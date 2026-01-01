Giv din hjemmeside eller app et boost

Hostinger AI Builder gør det nemt at forbinde dit projekt med væsentlige tjenester som betalinger, brugerkonti, analyse og meget mere – alt sammen uden at skrive en enkelt linje kode.
Start gratis
Se priser

Problemfri integrationer

Hostinger AI Builder connects your site or app to the tools you need to grow and scale. Skip the technical hassle – simply describe what you want, and the AI handles the rest.

Need logins, payments, or monetization? Hostinger AI Builder integrates services like Integrated backend, Stripe, and AdSense, and can connect to other tools on request.

Start gratis
Problemfri integrationer

Sådan hjælper integrationer dig med at bygge bedre

Supabase-integration – problemfri brugeradministration

Supabase-integration – problemfri brugeradministration

Tilføj brugerkonti, aktiver sikre logins og gem nemt dynamiske data. Supabase hjælper dig med at levere personlige oplevelser uden backend-udvikling.
Modtag onlinebetalinger med Stripe. Opsæt hurtigt transaktioner for digitale butikker, abonnementer eller tjenester – helt uden behov for en udvikler.
Integrer Google AdSense for at vise relevante annoncer og forvandle din hjemmeside- eller apptrafik til en indtægtskilde.
Øg din online synlighed og søgerangivelser. Med indbyggede SEO-funktioner gør Hostinger AI Builder det nemt for flere brugere at opdage din hjemmeside eller webapp - uden at du behøver ekstra værktøjer.
Har du brug for noget unikt? Fortæl kun AI Builder, hvad du skal oprette forbindelse til, og AI guider dig gennem opsætningsprocessen og frigiver uendelige muligheder for udvidelse.

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg har for nylig haft mulighed for at teste det nye @Hostinger AI Builder værktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe kode værktøj til at opbygge millioner af dollars apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer på, inden du går ind.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger AI Builder er et værktøj, hvor du kan bygge en idé, du har haft – du skal bare forklare det, og det virker.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer i forhold til alt andet. Det var så nemt at oprette et subdomæne til min blog på min webapp – jeg sagde, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvet Hostinger AI Builder, og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-builder skaber slanke websteder og apps på få minutter - designs, koder og skriver til dig.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ganske pæne ting med Hostinger AI Builder. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger - det er mere.

Klar til at gøre din unikke projektidé til virkelighed?

Start gratis

Intet betalingskort nødvendigt.

Se priser

Vil du vide mere?

Se omfattende vejledninger og trinvise instruktioner, der på ingen tid tager dig fra begynder til AI-pro. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt og meget mere.
Introduktionsvejledning

Introduktionsvejledning

Vejledning
Video
Almindelige fejl, du skal undgå

Almindelige fejl, du skal undgå

Vejledning
Video
Forbedr dine prompts

Forbedr dine prompts

Vejledning
Video

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.