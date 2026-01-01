Byg interne værktøjer, dit team faktisk vil bruge

Fra dashboards til medarbejderportaler – byg tilpassede værktøjer, der skærer ned på manuelt arbejde, øger teamproduktiviteten og giver dig mere tid til at fokusere på det, der faktisk får din virksomhed til at vokse. Beskriv blot, hvad du har brug for, ingen kodning påkrævet.
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Betalte pakker fra kun 22,99 kr./md.

Byg interne værktøjer, dit team faktisk vil bruge

Jeres team fortjener bedre end regneark

Alt, du behøver for at bygge, lancere og drive skræddersyede værktøjer til dit team – samlet ét sted.

Kom hurtigere frem med de rette værktøjer

Beskriv blot, hvad dit team har brug for, så bygger AI'en det – helt uden kodning. Giv dit team bedre værktøjer, reducer det manuelle arbejde, og skalér hurtigere med de samme ressourcer.

Alt til at drive vækst

Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mere.

Gør dine værktøjer smartere med AI

Tilføj en smart-chatbot eller smart søgning til ethvert internt værktøj – uden at tilmelde dig en tredjepartstjeneste eller betale en separat regning.

Gem og administrér nemt dine data

Brugerkonti, databaser og fillagring er alt sammen indbygget – så dine værktøjer fungerer som en rigtig app fra dag ét, uden behov for teknisk opsætning.
Jeres team fortjener bedre end regneark

Nogle brugerdefinerede interne værktøjer, du kan opbygge med AI Builder

Fra simple trackere til fuldt tilpassede dashboards – udforsk nogle populære eksempler, eller spring direkte ud i det med en færdiglavet prompt og begynd at bygge på få sekunder.
Nogle brugerdefinerede interne værktøjer, du kan opbygge med AI Builder

Salgdashboard

Se præcis, hvordan din virksomhed klarer sig – følg omsætning, salgsmuligheder og mål i én overskuelig visning, der opdateres i realtid.Kom i gang
Hold alle projekter på sporet – tildel opgaver, fastsæt deadlines, og følg fremskridt uden at skulle jagte statusopdateringer via e-mail.Kom i gang
Hjælp dit team med at organisere opgaver, prioritere og holde fokus på det, der betyder mest.Kom i gang
Hjælp dit salgsteam med at oprette og sende professionelle tilbud hurtigere – tilpas ydelser, priser og tidsplaner, beregn totaler automatisk, og eksporter til PDF med ét klik.Kom i gang
Skab en smart chatbot, der besvarer kundernes spørgsmål døgnet rundt, vejleder brugere eller automatiserer almindelige opgaver.Kom i gang
Få nye medarbejdere hurtigere i gang – centraliser dokumenter, tjeklister og træningsmaterialer ét sted.Kom i gang

Sådan oprettes et internt værktøj med AI Builder

01

Beskriv din idé eller vælg en skabelon

Fortæl AI'en, hvad dit interne værktøj skal gøre, og se det blive til virkelighed – eller vælg en skabelon for at komme i gang endnu hurtigere.
02

Tilpas og test

Finjustér dit værktøj ved at chatte med AI'en – tilpas workflows, tilføj datafelter, og justér designet, indtil det fungerer præcis, som dit team har brug for. Se ændringerne live, før du udgiver det.
03

Udgiv med ét klik

Når du er klar, skal du blot trykke på Udgiv. Dit værktøj er nu live og klar til brug – uden teknisk opsætning og uden ventetid.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.

Færdige skabeloner

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Udforsk omfattende tutorials, vejledninger og trinvise instruktioner, der på ingen tid tager dig fra begynder til AI-pro. Få alt, hvad du behøver for at bygge dit første AI-projekt, og meget mere.
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Forbedr dine prompter

Forbedr dine prompter

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Video
Almindelige fejl, du bør undgå

Almindelige fejl, du bør undgå

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E-handelsapps og butikker

Tilpasset CRM

Planlægning og booking

MVP til on-demand-tjenester

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at lancere dit første interne værktøj?

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Intet betalingskort påkrævet.

Ofte stillede spørgsmål om den interne værktøjsbygger

Et internt værktøj er enhver app, kontrolpanel eller ethvert system, der er bygget specifikt til dit teams brug. Tænk på projekttrackere, godkendelsesworkflows, HR-portaler eller salgskontrolpaneler. I stedet for at betale for standardsoftware, der ikke passer helt, kan du bygge præcis det, dit team har brug for med Horizons.

Enhver med en idé og et forretningsproblem, der skal løses – ingen ingeniørbaggrund påkrævet. Uanset om du er en stifter, der er træt af at jonglere med regneark, en leder, der ønsker at strømline dit teams arbejdsgang, eller en småvirksomhedsejer, der har brug for et tilpasset værktøj, men ikke har et udviklingsteam til at bygge det, er Horizons bygget til dig. Hvis du kan beskrive, hvad du har brug for, kan Horizons bygge det.

Slet ingen. Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til at bygge – ofte kaldet vibe coding. Du beskriver blot, hvad du ønsker, i almindeligt sprog, og AI'en bygger det for dig i realtid. Vil du tilføje et nyt datafelt? Bare spørg. Skal du ændre en arbejdsgang? Beskriv det.

Hvis du har brug for mere vejledning, vil vores tutorial om hvordan man bygger brugerdefinerede interne værktøjer guide dig igennem alt, hvad du behøver at vide.

Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive dit værktøj, se det komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.

Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner i dit værktøj – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.

Når du er klar til at udgive, starter betalte pakker ved 22,99 kr./md. og inkluderer hosting og domæne – så der er ikke andet at konfigurere. Bare tryk på udgive, og din præsentation går live.

Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.

Ja. Horizons leveres med en integreret backend, hvilket betyder, at du kan bygge webapps med brugerautentificering, datalagring og adgangskontrol indbygget direkte – så du bestemmer præcis, hvem der kan logge ind, hvad de kan se, og hvad de kan gøre, uden at skulle opsætte eksterne systemer eller databaser.

Ja. Alle værktøjer, der er bygget med AI Builder, er fuldt responsive, så de fungerer på desktop, tablet og mobil – uanset hvor dit team arbejder.

Intet problem. Opdatering af dit interne værktøj er lige så nemt som at bygge det. Du skal blot gå tilbage til dit projekt, åbne det og fortsætte med at chatte med Horizons – beskriv hvad du vil ændre, og det klarer resten. Det er alt sammen en del af vibe coding-oplevelsen, ingen udvikler nødvendig.

Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere dit værktøj yderligere hen ad vejen, giver Horizons dig fuld adgang til koden – så du kan tage det så langt, som du har brug for.

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