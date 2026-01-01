SaaS-applikationsudvikling (software as a service) indebærer at skabe cloud-baserede værktøjer eller tjenester, som brugerne får adgang til via en webbrowser, typisk på abonnementsbasis. I modsætning til traditionel software kræver SaaS-apps ikke downloads eller installationer - alt kører online.

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