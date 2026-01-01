Lige her – klik blot på "Start gratis". Intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive dit CRM, se det komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.



Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner i dit CRM – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.



Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting og domæne er allerede inkluderet, så der er ikke andet at konfigurere – tryk blot på udgive, og dit CRM går live.



Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.