Forvandl din WhatsApp til et CRM med AI
Sådan opretter du et WhatsApp CRM-system til din virksomhed
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Forbind din WhatsApp til dit CRM
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Vælg en skabelon. Gør den til din egen.
Færdige skabeloner
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alt, du behøver for at opbygge dit CRM – samlet ét sted
Opret og ej et CRM-system, der er skræddersyet til dine behov
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Ofte stillede spørgsmål om WhatsApp CRM
Hvad er et WhatsApp CRM?
Et WhatsApp CRM er et værktøj, der hjælper dig med at administrere kunderelationer direkte via WhatsApp. I stedet for at miste overblikket over samtaler kan du organisere kontakter, spore kundeemner gennem en salgspipeline og lukke handler – alt sammen ét sted. I modsætning til traditionelle CRM'er møder det dine kunder, hvor de allerede er: på WhatsApp.
Hvad kan jeg gøre med mit WhatsApp CRM?
Med et WhatsApp CRM kan du organisere og administrere dine kontakter, følge leads gennem en visuel salgspipeline, automatisere beskeder og modtage betalinger – alt sammen integreret med din WhatsApp. Du kan også tilpasse systemet til din virksomheds specifikke behov ved hjælp af AI, helt uden behov for kodningsfærdigheder.
Har jeg brug for kodefærdigheder for at bygge et WhatsApp CRM med AI?
Med Hostinger AI Builder vibe kodning platform, kan du oprette din egen WhatsApp CRM ved blot at chatte med AI, eller starte fra en forud lavet skabelon og tilpasse det på dit eget sprog - det håndterer koden, design og indhold for dig.
Hvordan opretter jeg et WhatsApp CRM med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons er det nemt at oprette en WhatsApp CRM-app. Sådan gør du det i et par trin:
- Brug vores AI-appbygger eller en af vores færdigdesignede skabeloner til at begynde at bygge gratis.
- Tilpas alt til dine forretningsbehov ved at chatte med AI – det er det, der kaldes vibe coding: ingen tekniske færdigheder, kun dine idéer i et letforståeligt sprog.
- Vælg en pakke for at låse op for flere prompter og udgive dit CRM med et enkelt klik.
- Forbind din WhatsApp til dit CRM med en Twilio-integration.
Du kan også følge vores guide om Sådan bygger du WhatsApp CRM til små virksomheder eller gennemse vores videovejledninger.
Hvor lang tid tager det at oprette et WhatsApp CRM?
Det afhænger af, hvor meget du ønsker at tilpasse. Du kan komme i gang på få minutter med en præfabrikeret skabelon, men hvis du vil skræddersy hver eneste detalje til din virksomhed, kan det tage længere tid. Hostinger AI Builder gør processen så hurtig og intuitiv som muligt – bare chat med AI, og det håndterer det tunge løft.
Kan jeg tilpasse CRM'et til mine specifikke forretningsbehov?
Ja – med Hostinger AI Builder kan du tilpasse alt. Bare beskrive, hvad du har brug for med dine egne ord, og AI vil tilpasse designet, indholdet og funktionaliteten til dig. Uanset om du har brug for en specifik salgsrørledning, brugerdefinerede kontaktfelter eller et unikt layout, kan du fortsætte med at forfine det gennem samtale, indtil det passer perfekt til din virksomhed.
Er Hostinger Horizons gratis at bruge?
Hostinger Horizons er ikke gratis, men du kan prøve det, før du binder dig til en pakke. Se vores detaljerede guide til at komme i gang og få mest muligt ud af platformen.