjen penge på fra dag ét

Tilbyd flere abonnementsniveauer med problemfri opgradering eller nedgradering af abonnementer. 0 % transaktionsgebyrer og indbygget Stripe-integration gør tilbagevendende indtægter ubesværede.
Tjen penge på fra dag ét

Alt-i-en AI-partner

Beskriv blot din SaaS-idé, og AI bygger den – fra backend-logik til design – et fuldt funktionelt produkt klar til lancering på få minutter. Ingen kodning, intet teknisk team, ingen ventetid.
Alt-i-en AI-partner

Alt klar til lancering

Webhotel, domæne, e-mail og SEO-optimering – alt inkluderet. Ingen separate konti eller besværlig opsætning.

Alt klar til lancering

Indbygget backend

Indbyggede databaser, brugerkonti og fillagring – ingen eksterne værktøjer nødvendige – så din SaaS-løsning fungerer som et rigtigt produkt fra dag ét.

Indbygget backend

Tjen penge på fra dag ét

Tilbyd flere abonnementsniveauer med problemfri opgradering eller nedgradering af abonnementer. 0 % transaktionsgebyrer og indbygget Stripe-integration gør tilbagevendende indtægter ubesværede.
Tjen penge på fra dag ét

SaaS-løsninger du kan bygge – ingen kode, kun din kreativitet

Udforsk virkelige eksempler på SaaS-produkter, du kan oprette med Hostinger Horizons – alt sammen bygget ved blot at beskrive, hvad du har brug for.
SaaS-løsninger du kan bygge – ingen kode, kun din kreativitet

Uddannelsesbaseret mikro-SaaS

Opret læringsværktøjer – minikurser, sprogtræning, certifikater – der hjælper undervisere og små undervisningsteams med at levere strukturerede lektioner og spore fremskridt uden et komplet LMS.Begynd at bygge
Hjælp virksomheder med at administrere kundeemner, spore kundeforhold og lukke flere handler – opbyg et fuldt tilpasset CRM og tilbyd det som et abonnement til salgsteams og bureauer.Begynd at bygge
Hjælp brugere med at oprette billedtekster, idéer til opslag, hashtags, fængende indledninger og platformsklar tekst ud fra simple prompter.Begynd at bygge
Lad restauranter administrere bookinger, spore bordtilgængelighed og sende bekræftelsesmails – byg et niche-reservationsværktøj og tilbyd det til hotel- og restaurationsvirksomheder.Begynd at bygge
Opret apps til træningsplanlægning, fremskridtssporing, måltidsplanlægning og udfordringer, der hjælper brugerne med at holde fast, samtidig med at trænere og skabere får mulighed for at pakke og sælge programmer.Begynd at bygge
Byg din egen podcastplatform – del episoder, udvid dit publikum, og tag betaling for premium- eller eksklusivt indhold via abonnementer.Begynd at bygge
Byg en lukket platform, hvor medlemmer betaler for at få adgang til eksklusivt indhold, kurser eller et fællesskab – fastsæt dine egne priser, administrer abonnementer, og øg dine tilbagevendende indtægter.Begynd at bygge

Sådan opretter du en SaaS-applikation

01

Beskriv din idé

Fortæl AI'en, hvad dit SaaS-produkt skal gøre, og se det komme til live – eller vælg en skabelon for at komme endnu hurtigere i gang.
02

Tilpas og test

Finjuster ved at chatte med AI – juster funktioner, opsæt betalinger og logins, og se et eksempel live, før du lancerer.
03

Udgiv med et enkelt klik

Tryk på udgiv, og din SaaS er live – webhosting, domæne og SEO-optimering er inkluderet. Begynd at onboarde dine første brugere med det samme.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.

Færdige skabeloner

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Vil du dykke dybere?

Udforsk omfattende vejledninger, how-to guides og trinvise instruktioner, der på ingen tid tager dig fra begynder til AI-pro. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt og meget mere.
Hvad er SaaS?

