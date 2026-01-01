Forvandl din WhatsApp til et CRM med AI

Behandl dine kontakter som en virksomhed. Forbind din WhatsApp. Administrer leads. Gennemfør salg.
Kom gratis i gang

Intet betalingskort påkrævet.

Forvandl din WhatsApp til et CRM med AI

Sådan opretter du et WhatsApp CRM-system til din virksomhed

01

Beskriv din idé eller vælg en skabelon

Beskriv, hvordan din virksomhed fungerer, og AI bygger et CRM omkring den – eller kom hurtigt i gang med en af vores designerudviklede skabeloner. Ingen kodning nødvendig.
02

Forbind din WhatsApp til dit CRM

Med blot et par klik vil din WhatsApp blive forbundet til dit CRM via Twilio-integration.
03

Tilpas dit CRM

Gør dit CRM unikt for din virksomhed. Du kan blot chatte med AI for at redigere design og indhold og personliggøre siderne.

Se vores trinvise vejledning

Følg vores videovejledning eller vejledning med trinvise instruktioner om, hvordan du går fra idé til live-projekt på få minutter:
Sådan opretter du et WhatsApp CRM med AI

Sådan opretter du et WhatsApp CRM med AI

Vejledning
Video

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.

Færdige skabeloner

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Alt, du behøver for at opbygge dit CRM – samlet ét sted

Opret og ej et CRM-system, der er skræddersyet til dine behov

Opret og ej et CRM-system, der er skræddersyet til dine behov

Beskriv, hvordan din virksomhed fungerer, og AI Builder opbygger en CRM, der passer til din præcise arbejdsproces — din pipeline, dine etiketter, din opfølgningsrytme.
I modsætning til WhatsApp eller sociale medier butikker, en AI Builder-powered site giver dig fuld kontrol over dine kundedata, beskytter dig mod platform politik ændringer eller konto forbud.
Generér svar på få sekunder, implementér en chatbot til kundesupport, der er online døgnet rundt, og hold din virksomhed kørende – også mens du sover.
Du behøver ikke at oprette dit CRM-system fra bunden. Skabeloner giver dig et forspring med komplekse opsætninger, appstrukturer og forudbyggede arbejdsgange.
Professionelt webhotel, brugerdefineret domæne og virksomheds-e-mail på ét sted – alt, du behøver for at opbygge tillid hos dit publikum.

Flere leads registreret. Flere aftaler lukket. Mere tid tilbage i din hverdag.

Start gratis

Intet betalingskort påkrævet.

Ofte stillede spørgsmål om WhatsApp CRM

Her er svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi får om oprettelse af WhatsApp CRM.

Et WhatsApp CRM er et værktøj, der hjælper dig med at administrere kunderelationer direkte via WhatsApp. I stedet for at miste overblikket over samtaler kan du organisere kontakter, spore kundeemner gennem en salgspipeline og lukke handler – alt sammen ét sted. I modsætning til traditionelle CRM'er møder det dine kunder, hvor de allerede er: på WhatsApp.

Med et WhatsApp CRM kan du organisere og administrere dine kontakter, følge leads gennem en visuel salgspipeline, automatisere beskeder og modtage betalinger – alt sammen integreret med din WhatsApp. Du kan også tilpasse systemet til din virksomheds specifikke behov ved hjælp af AI, helt uden behov for kodningsfærdigheder.

Med Hostinger AI Builder vibe kodning platform, kan du oprette din egen WhatsApp CRM ved blot at chatte med AI, eller starte fra en forud lavet skabelon og tilpasse det på dit eget sprog - det håndterer koden, design og indhold for dig.

Med Hostinger Horizons er det nemt at oprette en WhatsApp CRM-app. Sådan gør du det i et par trin:

  • Brug vores AI-appbygger eller en af vores færdigdesignede skabeloner til at begynde at bygge gratis.
  • Tilpas alt til dine forretningsbehov ved at chatte med AI – det er det, der kaldes vibe coding: ingen tekniske færdigheder, kun dine idéer i et letforståeligt sprog.
  • Vælg en pakke for at låse op for flere prompter og udgive dit CRM med et enkelt klik.
  • Forbind din WhatsApp til dit CRM med en Twilio-integration.

Du kan også følge vores guide om Sådan bygger du WhatsApp CRM til små virksomheder eller gennemse vores videovejledninger.

Det afhænger af, hvor meget du ønsker at tilpasse. Du kan komme i gang på få minutter med en præfabrikeret skabelon, men hvis du vil skræddersy hver eneste detalje til din virksomhed, kan det tage længere tid. Hostinger AI Builder gør processen så hurtig og intuitiv som muligt – bare chat med AI, og det håndterer det tunge løft.

Ja – med Hostinger AI Builder kan du tilpasse alt. Bare beskrive, hvad du har brug for med dine egne ord, og AI vil tilpasse designet, indholdet og funktionaliteten til dig. Uanset om du har brug for en specifik salgsrørledning, brugerdefinerede kontaktfelter eller et unikt layout, kan du fortsætte med at forfine det gennem samtale, indtil det passer perfekt til din virksomhed.

Hostinger Horizons er ikke gratis, men du kan prøve det, før du binder dig til en pakke. Se vores detaljerede guide til at komme i gang og få mest muligt ud af platformen.

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