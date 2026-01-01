Ja. Du behøver ikke kodningserfaring for at bygge en webapp. Mens traditionel udvikling kræver, at man lærer sprog som HTML, CSS eller JavaScript – og frameworks som Node.js eller Django – giver no-code og AI-værktøjer som Hostinger Horizons dig mulighed for at beskrive din idé med dine egne ord og generere en fungerende webapp med det samme – uden at skrive kode.

Lær mere i vores guide om, hvordan man laver en webapp.