Hvad er SaaS?

Vejledning
Sådan bygger du et SaaS-produkt

Sådan bygger du et SaaS-produkt

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Micro-SaaS-idéer

Micro-SaaS-idéer

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Byg tilpassede AI-værktøjer

Opret en skabelon, tjen provision

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Er du klar til at gøre din unikke projektidé til virkelighed?

Start gratis

Intet betalingskort påkrævet

Ofte stillede spørgsmål om udvikling af SaaS-applikationer

SaaS-applikationsudvikling (software as a service) indebærer at skabe cloud-baserede værktøjer eller tjenester, som brugerne får adgang til via en webbrowser, typisk på abonnementsbasis. I modsætning til traditionel software kræver SaaS-apps ikke downloads eller installationer - alt kører online.

Vil du udforske startup-venlige muligheder? Se vores liste over SaaS-ideer til inspiration.

Du kan lære at kode med HTML, CSS, JavaScript og frameworks som Node.js eller Django - eller springe kompleksiteten over ved at bruge platforme uden kode som Hostinger Horizons, hvor du beskriver din idé og lader systemet generere en live, fungerende SaaS-app.

For at blive inspireret kan du udforske nogle af vores foretrukne mikro SaaS-eksempler.

Omkostningerne varierer afhængigt af din tilgang. Det koster tid, men færre penge at kode det selv; det kan være dyrt at ansætte udviklere. Brug af en SaaS-builder uden kode som Hostinger Horizons er budgetvenlig med overkommelige pakker, der starter fra 22,99 kr./md. og lader dig bygge, teste og lancere SaaS-produkter uden store forhåndsinvesteringer.

Du kan starte gratis - intet betalingskort er påkrævet. Når du er i gang, får du 5 AI-kreditter til at begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt - enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din SaaS-app, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.

Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting, domæne og SEO-optimering er inkluderet – tryk blot på udgiv, og din SaaS går live.

Er du ved at løbe tør for kredit? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.

Du kan tjene penge på SaaS-apps via månedlige abonnementer, tiered premium-planer, indkøb i apps eller annoncer. Hostinger AI Builder integreres med betalingssystemer som Stripe, hvilket gør det nemmere at oprette fakturering.

Effektiv SaaS-markedsføring omfatter SEO, kampagner på sociale medier, betalte annoncer, e-mailmarkedsføring og influencer-partnerskaber. Det er vigtigt at identificere din målgruppe og positionere din apps værdi.

Læs mere i vores SaaS-markedsføringsguide.

En micro SaaS er en højt specialiseret SaaS-applikation, der dækker en smal niche, ofte bygget og drevet af et lille team eller endda en solo-grundlægger. Disse hjemmesider kan være hurtigere at publicere og nemmere at administrere.

Vil du vide mere? Se vores micro SaaS-guide.

Vedligeholdelse omfatter regelmæssig opdatering af din app, rettelse af fejl, forbedring af sikkerhed og tilføjelse af nye funktioner. Hostinger Horizons forenkler dette ved at samle opdateringer, hosting og overvågning i én problemfri platform.

Test hjælper dig med at opdage fejl og sikre, at din SaaS-app fungerer på tværs af enheder. Du kan teste funktioner manuelt eller bruge automatiserede testværktøjer. Hostinger Horizons giver dig mulighed for at forhåndsvise og teste i et sandkassemiljø, før du publicerer.

SaaS-sikkerhed involverer beskyttelse af brugerdata, håndhævelse af stærk godkendelse, anvendelse af SSL og regelmæssig overvågning af sårbarheder. Hostinger Horizons tager sig af vigtige sikkerhedsfunktioner fra starten og hjælper dig med at starte trygt.

Traditionelt kræver implementering og hosting oprettelse af servere, konfiguration af miljøer og administration af domæner. Med Hostinger AI Builder er alt integreret – du kan opbygge og starte på ét sted, med hosting, brugerdefinerede domæner og SSL inkluderet.

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