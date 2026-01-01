Byg interne værktøjer, dit team faktisk vil bruge
Jeres team fortjener bedre end regneark
Kom hurtigere frem med de rette værktøjer
Alt til at drive vækst
Gør dine værktøjer smartere med AI
Gem og administrér nemt dine data
Nogle brugerdefinerede interne værktøjer, du kan opbygge med AI Builder
Salgdashboard
Projekttracker
Værktøj til opgaveprioritering
Værktøj til udarbejdelse af salgstilbud
AI-chatbot
Portal til onboarding af medarbejdere
Sådan oprettes et internt værktøj med AI Builder
Beskriv din idé eller vælg en skabelon
Tilpas og test
Udgiv med ét klik
Vælg en skabelon. Gør den til din egen.
Færdige skabeloner
Task planner
Content calendar
Social media post generator
Brug for mere vejledning?
Startguide
Forbedr dine prompter
Almindelige fejl, du bør undgå
Se, hvad Horizons ellers kan skabe for din virksomhed
Det siger brugerne om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
Ofte stillede spørgsmål om den interne værktøjsbygger
Hvad er et internt værktøj?
Et internt værktøj er enhver app, kontrolpanel eller ethvert system, der er bygget specifikt til dit teams brug. Tænk på projekttrackere, godkendelsesworkflows, HR-portaler eller salgskontrolpaneler. I stedet for at betale for standardsoftware, der ikke passer helt, kan du bygge præcis det, dit team har brug for med Horizons.
Hvem kan bygge interne værktøjer med Horizons?
Enhver med en idé og et forretningsproblem, der skal løses – ingen ingeniørbaggrund påkrævet. Uanset om du er en stifter, der er træt af at jonglere med regneark, en leder, der ønsker at strømline dit teams arbejdsgang, eller en småvirksomhedsejer, der har brug for et tilpasset værktøj, men ikke har et udviklingsteam til at bygge det, er Horizons bygget til dig. Hvis du kan beskrive, hvad du har brug for, kan Horizons bygge det.
Skal jeg have nogen design- eller kodefærdigheder for at oprette mit eget værktøj?
Slet ingen. Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til at bygge – ofte kaldet vibe coding. Du beskriver blot, hvad du ønsker, i almindeligt sprog, og AI'en bygger det for dig i realtid. Vil du tilføje et nyt datafelt? Bare spørg. Skal du ændre en arbejdsgang? Beskriv det.
Hvis du har brug for mere vejledning, vil vores tutorial om hvordan man bygger brugerdefinerede interne værktøjer guide dig igennem alt, hvad du behøver at vide.
Hvor meget koster det at opbygge et værktøj med AI Builder interne værktøjskilde?
Du kan starte gratis – intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive dit værktøj, se det komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.
Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner i dit værktøj – som en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.
Når du er klar til at udgive, starter betalte pakker ved 22,99 kr./md. og inkluderer hosting og domæne – så der er ikke andet at konfigurere. Bare tryk på udgive, og din præsentation går live.
Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.
Kan jeg styre, hvem der har adgang til mit interne værktøj?
Ja. Horizons leveres med en integreret backend, hvilket betyder, at du kan bygge webapps med brugerautentificering, datalagring og adgangskontrol indbygget direkte – så du bestemmer præcis, hvem der kan logge ind, hvad de kan se, og hvad de kan gøre, uden at skulle opsætte eksterne systemer eller databaser.
Kan mit team bruge værktøjet på enhver enhed?
Ja. Alle værktøjer, der er bygget med AI Builder, er fuldt responsive, så de fungerer på desktop, tablet og mobil – uanset hvor dit team arbejder.
Hvad nu hvis jeg har brug for at foretage ændringer, når min virksomhed vokser?
Intet problem. Opdatering af dit interne værktøj er lige så nemt som at bygge det. Du skal blot gå tilbage til dit projekt, åbne det og fortsætte med at chatte med Horizons – beskriv hvad du vil ændre, og det klarer resten. Det er alt sammen en del af vibe coding-oplevelsen, ingen udvikler nødvendig.
Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere dit værktøj yderligere hen ad vejen, giver Horizons dig fuld adgang til koden – så du kan tage det så langt, som du har brug for.