Opbyg et skræddersyet CRM-system, der passer til din virksomhed

Opret CRM-apps skræddersyet til dine behov ved blot at chatte med AI. Spor kundeemner, administrer kontakter, og luk flere aftaler – alt på ét sted, uden teknisk opsætning.
Start gratis

Priser fra kun 22,99 kr./md.

Opbyg et skræddersyet CRM-system, der passer til din virksomhed

Et CRM-system bygget op omkring dit workflow, ikke omvendt

Alt, du behøver for at bygge, lancere og drive et skræddersyet CRM-system – samlet på ét sted.

Opret et CRM-system, der er skræddersyet til dine behov

Beskriv, hvordan din virksomhed fungerer, og AI Builder opbygger en CRM, der passer til din præcise arbejdsgang – din pipeline, dine etiketter, din opfølgningsrytme.

Professionel infrastruktur

Professionel hosting, brugerdefineret domæne og virksomhedsmail på ét sted – alt, du behøver for at opbygge tillid hos dit publikum.

Indbygget AI

Generér svar på få sekunder, implementér en chatbot til kundesupport, der er online døgnet rundt, og hold din virksomhed kørende – selv mens du sover.

Dine data forbliver dine

I modsætning til off-the-shelf CRMs, der låser dig ind i deres platform, giver en AI Builder-bygget CRM dig fuldt ejerskab - beskytter dig mod prisforhøjelser, funktionsændringer og platformlåsning.
Et CRM-system bygget op omkring dit workflow, ikke omvendt

Skræddersyede CRM-systemer, du kan bygge – uden kode, kun med en prompt.

Fra simple kontaktstyringssystemer til fuldt tilpassede salgspipelines – udforsk nogle populære CRM-eksempler, eller gå direkte i gang med en færdiglavet prompt og start med at bygge på få sekunder.
Skræddersyede CRM-systemer, du kan bygge – uden kode, kun med en prompt.

CRM til salgspipeline

Administrer leads og deals samlet ét sted, så du kan øge din omsætning uden behov for CRM-licens.Kom i gang
Saml alle dine klientoplysninger, kommunikationshistorik og vigtige datoer ét sted – så hver interaktion føles personlig, og intet bliver overset.Kom i gang
Hjælp dit supportteam med at holde styr på alle klientanmodninger – administrer sager, tildel agenter, spor svartider, og løs problemer hurtigere.Kom i gang
Byg et skræddersyet CRM-system til din WhatsApp-virksomhed – administrer kundeemner, spor samtaler, og luk aftaler hurtigere.Kom i gang
Hjælp mæglere med at håndtere kundeemner, spore ejendomsvisninger og lukke handler hurtigere.Kom i gang

Sådan bygger du et skrædddersyet CRM-system med AI

01

Beskriv din idé

Beskriv, hvordan din virksomhed arbejder, og AI bygger et CRM-system, der er skræddersyet til dine arbejdsgange. Du kan også springe direkte i gang med en af vores professionelt designede skabeloner. Helt uden kodning.
02

Tilpas og test

Gør dit CRM til helt dit eget. Chat blot med AI for at tilpasse arbejdsgange, forretningslogik, brugerroller og tilladelser – og se ændringerne live, før du udgiver dem.
03

Udgiv med et enkelt klik

Klik på Udgiv, og dit skræddersyede CRM er klar til brug – dit team kan straks begynde at håndtere leads og lukke flere aftaler, helt uden teknisk opsætning.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.

Færdige skabeloner

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at lancere dit skræddersyede CRM-system?

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Ofte stillede spørgsmål om skræddersyede CRM-systemer

En brugerdefineret CRM (Customer Relationship Manager) er et værktøj, der er bygget specifikt omkring den måde, din virksomhed fungerer på – dine pipeline faser, dine kontaktfelter, din opfølgningsproces. I modsætning til off-shelf CRM'er som HubSpot eller Salesforce, der kommer fyldt med funktioner, du måske aldrig vil bruge, giver en brugerdefineret CRM dig præcis det, du har brug for, og intet du ikke har brug for. Med AI Builder kan du opbygge en ved blot at beskrive, hvordan din virksomhed fungerer – ingen kodning eller teknisk viden er nødvendig.

Standard CRM-systemer fungerer godt for mange virksomheder, men de kommer med kompromiser: månedlige gebyrer, der stiger i takt med dit team, funktioner, der er låst bag højere prisniveauer, og arbejdsgange, der ikke helt matcher den måde, du arbejder på. At bygge dit eget CRM-system med Horizons betyder, at du får præcis det værktøj, din virksomhed har brug for, uden platformsbegrænsninger, ingen uventede prisstigninger og ingen tilpasning af din proces til at passe til andres software.

Horizons kan bygge et tilpasset CRM-system til stort set enhver virksomhed eller branche – her er nogle af de mest populære:

  • CRM til salgsteam – administrer kundeemner, spor handler, og hold din pipeline i gang.
  • CRM til nonprofitorganisationer – spor donorer, administrer relationer, og overvåg fundraising-fremskridt.
  • CRM til advokatfirmaer – administrer klientsager, spor kommunikation, og hold styr på deadlines.
  • CRM til rekruttering – spor kandidater, administrer pipelines, og strømlin din ansættelsesproces.
  • CRM til forsikringsagenter – administrer policer, spor fornyelser, og pleje kundeforhold.
  • CRM til finansielle rådgivere – spor klientporteføljer, overvåg interaktioner, og administrer opfølgninger.
  • CRM til konsulenter – administrer klientprojekter, spor fakturerbar tid, og hold styr på leverancer.

Kan du ikke finde din branche? Hvis du kan beskrive, hvordan din virksomhed administrerer kunderelationer, kan Horizons bygge et CRM omkring det. For et praktisk eksempel på, hvad der er muligt, se vores guide til oprettelse af et CRM til salg – den samme tilgang kan tilpasses enhver virksomhedstype.

Slet ikke. Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til opbygning – ofte kaldet vibe-kodning. Du beskriver blot, hvordan din virksomhed fungerer, og AI bygger et CRM omkring det i realtid. Vil du tilføje en ny pipeline-fase? Bare spørg. Har du brug for et brugerdefineret kontaktfelt? Beskriv det. Vil du ændre layoutet? Fortæl det til Horizons, og det er gjort på få sekunder.

Hvis du er nybegynder med konceptet, hjælper vores vibe-kodningsguide dig med alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang.

Ja, Horizons leveres med en integreret backend, der inkluderer brugerkonti og adgangskontrol indbygget direkte. Du kan præcist bestemme, hvem der kan logge ind, hvad de kan se, og hvad de kan gøre – uden at skulle opsætte eksterne systemer eller databaser.

Det er lige så nemt at opdatere dit CRM som at opbygge det. Gå tilbage til dit projekt, åbn det, og fortsæt med at chatte med AI Builder – beskriv hvad du vil ændre, og det tager sig af resten. Det hele er en del af vibe-kodningsoplevelsen, ingen udvikler er nødvendig.

Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere længere ned i linjen, giver AI Builder dig fuld adgang til koden – så du kan tage den så langt som du har brug for det.

Lige her – klik blot på "Start gratis". Intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive dit CRM, se det komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.

Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner i dit CRM – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.

Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting og domæne er allerede inkluderet, så der er ikke andet at konfigurere – tryk blot på udgive, og dit CRM går live.

Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.

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