Det afhænger af, hvor meget du ønsker at tilpasse. Du kan komme i gang på få minutter med en præfabrikeret skabelon, men hvis du vil skræddersy hver eneste detalje til din virksomhed, kan det tage længere tid. Hostinger AI Builder gør processen så hurtig og intuitiv som muligt – bare chat med AI, og det håndterer det tunge løft.